Keskon osake nousutrendissä – analyysiyhtiöltä ostosuositus

Keskon myynti oli huhtikuussa 1 153 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesti kasvu oli 4,8 prosenttia viime vuoden huhtikuusta, kun yrityskauppojen ja valuuttakurssien vaikutus on puhdistettu pois.

Vauhdikkainta kehitys oli rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, jonka myynti hyppäsi yli viidenneksen viime vuotta korkeammalle 479 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinenkin kasvu yli 12 prosenttia kuvaa selvää käännettä toimialalla, joka on viime vuosina painunut poikkeuksellisen mataliin lukemiin.

Kauppakonsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3 029 miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto parani 6,5 miljoonalla eurolla 102 miljoonaan euroon.

Ruokakaupan käänne erottui jo tammi-maaliskuun tulosraportilla. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi tammi–maaliskuussa 4,4 prosenttia, kun kokonaismarkkinan kasvu oli 2,9 prosenttia. Markkinaosuus vahvistui puoli prosenttiyksikköä, ja Rauhalan mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta koronavuosien jälkeen, kun liikevaihto, tulos ja markkinaosuus kasvoivat samanaikaisesti.

Kesko arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoittonsa asettuvan 650–750 miljoonan euron haarukkaan. Vertailukohta vuodelta 2025 oli 655 miljoonaa euroa, joten ennusteen alaraja merkitsisi käytännössä paikallaan polkemista ja yläraja lähes 15 prosentin parannusta.

Yhtiön oma tulkinta on, että toimintaympäristö paranee kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.

Osake nousutrendissä

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech kertoo aamukatsauksessaan, että Keskon osakkeen kurssi on nousutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan.

”Mikäli korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla”, Investtech toteaa.

Trendikanava on kahden yhdensuuntaisen viivan muodostama ”putki”, jonka sisällä hinta liikkuu trendin aikana. Tukilinja on tämän kanavan alempi viiva.

Nousevassa trendissä tukilinja yhdistää peräkkäisiä pohjia eli kohtia, joissa lasku on toistuvasti pysähtynyt ja kääntynyt nousuun. Ajatuksena on, että kun hinta lähestyy tätä alalinjaa, ostopaine yleensä voimistuu ja kurssi kimpoaa siitä takaisin ylöspäin. Tukilinja toimii siis eräänlaisena lattiana.

Kaupankäynnissä linjaa käytetään kahdella tavalla. Lähestyminen tukilinjaa voi olla ostosignaali trendin jatkumisen oletuksella, kun taas linjan selvä rikkoutuminen alaspäin tulkitaan usein varoitukseksi siitä, että trendi on heikkenemässä tai kääntymässä.

Linjan luotettavuus kasvaa, mitä useammin hinta on aiemmin reagoinut siihen. Yksittäinen kosketus ei vielä vahvista kanavaa, vaan vasta toistuvat pohjat samalla viivalla tekevät siitä merkityksellisen.

Osake rikkonut vastustason

Keskon osake on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 20,4 euron kohdalla. Vastustaso on hintataso, jolle nousu yleensä pysähtyy, kun myyntipaine voimistuu ja estää kurssia nousemasta sen yli. Kun hinta nousee selvästi vastustason yli, sitä pidetään yleensä merkkinä mahdollisesta nousutrendin jatkumisesta.

Rikkoutuneella vastustasolla on tapana muuttua rooliltaan tueksi. Kun kurssi myöhemmin palaa testaamaan tasoa ylhäältä päin, aiempi katto toimii usein lattiana, josta hinta kimpoaa takaisin ylöspäin. Tätä kutsutaan roolivaihdokseksi.

Kaikki läpimurrot eivät kuitenkaan ole aitoja. Niin sanottu väärä läpimurto tarkoittaa tilannetta, jossa hinta käy hetkellisesti vastustason yläpuolella mutta valuu pian takaisin sen alle. Siksi monet vahvistavat murron esimerkiksi kohonneen vaihdon eli volyymin avulla tai odottavat, että kurssi sulkeutuu selvästi tason yläpuolelle ennen kuin tulkitsevat liikkeen luotettavaksi.

Investtech tulkitsee vastustason rikkoutumista niin, että se on signaali edelleen tapahtuvasta noususta. Jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 20,4 euroa.

Positiivinen volyymibalanssi – eli korkea kaupankäyntivolyymi kurssinousupäivinä ja matala volyymi laskupäivinä – vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä, Investtech uskoo.

Mitä RSI-indikaattori kertoo?

RSI poikkeaa negatiivisesti kurssista, mikä indikoi kuitenkin vaaraa alaspäin tapahtuvasta reaktiosta.

”RSI-käyrä näyttää laskevaa trendiä, mikä on aikainen signaali mahdollisesta alaspäin tapahtuvasta trendin rikkoutumisesta”, Investtech toteaa.

RSI eli Relative Strength Index on tekninen indikaattori, joka mittaa hinnan viimeaikaisten nousujen ja laskujen suhdetta ja kertoo siten kurssin liikkeen voimakkuudesta ja vauhdista.

Indikaattori saa arvon nollan ja sadan väliltä. Yleisen tulkinnan mukaan yli 70:n lukema viittaa yliostettuun tilanteeseen, jossa nousu on voinut mennä liian pitkälle, ja alle 30:n lukema ylimyytyyn tilanteeseen, jossa lasku on saattanut olla liiallista. Näitä rajoja käytetään usein merkkeinä mahdollisesta käänteestä, joskaan ne eivät yksin ole osto- tai myyntisignaaleja.

Investtech pitää kokonaisuutena Keskon osaketta teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Tekniseen analyysiin kannattaa suhtautua varauksella

Tekninen analyysi nojaa oletukseen, että menneet hintaliikkeet ja kaaviokuviot ennustavat tulevia. Tälle ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä, ja monet tutkimukset tukevat ajatusta, että hinnat liikkuvat lyhyellä aikavälillä lähellä satunnaiskulkua, jolloin kuvioista löydetyt säännönmukaisuudet voivat olla sattumaa.

Tulkinta on myös subjektiivista. Sama kaavio näyttää eri analyytikoille erilaiselta, ja tuki- ja vastustasot tai trendiviivat voi piirtää usealla tavalla. Tämä jättää tilaa jälkiviisaudelle, jossa kuviot tunnistetaan vasta liikkeen jo tapahduttua.

Lisäksi indikaattorit perustuvat menneeseen dataan ja reagoivat viiveellä. Ne kertovat, mitä on jo tapahtunut, eivät luotettavasti sitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Signaalit antavat myös runsaasti vääriä hälytyksiä, kuten murrot, jotka peruuntuvat pian.

Osa teknisen analyysin toimivuudesta voi myös olla itseään toteuttavaa. Jos riittävän moni toimii samojen tasojen mukaan, hinta reagoi niihin hetkellisesti, mutta tämä vaikutus on epävakaa eikä takaa kestävää etua.

Tämä ei tarkoita, että tekninen analyysi olisi hyödytöntä. Moni käyttää sitä ajoituksen ja riskienhallinnan apuna. Varauksellisuus on silti paikallaan, sillä menetelmä on parhaimmillaankin todennäköisyyksien painottamista, ei ennustamista, eikä se korvaa yhtiön liiketoiminnan ja arvostuksen analyysia.