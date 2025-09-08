Mediamoodin perustaja kruunattiin vuoden Uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi

Yrittäjäkassa valitsi Metsämoodin perustajan ja toimitusjohtajan Carita Peltosen vuoden 2025 Uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi. Kuvaaja: Veera Mohell.

Yrittäjäkassa on valinnut Metsämoodin perustajan ja toimitusjohtajan Carita Peltosen vuoden 2025 Uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi. Peltonen on kokenut yrittäjä, joka on urallaan perustanut neljä yritystä, kokenut sekä menestystä että konkurssin – ja löytänyt uudelleen nousun metsän parantavasta voimasta.

Peltosen nykyinen yritys Metsämood ja sen brändi Metsä/Skogen tuovat luonnon hyvinvointivaikutuksia urbaaniin ympäristöön, hotelleista lentokenttiin.

Vuonna 2021 perustettu Metsämood konseptoi metsän hyvinvointivaikutuksia ja luontoarvoja tuotteisiin, tiloihin ja palveluihin yhdistäen esimerkiksi vaatteita, kosmetiikkaa, ruokatuotteita ja metsäelämyksiä sekä B2B- että kuluttajakohderyhmille. Toiminta rakentuu metsän ainutlaatuisuuden ja luonnon monimuotoisuuden arvostukselle, mistä yritys ammentaa inspiraationsa niin tuotesuunnitteluun kuin palveluihin, kuten Metsälataamo-hyvinvointitilat ja metsämikrobeja sisältävä luonnonkosmetiikka ovat osa tarjontaa.

Metsämood pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen ja tukee myös ikimetsien suojelua; osa tuotteista ohjaa varoja luonnonsuojelun edistämiseen.

Yritys toimii pääosin verkkokaupan ja jälleenmyyjien kautta, ja tähtää metsästä kumpuavien arvojen viemiseen laajalle yleisölle elämys- ja hyvinvointituotteiden muodossa

”Caritan tarina osoittaa, että yrittäjyys ei ole täydellisten onnistumisten sarja, vaan rohkeutta nousta uudelleen. Konkurssi ei määritä ihmistä – todellinen yrittäjä ottaa riskin ja uskaltaa yrittää taas”, sanoo Yrittäjäkassan kassanjohtaja Merja Jokinen.

Peltonen korostaa yrittäjyyden perustuvan sinnikkyyteen, rohkeuteen ja verkostojen voimaan.

“Usko omiin unelmiin antaa suunnan, mutta yrittäjyys vaatii myös kovaa työtä ja kykyä nousta ylös vaikeuksien jälkeen”, hän kertoo.

Suomen Yrittäjien haastattelussa Jokinen kertoi vuonna 2023, että konkurssi on yrittäjälle suurin korkeakoulu.

”On helppoa silloin, kun kaikki menee hyvin ja markkinat vetävät. Emme rahoita velkarahalla kasvua enää. Toimimme nyt aina niin, että kun meiltä tulee vaikkapa luonnonkosmetiikka- tai tuoksusarja, asiakas on aina valmiina ennen kuin mikään etiketti tai muu lähtee tilaukseen”, hän totesi.

Peltonen kävi ennen Metsä/Skogenin perustamista vuonna 2018 läpi rankan burnoutin, joka tuli hänelle eteen edellisen Touchpoint-yrityksen aikana.

Vuoden Uhkarohkein yrittäjä -kilpailu järjestettiin nyt kymmenettä kertaa, ja siihen saapui lähes 70 ehdotusta.

Aiemmat voittajat:

2024 – Ville Mäkipelto

2023 – Anu Mäkinen

2022 – Aarni Pahajoki

2021 – Laura Salonen

2020 – Jarno Ankerman

2019 – Jenni Parpala

2018 – Tomi Mäkipelto

2017 – Jutta Larm

2016 – Riku Rantala, Tuomas Milonoff ja Elise Pietarila