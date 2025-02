Digia on parhaiten tuottanut it-osake – kasvua odotuksissa vuonna 2025

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Digian tehtävänä on pitää asiakkaansa digievoluution kärjessä.

Digian päämarkkina on Suomi ja yhtiö toimittaa ratkaisuja myös kansainvälisesti. Suomen lisäksi Digialla on toimintaa Ruotsissa ja Alankomaissa tytäryhtiöidensä Climberin, Top of Mindsin ja Digia Swedenin kautta.