Helsingin pörssi jyrää jälleen

Finnairin laivastossa on kahdeksan Airbus A330 -konetta. Istumapaikkoja niissä on 279 ja koneen matkanopeus on 890 km/h. Kuva: Finnair, kuvaaja SEK

Kuin viritetty jousi. Kun jousen virittää äärimmilleen pohjaan, tietää, että jossain vaiheessa se pongahtaa. Juuri näin Helsingin pörssissä on käynyt.

Kolmessa kuukaudessa 25.2.2025 mennessä eurooppalainen Euro STOXX 50 -indeksi on tuottanut 13,7 prosenttia, Saksan DAX jopa 16,0 prosenttia ja OMX Helsinki 9,8 prosenttia. Yhdysvaltaisten S&P 500 ja Nasdaq 100 -indeksien tuotto on jäänyt nollan tuntumaan. Kuva: Koyfin

Helsingin pörssiä jaksettiin manata syvimpään suohon vielä loppuvuonna 2024 – kunnes jousi pongahti. Arvostukset meillä ovat olleet varsin tavanomaisia ja toisaalta yritysten liiketaloudellinen suorituskyky pääosin hyvä, paikoin erinomainen. Isoja pettymyksiä indeksitasolla, eli painavia laskeneita osakkeita, ovat olleet ainoastaan Neste ja Nokian Renkaat.

Neste on laskenut kolmessa kuukaudessa jopa 34 prosenttia ja Nokian Renkaat noin 14 prosenttia. Neste on menettänyt kilpailuetuaan ja uusi johto on todelliseen haasteen edessä, kuten konkaritoimittaja Ilkka Sinervä kirjoitti 14.11.2024.

Osakeanalyysiyhtiö Inderesin ennusteissa kotimaisten yhtiöiden P/E-luvun mediaani alkaneen vuoden tulosennusteilla on noin 15 ja osinkotuoton mediaani noin kolmen prosentin tasoa, nollan ylittävistä havainnoista laskettuna vajaa neljä prosenttia.

USA jäi rannalle

Paljon kehuttu Yhdysvaltain pörssi jäi Eurooppaan ja Suomeen verrattuna rannalle ruikuttamaan. Eikä ihme, arvostukset ovat olleet korkeita eikä Deep Seek -uutinenkaan Kiinan tekoälyn kehitystyön edistymisestä 27.1.2025 USA:n pörsseille hyvää tehnyt.

Yhdysvaltain S&P 500 -indeksin toteutuneilla tuloksilla laskettu P/E on tasolla 30 eli selvästi historiallista keskitasoa korkeampi. P/E-luvut USA:n ja Suomen välillä eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska mainittu USA:n P/E on laskettu toteumatuloksilla ja yhtiörakenne maiden välillä on erilainen.

Kohonneeseen arvostustasoon on vaikuttanut erityisesti teknojättien, niin sanotun mahtiseitsikon, Magnificent Seven -yhtiöiden, hyvä kehitys pörssissä kuten myös liiketoiminnassa viime vuosina. Näitä ovat Alphabet, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ja Tesla.

Kun arvostukset on venytetty toiseen suuntaan äärimmilleen – eli kun jousi on avattu ja venytetty auki, tuloskasvun ja tuloskasvuodotusten pitää jatkua todella yhtenäisinä, jotta kurssitasoa kestää ja jousi ei palaudu normaalitilaan.

Tämä on nähty viime vuosina monen suomalaisyhtiönkin kohdalla, esimerkkeinä Qt Group ja Revenio. Pienetkin pettymykset tuloksissa tai näkymissä ovat romahduttaneet korkealle arvostetun osakkeen kurssitasoa ainakin hetkellisesti.

Isossa kuvassa tekoälyn kehitykseen laitetaan miljardeja dollareita varsinkin Atlantin takana. Sijoittaja.fi kirjoitti mahtiseitsikosta ja tekoälyteemasta 19.2.2025.

Nämä Suomi-yhtiöt jyräävät

Mikä Suomen huipputuottoa selittää? Esiin nousee yksi päivä. Monien kasvuyhtiöiden kurssit olivat erityisen rivakassa nousussa torstaina 13.2.2025.

Yleisindeksi ei kuitenkaan noussut voimakkaasti Nesteen 10,5 prosentin laskun johdosta; nousua OMX Helsingille kirjattiin 1,5 prosenttia. Sen sijaan monet yksittäiset osakkeet repivät yläviistoon.

Markkina-arvoltaan yli 500 miljoonan euron yhtiöiden parhaimmistoa kurssikehityksessä Helsingin pörssissä 22.11.2024-25.2.2025: Finnair, Metso, Kempower, SSAB ja Qt Group. Kuva: Koyfin



Torstai 13.2. oli nousupäivä Euroopassa ja USA:ssa. Syinä pidettiin Wall Street Journalin mukaan presidentti Donald Trumpin toiveita Ukrainan sodan ratkaisusta ja tariffien takaisinvedosta. Myöskään inflaatioluvuissa ei tullut isoja yllätyksiä. Isot osakeindeksit USA:ssa ja Euroopassa nousivat reilun prosentin.

Viimeisen kolmen kuukauden tuotossa markkina-arvoltaan yli 500 miljoonan euron kokoluokassa parhaita tuottoja Helsingin pörssissä 25.2.2025 mennessä ovat antaneet lentoyhtiö Finnair, konepajayhtiö Metso, sähköautojen teholatausasemia toimittava Kempower, teräsyhtiö SSAB ja it-yhtiö Qt Group.

Kaikki nämä nousivat voimakkaasti mainittuna päivänä 13.2. Finnairin osake pomppasi 18,2 prosenttia, Qt 13,5 prosenttia, Kempower ja Metso noin 8,5 prosenttia. Näistä Finnair, Qt ja Metso julkistivat samana päivänä loka-joulukuun tuloslukunsa.

Kempower julkisti tuloksensa päivää aiemmin ja sen kahden päivän osaketuotoksi 11.-13.2. kirjattiin jopa 28 prosenttia.

Näiden kuten monien muidenkin kotimaisten pörssiyhtiöiden tulokset ovat olleet voittopuolisesti myönteinen uutinen markkinoille.

Finnairin tulos sai siivet alle

Finnairissa sijoittajat ilmeisesti odottavat myös Venäjän hyökkäyssodan loppumista ja osa kurssinoususta liittynee näihin odotuksiin. Toisaalta osake oli lyöty pohjamutiin aiemmin.

SalkunRakentaja uutisoi 14.2.2025: ”Finnairin osake kiitää yllättävän ison tulosparannuksen siivin. Työtaistelutoimista huolimatta Finnair onnistui yli kaksinkertaistamaan vertailukelpoisen liikevoiton loka-joulukuussa vertailukaudesta.”

Lentoyhtiön oikaistu liiketulos nousi päätösneljänneksellä 22,5 miljoonasta noin 48 miljoonaan euroon, pääsyinä parantunut markkinatilanne vapaa-ajan ja premium-matkustuksessa. Japani ja Yhdysvallat kehittyivät markkina-alueista hyvin.

Metsoa veti ylös tilausten kasvu ja sitä kautta näkymien vahvistuminen, vaikka tulos jäi hieman odotuksista päätösneljänneksellä.

Konepajoista myös Valmet ja Ponsse ovat antaneet hyvän yli 20 prosentin tuoton kolmessa kuukaudessa. Teknologiayhtiö Nokia on palannut elävien kirjoihin 18 prosentin huipputuotollaan. Yhtiö on kertonut hyvästä tuloksesta ja toimitusjohtajan vaihdoksesta.

Kempower on mutkikkaampi tapaus. Operatiivinen tulos painui päätösneljänneksellä lähelle nollaa ja liikevaihto laski 13 prosenttia. Tilauskertymä säilyi suunnilleen ennallaan. Uudet tiedot yhtiöstä olivat silti pelättyä parempia. Yhtiö oli antanut tulosvaroituksen 11.7.2024 ja kävi loppukesästä muutosneuvottelut Suomessa.

Qt Group antoi tulosvaroituksen aiemmin tammikuussa ja siihen nähden tulos oli odotettu. Yhtiö arvioi kasvunsa jatkuvan alkavana vuonna 15-25 prosentissa ja liikevoittomarginaalin olevan 30-40, kun se päättyneellä tilikaudella oli 43 prosenttia.

Teräsyhtiö SSAB kuuluu todennäköisesti presidentti Trumpin vaalivoitosta hyötyjiin, koska yhtiöllä on keskeisiä tuotantolaitoksia paitsi Suomessa ja Ruotsissa myös Yhdysvalloissa.

Vahva pörssikehitys on laaja-alaista

Vahvoista kolmen kuukauden kurssireaktioista mainittakoon myös osinkoesityksellään yllättänyt varainhoitaja ja henkivakuutusyhtiö Mandatum, tulostaan Suomessa ja Euroopassa parantanut ravintolayhtiö NoHo Partners, mediayhtiö Sanoma, lääkeyhtiö Orion sekä kaupan alan Tokmanni ja Lindex, jälkimmäinen entiseltä nimeltään Stockmann. Kaikki nämä ovat tuottaneet marraskuun jälkeen yli 20 prosenttia.

Näitäkin paremman, lähes 30 prosentin tuoton on antanut WithSecure, eli viime kesänä F-Securen jakautumisesta syntynyt yritysliiketoiminnan tietoturvayhtiö. Samaan tasoon yltää bisneksessä ja pörssissä käänteen tehnyt elintarvikeyhtiö HKFoods.

Helsingin pörssin yhtiöt ovat kehittyneet laaja-alaisesti useilla toimialoilla hyvin ja sijoittajat ovat tämän noteeranneet. Todettakoon, että amerikkalaisosakkeiden myyntiaallon taustasyitä on selvittänyt analyytikko Henri Huovinen 22.2.2025.