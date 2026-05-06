30-30-30-sääntö karsii kasvuyhtiöt armottomasti, viisi nimeä erottuu joukosta

Laatumittareita riittää, mutta harva tiivistää kasvun ja kannattavuuden yhteen yhtä tinkimättömästi kuin 30-30-30. Sääntöä käytetään kasvusijoittajien keskuudessa nopeana seulana, jolla erotetaan todelliset arvonluojat niistä yhtiöistä, joiden tarina lepää lähinnä lupauksen varassa.

Mukaan pääsy edellyttää, että liikevaihdon kasvu, EBITDA-marginaali ja vapaan kassavirran osuus liikevaihdosta ylittävät kaikki samanaikaisesti 30 prosentin rajan. Käyttökate eli EBITDA kuvaa operatiivista kannattavuutta ennen poistoja ja rahoituseriä. Vapaa kassavirta puolestaan tarkoittaa sitä osaa rahoista, joka jää investointien jälkeen omistajien hyödyksi joko osinkoina tai omien osakkeiden ostoina.

Harvinaiseksi yhtälön tekee yksinkertainen syy. Nopea kasvu vaatii pääsääntöisesti raskaita panostuksia myyntiin, tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteettiin, mikä syö marginaaleja ja kassavirtaa. Suuri osa kasvuyhtiöistä jää alle kannattavuusrajan tai polttaa kassaa nopeammin kuin sitä syntyy liiketoiminnasta.

Läpäisseet yhtiöt jakavat tyypillisesti samat piirteet. Niiden tuotteet skaalautuvat lähes ilman lisäkustannuksia, hinnoitteluvoima on tukeva, ja asiakkaiden vaihtokustannukset ovat korkeat. Yhdistelmä suojaa marginaaleja kilpailulta.

Sijoittajan kannalta testi on rajaava työkalu, ei sijoituspäätöksen korvike. Se ei kerro mitään yhtiön arvostuksesta tai kasvun kestävyydestä, mutta erottaa ne yhtiöt, joiden tuloslaskelma todella tukee kasvutarinaa. Onnistujia mahtuu joukkoon yllättävän erilaisia.

Tekoälyn vetureilla luvut karkasivat sektorista

Näkyvin nimi testin läpäisseiden listalla on NVIDIA. Tammikuussa 2026 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto kasvoi 65 prosenttia 216 miljardiin dollariin, ja viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi 73 prosenttiin. Bruttomarginaali pysyi 71 prosentin yläpuolella koko tilikauden ajan.

Vapaa kassavirta nousi 97 miljardiin dollariin, mikä vastaa lähes 45 prosenttia liikevaihdosta. Datakeskussiruissa hinnoitteluvoima on toistaiseksi omaa luokkaansa.

Omistajille palautettiin tilikauden aikana 41 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoina ja osinkoina. Toimitusjohtaja Jensen Huangin mukaan Blackwell-arkkitehtuurin myynti ja pilvipalveluiden grafiikkasuorittimet ovat olleet loppuunmyytyjä.

Broadcom edustaa rauhallisempaa profiilia, mutta yhtälö toteutuu silti. Marraskuun alussa päättyneellä tilikaudella liikevaihto nousi 24 prosenttia ennätykselliseen 64 miljardiin dollariin. Loppukvartaalilla kasvua kertyi 28 prosenttia 18,0 miljardiin dollariin.

Yhtiön oikaistu käyttökatemarginaali oli viimeisellä neljänneksellä 68 prosenttia ja vapaan kassavirran osuus liikevaihdosta 41 prosenttia. Tekoälypuolijohteiden myynti kasvoi loppuvuonna 74 prosenttia, kun pilvipalveluyhtiöt ostivat sekä räätälöityjä tekoälykiihdyttimiä että Ethernet-pohjaisia AI-kytkimiä.

Yhtiön ohjeistus alkaneelle tilikaudelle on aggressiivinen. Toimitusjohtaja Hock Tan odottaa tekoälysiruliikevaihdon tuplaantuvan vuoden takaisesta 8,2 miljardiin dollariin jo kuluvalla neljänneksellä. VMwaren osto kaksi vuotta sitten lisäsi ohjelmistoliiketoiminnan painoa, mikä tukee marginaalitasoa pidemmälle kuin pelkät sirut.

Reitit 30-30-30-kategoriaan ovat eri yhtiöillä erilaiset. NVIDIA hyötyy kysynnästä, jota se ei pysty kapasiteetillaan täyttämään. Broadcomin asema taas perustuu siihen, että suuret pilvipalveluyhtiöt suunnittelevat sen kanssa omiin järjestelmiinsä räätälöityjä siruja, mikä sitoo asiakkaat tiukasti.

Muistipiirit, ohjelmistot ja mainonta täydentävät seulan

Eteläkorealainen SK Hynix on testin kolmas nimi. Yhtiön rooli DRAM-muistissa ja erityisesti tekoälypiireissä käytettävässä HBM-muistissa teki vuodesta 2025 historiallisen. Tilikauden liikevaihto kasvoi 47 prosenttia 97 biljoonaan Etelä-Korean woniin, ja liikevoittomarginaali ylsi 49 prosenttiin.

Loppuvuosi paransi vauhtia entisestään. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 66 prosenttia, käyttökatemarginaali nousi 69 prosenttiin ja liikevoittomarginaali 58 prosenttiin. Sykliseksi mielletyllä muistimarkkinalla luvut ovat harvinaisen kovia.

HBM-muistin liikevaihto yli kaksinkertaistui vuositasolla. Yhtiö siirtyi nettovelattomaksi noin 35 biljoonan wonin kassansa turvin. HBM4-tuotteen kysyntä ylittää tarjonnan, mikä antaa hinnoitteluvoimaa myös tulevissa sopimusneuvotteluissa.

Aivan eri kulmasta testiä lähestyy Palantir. Ohjelmistoyhtiön viimeisen kvartaalin liikevaihto kasvoi 70 prosenttia 1,4 miljardiin dollariin, mikä oli sen pörssihistorian nopein kasvuvauhti. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 57 prosenttia ja oikaistun vapaan kassavirran marginaali 56 prosenttia.

Koko vuoden vapaa kassavirta kasvoi 82 prosenttia 2,3 miljardiin dollariin. Erityisen kovaa vauhtia on rynnistänyt Yhdysvaltain kaupallinen liiketoiminta, jonka kvartaaliliikevaihto kasvoi 137 prosenttia. Asiakasmäärän nousu 34 prosenttia vuositasolla ja Rule of 40 -lukema, joka summaa liikevaihdon kasvun ja oikaistun käyttökatemarginaalin, kertoo, että kasvua ei ole haettu kannattavuuden hinnalla. Lukema oli 127 prosenttia. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 7,2 miljardia dollaria kassassa eikä lainoja.

Listan viides ja kenties yllättävin nimi on AppLovin. Mobiilipelimainontaan ja sen AXON-tekoälyalustaan rakentunut yhtiö raportoi vuoden 2025 liikevaihdoksi 5,5 miljardia dollaria, kasvua 70 prosenttia. Oikaistu käyttökate oli 4,5 miljardia, ja sen marginaali kohosi 82 prosenttiin.

Vapaa kassavirta nousi 91 prosenttia 3,95 miljardiin dollariin. Loppuvuoden oikaistu käyttökatemarginaali oli peräti 84 prosenttia. Talousjohtaja Matt Stumpfin mukaan vastaavaa marginaalia harvoin nähdään näin suurissa pörssiyhtiöissä.

Yhtiö osti vuonna 2025 omia osakkeitaan 2,6 miljardilla dollarilla. Sijoittajien reaktiot ovat silti olleet ristiriitaisia. Alustaympäristön muutokset ja Metan liikkeet pelimainonnassa ovat painaneet osakekurssia tuloksen julkistamisen jälkeen.

Lisämyynti ei näiden yhtiöiden tuotteissa juurikaan kasvata kustannuksia, jolloin jokainen uusi sopimus, ohjelmistolisenssi tai siruerä päätyy lähes suoraan kassavirraksi.

Sijoittajan kannalta kiinnostavinta ei silti ole se, läpäisevätkö yhtiöt testin tänään, vaan kuinka kauan tekoälyinvestointien aalto pitää marginaalit niiden tuloslaskelmissa pinnalla.