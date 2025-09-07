Digitaalinen kulta saattaa pian olla todellisuutta

Muutoksen ytimessä on niin sanottujen ”yhdistettyjen kultaosuuksien” käyttöönotto. Kyse on tokeneista, jotka edustavat murto-osaa oikeasta kultaharkosta ja joita Lontoon suurimmat selvityspankit ja kauppatalot turvaavat.

Tokenisointihankkeesta on tarkoitus toteuttaa käytännön koejakso kaupallisten markkinaosapuolten kanssa vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä sen jälkeen, kun ehdotus julkaistiin menneellä viikolla.

Uusi digitaalinen malli on tarkoitettu täydentämään Lontoon jalometallikaupan rakennetta kolmannella pilarilla. Perinteisesti kullan kauppa toimii ”allokoidun” kullan kautta, jolloin omistajilla on oikeus tiettyihin harkkoihin, sekä ”allokoimattoman” kullan kautta, jossa sijoittajilla on vain saaminen laitoksen hallussa olevaan määrään.

Yhdistetyt kultaosuudet sijoittuisivat näiden väliin, tarjoten todellista yhteisomistusta trustirakenteen kautta ja kirjaten kaikki tapahtumat digitaalisesti. Tämä yhdistelmä tarjoaa sekä fyysisen omaisuuden tuen että digitaalisen markkinan nopeuden, läpinäkyvyyden ja likviditeetin.

Oikeudellinen täytäntöönpanokelpoisuus on keskeistä: kullalle liitetyn tokenin haltijalla olisi suora vaade osaan holveissa säilytettävästä oikeasta kullasta.

World Gold Council näkee digitalisaation välttämättömänä kehityksenä kultamarkkinoilla. Hintojen oltua ennätyskorkealla – kullan ylittäessä tällä viikolla 3 650 dollaria unssilta – markkinatoimijat kohtaavat kasvavaa volatiliteettia ja kysyntää likvidille, ohjelmoitavalle vakuudelle.

Toisin kuin perinteinen kulta, joka usein lepää taseissa käyttämättömänä, digitaalinen muoto lupaa helpompaa käyttöä repomarkkinoilla, rahoituksessa ja reaaliaikaisessa maksutapahtumien selvityksessä. Näillä alueilla kryptovaluutat ja stablecoinit ovat tällä hetkellä kultaa edellä.

World Gold Councilin toimitusjohtaja David Tait väittää, että kullan vieminen ”digitaaliseen kerrokseen” mahdollistaa muista markkinoista tuttujen rahoitustuotteiden kukoistamisen kultaekosysteemissä, avaa uusia sijoitussovelluksia ja tekee metallista helpommin saatavilla laajemmalle varainhoitajajoukolle.

Edessä on kuitenkin esteitä, kuten perinteisten markkinatoimijoiden epäluulo ja tekninen yhteensovittaminen olemassa olevaan infrastruktuuriin. Silti hanke saa jatkuvasti vauhtia: 96 prosenttia maailman suurista kultapuhdistamoista on jo mukana lohkoketjuprojekteissa, jotka liittyvät kullan alkuperän todentamiseen.

Ehdotettu PGI-malli (pooled gold interests) on räätälöity Lontoon 930 miljardin dollarin jalometallimarkkinoille, jotka johtavat maailman fyysisten jalometallien OTC-kauppaa.

Onnistuneena digitaalinen kulta voisi demokratisoida pääsyn markkinoille, lisätä tehokkuutta, tukea kullan käyttöä vakuutena laajemmassa rahoitussovellusten kirjossa ja vahvistaa Lontoon asemaa digitaalisten omaisuuserien aikakaudella.

PGI-tokeneiden laajamittaisen käyttöönoton tiellä on useita merkittäviä sääntelyhaasteita. Keskeinen kysymys on, miten viranomaiset luokittelevat kultatokenit: pidetäänkö niitä arvopapereina, hyödykejohdannaisina vai kokonaan uutena digitaalisena omaisuusluokkana.

Jokainen luokittelu tarkoittaa erilaisia vaatimuksia esimerkiksi raportoinnin, riskienhallinnan ja verotuksen osalta, mikä monimutkaistaa rajat ylittävää kaupankäyntiä ja vaikeuttaa yhteensopivuutta olemassa olevan rahoitusinfrastruktuurin kanssa.

Sääntelyviranomaiset Isossa-Britanniassa ja muualla Euroopassa eivät ole vielä muodostaneet yhtenäisiä sääntöjä tokenisoidun kullan valvontaan. Jotkut ovat varoittaneet tuotteista, joiden sääntely ja kuluttajansuoja eivät ole riittävän yhdenmukaisia.

Toinen haaste syntyy globaalin kullan kaupan hajanaisuudesta, sillä yksittäinen taho ei globaalisti määrittele kaikkia standardeja säilytykselle, selvitykselle ja alkuperän varmistukselle. Oikeudellisen omistajuuden ja kuluttajansuojan varmistaminen on siksi välttämätöntä, kun digitaaliset tuotteet edustavat murto-osaisia omistusosuuksia fyysisestä kullasta, joka on tallennettu Lontoon holveihin.

Laajamittaisen käyttöönoton esteitä lisää se, että sääntelykäytännöt vaihtelevat eri alueilla. PGI-malli joutuu huomioimaan Yhdysvaltojen, Britannian ja EU:n sääntelyvaatimukset, mikä voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia, raportointikäytäntöjen hajautumista ja tarvetta harmonisoida digitaalisille kultaomistuksille annettavia määritelmiä.

Alan asiantuntijat korostavat, että “perinteiset kultasijoittajat” saattavat vastustaa siirtymistä digitaalisiin kultatoken-ratkaisuihin, ja sääntelyn tulee varmistaa sijoittajien etujen suojaaminen sekä markkinoiden vakaus.