Hyviä uutisia Nesteelle – uusiutuvan lentopolttoaineen markkinat vilkastuvat

Raaka-ainemarkkinoiden tiedotus- ja analyysipalvelu Quantum Commodities raportoi, että EU:n spot-markkinat uusiutuvalle lentopolttoaineelle (SAF) ovat kokeneet tänä vuonna voimakkaan kasvun. Taustalla on sääntelyn kiristyminen sekä lentoyhtiöiden lisääntyvä kiinnostus kestäviin polttoainevaihtoehtoihin.

Uusiutuvan lentopolttoaineen, erityisesti HEFA-pohjaisen SAF:n, hintatasot ovat nousseet, koska kysyntä ylittää selvästi rajallisen tuotantokapasiteetin.

EU:n uusi SAF-mandaatti nostaa vähimmäisosuudet merkittävästi vuoden 2025 alusta, minkä vuoksi tuottajien ja jakelijoiden katseet ovat nyt spot-markkinoilla, joissa toimitusvarmuus ja hintavaihtelut korostuvat.

EU:n uusi SAF-mandaatti tarkoittaa, että kaikki polttoaineen toimittajat ja lentoyhtiöt EU-alueella ovat velvoitettuja käyttämään kasvavaa osuutta kestävää lentopolttoainetta kaikissa EU-lähtöisissä lennoissa vuodesta 2025 alkaen. Ensimmäinen askel on, että vähintään kaksi prosenttia EU-lentokentille toimitettavasta lentopolttoaineesta on oltava SAF:ia. Tämä osuus nousee asteittain kuuteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, 20 prosenttiin vuoteen 2035 ja lopulta 70 prosenttiin vuoteen 2050.

Säännös on osa EU:n laajempaa vihreän siirtymän strategiaa, jossa lentoliikenteen päästöjä pyritään vähentämään merkittävästi korvaamalla fossiilista kerosiinia uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. SAF-mandaatti koskee kaikkia lennonoperaattoreita ja polttoainetoimittajia riippumatta siitä, mihin maahan lento suuntautuu.

Quantum Commoditiesin mukaan markkinoilla näkyy jännittynyt tunnelma: yritykset pyrkivät varmistamaan riittävät SAF-ostot ja toimitukset samalla kun investoivat tuotantoon ja raaka-aineiden hankintaan.

Polttoaineen hinnanmuodostusta ohjaa vahvasti tarjonnan ja kysynnän välinen epätasapaino, jossa paikalliset saatavuusongelmat ja suuret yritysten yksittäiset ostot voivat aiheuttaa nopeita hintaheilahduksia.

Euroopan markkinoille on tullut lisää toimijoita ja suurten yritysten sitoutumista uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön, mutta kapasiteetin laajentaminen ja syöttöaineiden saatavuus ovat edelleen kriittisiä pullonkauloja.

Quantum Commodities arvioi, että hintojen volatiliteetti jatkuu niin kauan kuin tarjonta ei pysty vastaamaan kasvaviin SAF-velvoitteisiin ja lentoyhtiöiden omiin ympäristötavoitteisiin.

Kotimainen Neste on Euroopan suurin SAF-tuottaja. Yhtiöllä on alkuvuoden pehmeän kysynnän osalta vielä isot varastot SAFia, arvioi OP aamukatsauksessaan. Siten pankki uskoo Nesteen SAF-myyntivolyymien piristyvän loppuvuotta kohti.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen myynti kasvoi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä lähes 80 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yhtiö hyötyy kasvavasta SAF-tuotantokapasiteetistaan Rotterdamin uusiutuvien polttoaineiden jalostamolla Alankomaissa.

Uusiutuvan dieselin referenssihintojen noustessa Euroopassa toisen neljänneksen loppua kohti Neste ohjasi enemmän kapasiteettia palvelemaan tätä markkinaa.

Rotterdamin jalostamolla uusiutuvan lentopolttoaineen tuotanto käynnistyi keväällä 2025, ja nykyinen kapasiteetti mahdollistaa noin 500 000 tonnin SAF-tuotannon vuodessa. Lisäys on nostanut Nesteen globaalin SAF-tuotantokyvyn 1,5 miljoonaan tonniin vuosittain.

Jalostamoa on uudistettu kattavasti, ja yhtiön strategiana on kasvattaa kapasiteettia edelleen. Vuoteen 2027 mennessä Rotterdamin jalostamo tulee olemaan maailman suurin uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen tuotantolaitos, jonka kapasiteetti nousee 2,7 miljoonaan tonniin vuodessa, josta SAF:n osuus on arviolta 1,2 miljoonaa tonnia.