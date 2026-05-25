”Kanadan Warren Buffett” teki tylsyydestä rahasammon

Mark Leonard ei sovi kuvaan menestyneestä pääomasijoittajasta ja teknologiajohtajasta. Hän ei esiinny konferensseissa, ei anna haastatteluja eikä juuri näyttäydy julkisuudessa.

Tausta on epätavallinen sekin. Ennen Constellation Softwaren perustamista vuonna 1995 Leonard ehti toimia akateemisena filosofina ja sittemmin sijoituspankkiirina. Yhdistelmä näkyy hänen ajattelussaan. Mies lähestyy pääoman kohdentamista samalla tarkkuudella, jolla filosofi purkaa argumentin.

Hän lähti pääomasijoitusmaailmasta noin 25 miljoonan Kanadan dollarin alkupääomalla.

Liikeidea oli kirkas. Ostetaan pieniä, kapean toimialan ohjelmistoyhtiöitä, niin sanottuja vertikaaliohjelmistoyrityksiä, jotka tekevät tietylle toimialalle erikoistunutta ja asiakkailleen kriittistä ohjelmistoa, eikä myydä niitä koskaan pois.

Markkina oli juuri sopiva. Pienten ohjelmistoyhtiöiden kenttä oli laaja ja pirstaleinen, täynnä muutaman miljoonan tuloksen yrityksiä, mikä teki alasta otollisen yhdistämiselle. Leonard päätti kalastaa altaasta, joka oli täynnä hyviä liiketoimintoja.

Periaatteesta tuli yhtiön tavaramerkki. Constellation on hankkinut jo yli 600 ohjelmistoyritystä ja myynyt niistä vain yhden, sekin varhaisina vuosina poikkeuksellisen korkean tarjouksen takia. Toiminta ulottuu yli 150 maahan.

Hajautus on moottori, kuri on ratti

Tavallinen sarjayrittäjä ostaa, tehostaa ja keskittää. Leonard teki päinvastoin.

Kun Constellation ostaa yhtiön, Leonard ei ota komentoa eikä sanele, miten asiat hoidetaan, vaan luottaa tiimiin ja antaa sen jatkaa kasvattamista. Tarkoitus on säilyttää osaaminen siellä, missä se jo on.

Hajautus ei rajoitu päivittäiseen tekemiseen. Useimmat holdingyhtiöt ja sarjaostajat hajauttavat toiminnan mutta keskittävät pääoman kohdentamisen, kun taas Constellation hajautti molemmat. Päätösvalta vietiin lähelle liiketoimintaa.

Pelkkä luottamus ei silti riitä. Jos hajautus on koneen moottori, taloudellinen kuri on sen ratti. Ilman jälkimmäistä rakennelma sortuisi.

Kurin ydin on käsite nimeltä hurdle rate, tuottokynnys, joka jokaisen sijoituksen on ylitettävä ennen kuin siihen kosketaan. Leonard on muotoillut asian terävästi: pääoma hakeutuu magneettisesti keskinkertaisuuteen, kun tuottokynnyksiä lasketaan.

Hänelle kynnys ei ole suositus vaan vaatimus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huonot yrityskaupat torjutaan ennen kuin ne ehtivät alkaa.

Kuri näkyy hinnoissa. Analyytikkojen arvioiden mukaan Constellation maksaa keskimäärin noin 0,8-kertaisen hinnan suhteessa liikevaihtoon, mikä on ohjelmistoalalla lähes käsittämättömän matala kerroin. Toisin sanoen yhtiö ei juuri koskaan maksa ylihintaa.

Filosofia mahtuu yhteen lauseeseen

Leonardin maailmankuvassa toimitusjohtajan tärkein tehtävä on yksi yli muiden.

”Olemme ennen kaikkea pääoman kohdentajia ja vasta toissijaisesti operaattoreita”, hän on todennut. Painotus kertoo kaiken olennaisen.

Hän on perustellut kantaansa suoraviivaisesti. Pitkällä aikavälillä osakkeen tuoton ratkaisee pitkälti se, millaisia pääoman allokointi- eli kohdentamispäätöksiä johtaja tekee. Kaksi identtisellä tuloksella operoivaa yhtiötä voivat päätyä täysin erilaisiin lopputuloksiin pelkän kohdentamisen perusteella.

Mittarit ovat sen mukaiset. Leonard nostaa toistuvasti keskiöön sijoitetun pääoman tuoton eli ROIC:n sekä sisäisen korkokannan. Constellation soveltaa tuottokynnyksiä, skenaariopainotettua mallinnusta ja kauppojen jälkikäteisarviointeja pitääkseen päätökset kurinalaisina. Kasvua kasvun vuoksi hän ei tavoittele.

Liiketoiminnan luonne tekee tästä poikkeuksellisen tuottoisaa. Yhtiö käyttää orgaaniseen kasvuunsa hyvin vähän pääomaa, ja useimmat sen liiketoiminnoista toimivat negatiivisella aineellisella nettovarallisuudella. Raha ei jää kiinni taseeseen, vaan vapautuu uusiin ostoihin.

Leonardin kirjeet osakkaille ovat saavuttaneet kulttimaisen aseman. Lähes kahden vuosikymmenen ajan hän kirjoitti niitä pikemminkin filosofisina esseinä kuin yritysviestintänä. Niissä hän on käsitellyt myös arvostelua suoraan.

Toimittajat ja analyytikot ovat vihjailleet, että Constellationin historiallinen menestys on ollut liian hyvää ollakseen totta, ja ennustaneet tuottojen palautuvan keskiarvoon. Leonardin vastaus on ollut, että tavoitteena on palautua keskiarvoon niin hitaasti kuin mahdollista.

Mitä luvut kertovat?

Numerot tekevät tarinasta poikkeuksellisen.

Constellation listautui Toronton pörssiin toukokuussa 2006, ja siitä lähtien sen markkina-arvo on kasvanut 387 miljoonasta Kanadan dollarista noin 50 miljardiin dollariin, eli lähes 13 000 prosenttia. Vuotuiseksi kasvuvauhdiksi tämä tarkoittaa noin 27,8 prosenttia.

Osakkeenomistajalle kehitys on ollut harvinaislaatuinen. Yhtiö on yltänyt keskimäärin noin 31 prosentin sijoitetun pääoman tuottoon, ja osakekurssi on noussut keskimäärin 43 prosenttia vuodessa. Harva pörssiyhtiö pystyy tällaiseen vuosikymmenestä toiseen.

Vertaus Berkshire Hathawayn Warren Buffettiin ei ole sattumaa. Leonardia kutsutaan toisinaan Kanadan Warren Buffettiksi. Molempia yhdistää kärsivällisyys, vastenmielisyys ylihinnoiteltuja kauppoja kohtaan ja taipumus antaa koron kertyä korolle.

Erona on kuitenkin tyyli. Buffett viihtyy tunnetusti estradilla, Leonard pakenee sitä. Hänen virallinen elämäkertansa yhtiön sivuilla on pysynyt lähes muuttumattomana yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Vetäytyminen vailla irtautumista

Yksi aikakausi on nyt kääntymässä.

Syksyllä 2025 Leonard luopui pääjohtajan tehtävästä, ja operatiivinen johtaja Mark Miller nousi hänen tilalleen jatkaen samalla rooleissaan Trapeze Groupin ja Constellationin Volaris-yksikön johdossa. Maaliskuussa 2026 tuli tieto, ettei Leonard hae enää uudelleenvalintaa yhtiön hallitukseen.

Markkina reagoi hermostuneesti. Tieto Leonardin lähdöstä painoi osakkeen hetkellisesti yli 17 prosentin laskuun. National Bankin analyytikko Richard Tse laski suosituksensa ja leikkasi tavoitehintaa tuhannella dollarilla 4 500 dollariin.

Tällä hetkellä markkinoilla on pelko siitä, että generatiivinen tekoäly ja AI-agentit murentavat koko ohjelmistoalan vanhat suojavallit. Siksi Constellation Softwaren osake on laskenut vuodessa peräti 44 prosenttia. Nyt osake noteerataan hieman yli 2700 Kanadan dollarin hintaan.

Tse perusteli kantaansa sillä, että vaikka kaikki operatiivisten ryhmien johtajat kykenevät rooliin, kenelläkään heistä ei ole samaa ilmiselvää arvovaltaa kuin Leonardilla. Juuri tästä syntyy yhtiön suurin avoin kysymys.

Täydellistä irtautumista vetäytyminen ei tarkoita. Leonard jatkaa neuvonantajana ja keskittyy sijoitusstrategiaan, jossa Constellation tekee valikoituja, pitkäaikaisia vähemmistösijoituksia perinteisen yritysostomallinsa rinnalla.