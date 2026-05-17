Inflaatio nousussa USA:ssa ja Euroopassa

USA:n ja Israelin hyökkäyksen aloituksesta on kulunut jo 10 viikkoa. Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut käytännössä poikki helmikuun lopusta lähtien. Maailman meriliikenteestä vajaa kolmannes kulkee Hormuzinsalmen kautta. Kiinan raakaöljyn tuonnista noin kymmenes on ollut poikki Iranin tilanteen vuoksi.

Brent-raakaöljyn hinta on noussut kuluvan vuoden alusta noin 80 prosenttia ja Euroopassa kaasunhinta on noussut vuoden alusta noin 77 prosenttia.

Ei ole siis ihme, että energian hintojen nousu on aiheuttanut inflaatiopaineita kaikkialle tuotantoon, jossa tarvitaan energiaa. On myös selvää, että Euroopassa ja erityisesti USA:ssa alkuvuonna ennustetut ohjauskorkojen laskuodotukset ovat jäädytetty ainakin toistaiseksi.

Markkinatoimijat muistavat vielä vuoden 2021 marraskuun, jolloin euroalueen inflaatio oli noussut noin 4,9 prosentin ja Yhdysvalloissa 6,8 prosentin tasolle.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde vakuutti inflaation laantuvan nopeasti alas normaalille tasolle. Samoin USA:n keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vakuutti inflaation olevan vain tilapäinen ilmiö. Vuosi myöhemmin eli 2022 loka-marraskuussa euroalueen inflaatio oli yli 10 prosentin ja USA:ssa yli 7 prosentin tasolla.

Nyt markkinatoimijat vakuuttavat energian hintojen laskevan hyvin nopeasti, kun Hormuzinsalmen liikenne alkaa uudelleen toimia. Toki ennustajat eivät osaa sanoa, milloin liikenne Hormuzinsalmessa todella alkaa. Energian hinnan pitämiseksi kurissa, lukuisat maat ovat purkaneet raakaöljyvarastoja jo parin kuukauden ajan.

Kun raakaöljyn hinta alkaa laskea, moni toimija haluaa nostaa varastot normaalille tasolle. Tämä asiantuntijoiden mukaan hidastaa raakaöljyn ja maakaasun hintojen laskua ennen Lähi-idän sotaa olleelle hintatasolle. Tällainen kehityskulku voi tarkoittaa energian hinnan pysymistä korkealla hieman tilapäistä ilmiötä kauemmin.

Euroalueen alustava huhtikuun inflaatio oli 3,0 prosenttia ja pohjainflaatio eli energia ja ruoka pois lukien oli 2,2 prosenttia. Yhdysvaltojen tuore huhtikuun inflaatio nousi 3,8 prosenttiin ja pohjainflaatio nousi 2,8 prosenttiin.

Yhdysvaltojen huhtikuun inflaatiolukema oli korkein sitten vuoden 2023 kevään. Nyt keskuspankkijohtajat toivovat inflaation nopeaa rauhoittumista.

Yhdysvalloissa tuoreet inflaatiotilastot osoittavat energian hintojen nousseen usealle eri alueelle. Kuljetusten inflaatio oli huhtikuussa 7,0 prosenttia, asumisen inflaatio 3,6 prosenttia ja ruoan ja juomien inflaatio 3,1 prosenttia. Yhdysvaltojen tuoreimmat tuottajahinnat huhtikuulta osoittivat 6,0 prosentin nousu vuoden takaiseen verrattuna. Huhtikuu lukema oli korkein sitten joulukuun 2022.

USA:n tuore keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh joutuu pian markkinoille vakuuttelemaan, miten inflaatio saadaan laskemaan noin 2,0 prosentin tavoitetasolle. Ainakin Yhdysvaltojen autoilijat ovat suuttuneet bensiinin hintojen lähes kaksinkertaistumisesta noin 4,5 dollariin ja korkeaoktaanisen bensiinin noin 5,45 dollariin gallonalta. Suomalaisen autoilijan ei voi edes unelmoida tällaisista noin 1,18 – 1,43 dollaria per litra hinnoista.

Kevin Warsh haluaa ensisijaisesti pienentää keskuspankin tasetta ja toissijaisesti laskea ohjauskorkoja nykyiseltä 3,5-3,75 prosentin tasolta.

Tulevaisuus näyttää, miten nopeasti inflaatio saadaan alas noin kahden prosentin tavoitetasolle ja miten pitkä jakso on ”tilapäinen inflaatio”?