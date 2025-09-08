Koneen osake jatkaa vahvalla nousutrendillä

Koneen osake on kivunnut tänä vuonna 16 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana yhtiö on saanut uusia tilauksia 2,9 prosenttia vertailukautta enemmän. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 4,0 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 5,5 miljardiin euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto on noussut tammi-kesäkuussa viime vuoden 597 miljoonasta eurosta 627 miljoonaan euroon.

Sekä Koneen huolto- että modernisointimarkkinat kehittyivät tammi-kesäkuussa positiivisesti kasvaen kaikilla alueilla. Kova kilpailu vaikutti kuitenkin hinnoitteluympäristöön uudisrakentamisen ratkaisujen markkinalla Kiinassa, kun taas muualla maailmassa hinnoittelu oli vakaampaa. Huolto- ja modernisointimarkkinoilla hinnoitteluympäristö oli suotuisampi.

Huolto- ja modernisointiliiketoimintojen vahva kasvu enemmän kuin kompensoi liikevaihdon laskua uudisrakentamisen ratkaisujen liiketoiminnassa.

Yhtiön kannattavuus jatkoi paranemista toisella vuosineljänneksellä, kun oikaistu liikevoittomarginaali nousi 12,2 prosenttiin toisella vuosineljänneksellä vertailukauden 11,9 prosentista.

Toimitusjohtaja Philippe Delormen mukaan tärkein ajuri oli liiketoiminnan suotuisa jakauma, joka auttoi lieventämään jatkunutta marginaalipainetta uusien laitteiden markkinalla Kiinassa. Kannattavuus parani huollon ja modernisoinnin suhteellisen osuuden kasvun ansiosta. Tämä kompensoi marginaalin laskua Kiinassa sekä tutkimus- ja kehitysinvestointien kasvua.

Yhtiö edistyi myös myynnin ja operatiivisten toimintojen sekä hankintojen tehokkuuteen liittyvissä aloitteissaan.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech toteaa aamukatsauksessaan, että Koneen osakkeen kurssikehitys on vahvaa nousutrendin sisällä. Se on osakkeen jatkon kannalta positiivinen uutinen – mikäli sijoittaja uskoo teknisen analyysin kykyyn ennustaa lyhyen aikavälin kurssikehitystä.

”Tämä indikoi positiivisen kehityksen jatkuvan ja tukea saadaan trendikanavan tukilinjan kohdalla. Osake on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 55,20 euron kohdalla”, Investtech toteaa.

Trendikanavan tukilinja tarkoittaa teknisessä analyysissä viivaa, joka muodostaa trendikanavan alarajan ja toimii tukitasona nousevassa trendissä. Tukilinja yhdistää toisiaan seuraavat korkeimmat pohjat eli matalimmat pisteet nousutrendissä, ja sitä pitkin kurssi usein ponnahtaa ylöspäin, kun ostajat aktivoituvat hinnan lähestyessä tätä linjaa.

Koneen osake on siten antanut signaalin edelleen tapahtuvasta noususta. Jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 55,20 euroa, Investtech arvioi.

Investtech pitää Koneen osaketta teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä ja antaa osakkeelle edelleen ostosuosituksen.