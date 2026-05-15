Neste ammentanee ehkä pitkäänkin voittoja kalliista ”mustasta kullasta”, mikä on villinnyt sijoittajia ostoihin Helsingin pörssissä.

Neste, Nokia ja Wärtsilä pelastavat Helsingin pörssiä

”Sijoittajiin on iskenyt hurmos, joka on osaltaan lähtenyt liikkeelle etenkin Nesteen kannattavuuden historiallisen jyrkästä vahvistumisesta”, omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa.

Neste löi alkuvuodesta ällikällä pörssipiirit.

Valtion energian jalostusyhtiö toi yli 60 prosenttia Helsingin pörssin yhtiöiden ensimmäisen neljänneksen yhteenlasketusta 6,3 miljardin euron tuloksesta.

Fossiili nokitti miltei uusiutuvan.

Fossiilin oikaistu 373 miljoonan käyttökate nousi lähelle uusiutuvaa. Piensijoittajille hieman vaikeaselkoisesta Nesteen osavuodesta käy ilmi, että koko yhtiön oikaistua käyttökatetta kertyi 861 miljoonaa euroa, ja uusiutuvista 433 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa.

Neste on tienannut ruhtinaallisesti etenkin dieselillä, jonka markkinoille on tullut pulaa Venäjä-boikotin ansiosta tai seurauksena.

Nokia, Wärtsilä ja Neste kärjessä

Nesteen osakekurssi on vahvistunut 51 prosenttia vuoden alusta. Yhtiön pörssiarvo paisui vuoden alusta 51,3 prosenttia 7,66 miljardilla eurolla eli toiseksi eniten Nokian jälkeen.

Nokia on nostanut markkina-arvoaan vuoden alusta 28,9 miljardilla eurolla eli 90,3 prosentilla.

Wärtsilä teki plussaa alkuvuodesta 17,6 prosenttia eli 3,17 miljardin euron verran pörssiarvossaan.

Sijoittajille voi avata Nestettä P/E-luvulla, joka on noin 30x eli yhtiöltä menee sama aika pörssiarvonsa maksamiseen nykyisellä tulostasollaan.

Nesteen osakekurssin taso ja P/E-luku menevät vuoden alusta melko lailla yksiin suurten öljy-yhtiöiden kanssa, eli raakaöljyn kalleus pönkittää pörssikursseja.

Amerikkalaisen öljyjätin Exxon Mobilen osakekurssi on vuoden alusta kallistunut noin 43 prosenttia ja P/E-luku on 25x eli Wall Streetin keskitasoa.

Italialaisen Enin osake on noussut noin 44 prosenttia ja P/E-luku on 29x. Puolalaisen PK Orlenin osake on ottanut yli 40 prosentin nousun, mutta yhtiön P/E-luku on 60x eli kaksi kertaa korkeampi Nesteellä.

Vain neljän yhtiön varassa

Analyytikoilta on pörssihulinan lomassa jäänyt ehkä liikaa taustalle, että vain kourallinen yhtiöitä nousee alkuvuodesta Helsingin pörssin yhtiöiden tulosten pelastajaksi.

Angervuo jatkaa, että jos ja kun tammi-maaliskuun tulosten julkistajista poistuvat Neste, Orion, Fortum ja Nokia, latistuu pörssiyhtiöiden yhteenlasketun liikevoiton parannus vain 111 miljoonaan euroon eli runsaan kahden prosentin tasolle.

Osavuosista käy ilmi, että Neste vahvisti alkuvuodesta pörssiyhtiöistä eniten liikevoittoaan eli 658 miljoonalla eurolla, kakkosena tuli Nokia (+98 milj.€) ja sitten seurasivat SSAB (+78 milj.€), Fortum (+59 milj.€), Sampo vertailukelpoisesti (+50 milj.€), Tieto (54 milj.€), Orion (+37 milj.€) ja Wärtsilä (+29 milj.€).

Tuloksensa julkistaneista pörssiyhtiöistä on 50 prosenttia pystynyt parantamaan kannattavuuttaan ensimmäisellä neljänneksellä.

Angervuo pitää riskinä, että tulos on heikentynyt 50 prosentilla jo raportoineista yhtiöistä. Myös niin sanotun mediaanin liikevoitto notkahti neljä prosenttia miinukselle. Ja päälistan yhtiöistä neljännes teki tappioita.

Konepajat ja metsä laahaavat

Angervuo viittaa sijoittajariskien esiin loihtimisessa pörssiyhtiöiden tammi-maaliskuun yhteenlaskettuun liikevaihtoon, joka meni 0,1 prosenttia miinukselle ilman Nestettä (+2,9 prosenttia), Orionia (+17,8 prosenttia), Fortumia (+21,3 prosenttia) ja Nokiaa (+2,5 prosenttia).

Helsingin pörssin tuloskunkkujen konepajojen liikevaihto junnasi alkuvuodesta paikallaan.

Konepajojen liikevoitto teki 8,6 miljardin liikevaihdosta 915 miljoonaa euroa ja heikkeni 2,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden alkuun.

Konepajojen liikevoiton kohentajien ykkösketjuun kuuluivat Kalmar (+7,7 prosenttia), Kone (+5,0 prosenttia) ja erityisesti Wärtsilä (+17,6 prosenttia).

Metsäyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 4,2 prosenttia, ja vertailukelpoinen liikevoitto aleni 12,9 prosenttia ja teki 422 miljoonaa euroa. Sellun ja kartongin heikko hinta hiertää edelleen metsää.

Helsingin pörssi Euroopan Wall Street

Piensijoittajalle pystyy Helsingin ja Amerikan pörssin keskinäistä vertailua avaamaan P/E-lukujen eli kahden pörssin arvostuskertoimien kautta. Wall Streetin P7E-luvuksi tuli 20x viime viikolla ja Helsingin 19x.

Helsingin pörssi hipoo arvostuksessa siten Amerikan pörssiä, jota kantavat eniten etenkin it-yhtiöt kuten Nvidia.

Helsingin pörssistä on kehkeytynyt jopa Euroopan ”Wall Street”, jonka indeksin arvostuskerroin nousee kolmanneksen korkeammalle kuin Euroopan Stoxx-600 indeksi.

”Helsingin pörssin arvostuskerrointa voi nyt kuvata korkeaksi”, Angervuo lisää.

Piensijoittajalle voi pitää ristiriitaisena sitä, että Helsingin pörssin kurssitaso vahvistui viime vuonna yli 30 prosenttia, vaikka pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu nettotulossumma on pudonnut jo kolme vuotta perättäin.

Onko Helsingin pörssi tulosennusteissa Wall Streetin rinnalla?

Angervuo jatkaa, että Amerikan pörssin S&P 500-indeksiyhtiöiden P/E-luvuksi tulee 21x vuoden 2026 Wall Streetin pörssianalyytikoiden tulosennusteilla.

S&P 500 sulkee sisäänsä Amerikan 500 suurinta yhtiötä.

Helsingin pörssi voi Angervuon mukaan saavuttaa P/E-luvussa 19x-tason, mikäli pörssianalyytikoiden ennusteet 20 prosentin tuloskasvusta käyvät toteen kuluvalle vuodelle.

Pörssikonkari pitää tavoitetta kovana suhteessa alkuvuoden liikevaihdon laahaamiseen ja pörssiyhtiöiden mollivoittoiseen kannattavuuteen.

”Mikäli pörssiyhtiöt aikoisivat saavuttaa 25,1 miljardin nettotulossumman kuluvalta vuodelta, pitäisi tulosta kertyä 8,9 miljardia euroa eli 55 prosenttia lisää kolmen vuosikvartaalin aikana. Silloin Helsingin pörssin P/E-luku olisi kuluvan vuoden tulosennusteilla sama kuin Stoxx 600-indeksillä.”

”Mene ja tiedä, mutta Helsingin pörssin P/E-luku kuluvan vuoden tulosennusteilla tuskin painuu Stoxx 600-indeksin nykyiselle 14,8 tasolle”, Angervuo ennustaa.

Angervuon ennuste 10-15 prosentin haarukassa

Euroopan Stoxx 600-indeksiyhtiöiden P/E-luvuksi tuli vuoden 2026 toukokuun alun tulosennusteilla 14,8x.

”Oma ennusteeni tulosten kasvuksi liikkuu noin 10-15 prosentin välissä. On syytä noteerata, että erityisesti vuoden 2025 jälkimmäisen vuosipuoliskon tulossumma nousi pörssiyhtiöissä lähes ennätyksellisen korkeaksi”, Angervuo jatkaa.

Helsingin pörssin päälistan markkina-arvoltaan 25 suurinta yhtiötä vastasivat lähes 90 prosenttia koko Helsingin pörssin päälistan yhteenlasketusta 318 miljardin markkina-arvosta ja yli 90 prosenttia vaihdosta viime vuonna.

Amerikan pörssissä niin sanottu mahtiseitsikko eli seitsemän it- ja teknojättiä vastaavat noin 70 prosenttia S&P 500:n arvosta.