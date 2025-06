Mikä erottaa Digian pörssin teknologiakilpailijoistaan?

Vaikka IT-palvelusektoria on viime vuosina värittänyt epävarmuus, on ohjelmisto- ja palveluyritys Digia pitänyt kiinni nousevasta kurssitrendistä.

Vaikka teknologinen kehitys on yksi aikamme suurimpia ja merkittävimpiä megatrendejä, on Informaatioteknologia-sektori syklinen osakesektori, joka reagoi usein hyvin samansuuntaisesti yleisen taloustilanteen kanssa. Kun taloussuhdanne on nousussa, ovat yhtiöiden investointihanat usein auki ja ne panostavat digitaaliseen kehitykseen ja -palveluihin.

Suhdanteen ollessa laskeva, on investointihalukkuus selvästi matalampaa ja asiakasyritysten budjetit ovat kiristymään päin. Kysyntä IT-palveluille laskee, mikä näkyy sektorin yhtiöiden tilauksissa ja sitä myötä usein myös tuloksissa. Yhtiöiden väliltä löytyy kuitenkin eroja, mikä näkyy niiden kehityksessä varsinkin laskusuhdanteissa.

Viimeisen kahden vuoden ajan Suomi on kärsinyt taantumasta, mikä on heijastunut kotimaisiin yhtiöihin. Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja

Kuluttajien ostovoiman laskeminen, korkea inflaatio- ja korkotaso ovat tekijöitä, jotka ovat saaneet monet yhtiöt siirtymään säästölinjalle ja lykkäämään tai jopa perumaan investointihankkeitaan. Tämä on lyhyellä aikavälillä rasittanut IT-palvelumarkkinan kysyntätilannetta kotimaassamme.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kotimainen ohjelmisto- ja palveluyritys Digia on jatkanut strategiansa mukaista kannattavaa kasvua.

Digia on poikkeuksellinen kasvuyhtiö

Sijoittaja.fi:n Osaketyökalun kokonaispisteet viittaavat osakkeen houkuttelevuuteen pisteytyksemme perustella. Mitä korkeammat kokonaispisteet osake saa, sitä houkuttelevampi se on suhteessa muihin työkalun osakkeisiin.

Vuosi 2024 merkitsi Digialle yhdeksättä perättäistä kannattavan kasvun vuotta. Toimiva kasvustrategia ja vakaa strategian toteuttaminen näkyvät myös Osaketyökalun pisteytyksessä. Digia on kokonaispisteiltään Helsingin pörssin toiseksi paras teknologiasektorin osake. IT-palvelusektorin yhtiöistä osake saa korkeimmat kokonaispisteet 74 pisteellä.

Digian osake erottuu Osaketyökalun pisteytyksessä edukseen erityisesti hyvillä pisteillä momentti- ja osinkofaktoreista.

Digia on poikkeuksellinen kasvuyhtiö, sillä se on jakanut osakkeenomistajilleen osinkoa koko pörssihistoriansa ajan. Osaketyökalun osinkopisteet lasketaan kahden osinkofaktorin, osingon kasvun ja vakauden sekä osinkotuoton, perusteella.

Osingosta Digia saa 8 pistettä, mikä johtuu erityisesti yhtiön vakaasta osinkohistoriasta. Osaketyökalu tarkastelee osinkohistoriaa kuuden vuoden taakse sekä kuluvan vuoden osinkoennustetta. Tällä ajanjaksolla Digian vuotuinen osinko on ollut nousujohteinen ja analyytikot odottavat osingon kasvavan jatkossakin.

Aivan täyttä kymppiä osake ei osingon kasvusta ja vakaudesta saa, sillä yhtiö jakoi vuosilta 2021-2023 samansuuruisen 0,17 euron osakekohtaisen osingon. Digian kokonaisosinkopisteitä sen sijaan laskee hieman osakkeen tarjoama osinkotuotto, joka on nykyisellä kurssitasolla hieman keskimääräistä matalampi 2,4 prosenttia.

Momentista Digia saa tällä hetkellä täydet 10 pistettä. Yhtiön osakekurssi on ollut pitkälti nousutrendissä jo loppuvuodesta 2023 saakka. Momenttipisteiden painoarvo sijoittajalle kasvaa, jos sitä vertaa muihin alan osakkeisiin samalla tarkastelujaksolla. Kuluvana vuonna nousu on vain kiihtynyt. Vuoden alusta osake on kohonnut noin 19,2 prosenttia.

Vaikka Digian momentti on erittäin vahva, saa osake 7 arvopistettä, mikä kertoo osakkeen vaikuttavan edelleen verrattain edullisesti arvostetulta.

Analyytikot nostaneet ennusteita

Toukokuun aikana analyytikot ovat nostaneet ennusteitaan Digian koko vuoden tuloskasvusta. Ennen tammi-maaliskuun osavuosikatsausta yhtiön osakekohtaisen tuloksen odotettiin nousevan 0,52 euroon aiemmasta 0,50 eurosta. Artikkelin kirjoitushetkellä kuluvan vuoden EPS-ennuste on jo 0,56 euroa.

Tällä arviolla sekä 12.6. päätöskurssilla osakkeen vuoden 2025 P/E -luvuksi saadaan 13,9. Tuloksen odotetaan kuitenkin nousevan myös ensi vuonna ja tällä hetkellä vuoden 2026 P/E on 12,5. Kasvuyhtiölle nämä tunnusluvut ovat houkuttelevat. Digian takaisinmaksuaikaa kuvaava EV/EBIT on 12,0 mikä sekin on kohtuullisen matala.

Myös kasvusta ja laadusta Digian osake saa keskimääräistä hieman paremmat 7 pistettä. Kannattava kasvu on Digian strategian keskeinen tavoite ja tästä yhtiö on onnistunut pitämään hyvin kiinni.

Kasvuun panostetaan jatkuvasti ja Digian liiketoiminta on megatrendien tukemaa. Analyytikot ovatkin luottavaisia, että kasvustrategia kantaa jatkossakin. Digian kasvu- sekä laatupisteitä tukevat yhtiön hyväkuntoinen tase sekä todella vakaa kannattavuuskehitys.

Tällä hetkellä pienimmät faktoripisteet Digia saa matalariskisyydestä. Osaketyökalu pisteyttää osakkeen kokonaisriskin kurssi- ja liiketoimintariskin yhdistelmänä. Mitä matalampi liiketoiminta- ja kurssiriski, sitä korkeammat pisteet.

Digialla pisteytyksessä näkyy IT-palvelusektorin liiketoimintaan kohdistuva epävarmuus sekä se, että historiassa Digian osakekurssi on ollut herkkä kurssivaihtelulle.

Keskipitkällä aikavälillä Digia on tuottanut parhaiten IT-palvelusektorin osakkeista

Digian lisäksi kotimaisten osakkeiden Osaketyökalusta löytyy IT-palvelusektorin yhtiöistä Gofore, TietoEVRY, Siili Solutions, Loihde ja Solteq. Näihin saman sektorin kilpailijoihin nähden Digian osake erottuu varsinkin momenttipisteillään.

Kokonaispisteissä Digian osakkeen etumatkaa selittää sen keskimääräisesti paremmat pisteet jokaisesta tarkasteltavasta pääfaktorista.

Digian osake on pysynyt jo tovin nousutrendissä ja keskipitkällä aikavälillä se on tuottanut vakuuttavan tasaisesti. Vertailun muihin IT-palvelusektorin osakkeisiin nähden Digian keskipitkän aikavälin tuotto on selvästi vakain.

Viimeisen kolmen vuoden aikana myös Digian kokonaistuotto osingot huomioiden (+19,3 prosenttia) on vertailun paras. Tarkastelujaksolla vain Loihde on tehnyt Digian ohella positiivista tuottoa osakkeenomistajille.

Stabiilin kurssitrendin taustalla on useita eri tekijöitä.

Hetkellisesti Digian osake on noussut voimakkaasti yhtiön raportoitua uusista merkittävistä tilauksista tai taloudellisesti vahvoista kvartaaliluvuista. Toisaalta asiakkailta saatu luottamus, onnistunut myynti, päämäärätietoiset jatkuvat investoinnit kasvuun ja kehitykseen sekä hyvä tuloskunto ovat valaneet uskoa markkinaan, eikä viime aikainen epävarmuus liiketoimintaympäristössä ole vetänyt Digian osaketta merkittävään laskuun.

Hyvänä esimerkkinä on kuluvan vuoden huhtikuu, jolloin kiristynyt maailman kauppapolitiikka painoi osakemarkkinat luisuun. Vaikka Digian osakkeesta irtosi samaan aikaan osinko, ei osakekurssi lopulta niiannut kuin kevyesti.

Viimeisimmässä osavuosikatsauksessaan Digia listasi tekijöitä, joiden yhtiö arvioi luoneen eroa kilpailijoihin haastavassa markkinassa. Yhtiö on pyrkinyt luomaan kilpailuetua panostamalla muun muassa laajaan asiakaskuntaansa rakentaen samalla mainetta luotettuna kumppanina, monipuoliseen palvelu- ja tuotetarjoomaansa sekä täydentänyt sitä megatrendien tukemilla AI- ja automaatioratkaisuilla.

Asiakkaille laajoja tekoälykokonaisuuksia

Digian johto näkee aktiivisena markkinatrendinä edelleen asiakkaiden tahtovan keskittää ostojaan luotetuille ja laajemman palvelukokonaisuuden omaaville kumppaneille. Tästä syystä yhtiö on kertonut asemoituvansa markkinoilla asiakkaidensa luotettavaksi kumppaniksi ja älykkäiden ratkaisujen kokonaistoimittajaksi.

Kannattavan kasvun strategiaansa Digia pyrkii toteuttamaan tarjomalla asiakkailleen laajan tekoälyllä ja automaatiolla rikastetun ratkaisukokonaisuuden, laadukkaat ylläpitopalvelut sisältäen 11.6. lanseeratun 24/7 Business Operations Centerin sekä kansainvälistymällä.

Tulevaisuudessa Digia näkee kasvupotentiaalia tekoälyn hyödyntämisen lisäksi juuri kansainvälisillä markkinoilla. Tuorein esimerkki tästä on yhtiö 3.6.2025 toteuttama yritysosto, jolloin Digia osti puolalaisen kriittisiin integraatioihin ja API-rajapintoihin keskittyvän Savangard-yhtiön.

Yrityskaupan myötä Digia laajensi tarjontaansa sekä kohdemarkkinaansa visionaan olla pohjoiseurooppalainen ”Integraatiopalvelujen Powerhouse”, kuten toimitusjohtaja Timo Levonranta pörssitiedotteessa muotoili.

