Tuloskasvu USA:ssa ylivoimaista Eurooppaan verrattuna

Pörssiviikko päättyi lievällä laskulla, kun Yhdysvaltojen työpaikkaluvut olivat alle markkinoiden odotusten. Markkinat odottivat elokuussa syntyneen 75 000 uutta maatalouden ulkopuolista työpaikkaa.

Työpaikkoja syntyi kuitenkin vain 22 000 kappaletta. Heinäkuussa uusia työpaikkoja saatiin vielä 79 000 kappaletta. Elokuussa uusia työpaikkoja saatiin eniten terveydenhuollossa, kun työpaikkoja hävisi eniten tukkukaupassa ja teollisuudessa.

Työllisyyslukujen julkaisun jälkeen korot tulivat vauhdilla alas ja osakkeet lähtivät nousuun. Osakkeiden nousu kääntyi melko nopeasti pieneen laskuun ja päivän päätteeksi uusi markkinoiden kurssiennätys jäi näkemättä.

USA:n pörssi-indeksit olivat viikon nousijoina, mutta myös Helsingin pörssin indeksit vahvistuivat viikolla selvästi. Euroopan yleisindeksi Stoxx 600 laski viikon aikana 0,2 prosenttia.

Vuoden alusta tarkasteltuna Helsingin pörssi on noussut ripeimmin. USA:n pörssit ovat nousseet hieman Yhdysvaltojen pörssejä vähemmän, mutta euroissa tarkasteltuna S&P 500 indeksi on kuluvan vuoden alusta laskenut 2,6 prosenttia ja Nasdaq 0,7 prosenttia.

Valuutta on yllättänyt tänä vuonna myös suomalaiset eläkesäätiöt, joilla on Yhdysvaltojen markkinoilla suurin osakepaino.

Tuoreet päivitetyt analyytikoiden ennusteet lupaavat voimakkainta tuloskasvu yhdysvaltalaisille indeksiyhtiöille.

USA:n laajan indeksin (S&P 500) yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan tänä vuonna 10,6 prosenttia vuoden 2024 tuloksiin verrattuna eli suunnilleen saman verran kuin S&P 500-indeksi on noussut vuoden alusta laskettuna. Vielä kesäkuu lopussa tuloskasvuodotus oli 8,9 prosenttia.

S&P 500-yhtiöiden P/E-luku seuraavien 12 kuukauden tulosennusteilla laskettuna on noin 22x eli selvästi yli noin 18x, mikä on 10 viime vuoden keskiarvo.

Pienten ja keskisuurten eli Russel 2000 -indeksiyhtiöiden tuloskasvu kuluvana vuonna on ennusteiden mukaan noin 38 prosenttia, mutta P/E-kerroin 12 seuraavan kuukauden ennusteilla on edelleen korkea, peräti 27x.

Euroopan tulosennusteet kuluvalle vuodelle ovat laskeneet, sillä alkuvuonna kuluvalle vuodelle analyytikot odottivat noin kuuden prosentin tuloskasvua. Nyt tuoreet Stoxx 600-yhtiöiden tulosten ennustetaan laskevan kuluvana vuonna noin kaksi prosenttia.

Factsetin mukaan Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin prosentin verran. Helsingin pörssin P/E-luku on kuluvan vuoden ennusteilla noin 18x, mikä on selvästi yli pitkän aikavälin noin 15 lukeman.