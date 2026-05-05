Kryptomarkkina pirteässä kevätvireessä

Viime talvi oli kryptomarkkinoille todella heikkoa aikaa, mutta Iranin sodan syttymisen jälkeen kryptot ovat pärjänneet varsin hyvin suhteessa muihin riskiomaisuuslajeihin.

Bitcoinin viiden perättäisen laskukuukauden putki päättyi maaliskuussa pienellä nousulla ja huhtikuussa momentum vahvistui ja kuukausi sulkeutui 11,87 prosenttia plussalle.

Viimeaikainen kryptojen nousu on ollut selkeästi bitcoinvetoista kasvattaen entisestään sen osuutta koko markkinan arvosta. Tarkastellaan seuraavaksi bitcoinin viimeaikaisia menestystekijöitä, muutamien muiden suurien kryptovaluuttojen tilannetta ja markkinan lähiaikojen näkymiä.

Michael Saylorin vetämä bitcoinyhtiö Strategy nousi huhtikuun ostoillaan BlackRockin ohi suurimmaksi aktiivisesti toimivaksi bitcoinomistajaksi. Teoreettisesti edellä on vielä Satoshi Nakamoto, mutta hänen bitcoininsa eivät ole liikkuneet ikinä, ja ne määritellään markkinoilla kierrosta poistuneiksi kolikoiksi.

Strategyn uusi osakeantiohjelma on kerännyt menestyksekkäästi rahoitusta ja mahdollistanut ostojen kiihdyttämisen entistä hurjempaan kokoluokkaan.

Strategyn huhtikuun ostot nousivat kokonaisuudessaan yli 50 000 bitcoiniin. Pelkästään viikolla 17 yhtiö osti markkinoilta 34 164 bitcoinia, mikä oli yhtiön historian kolmanneksi suurin hankinta yhden viikon aikana.

Yhtiö on rahoittanut ostojaan muun muassa laskemalla liikkeelle uutta STRC-osakesarjaa sekä nostamalla bitcoinvakuudellisia lainoja. Vakuudellisista lainoista huolimatta yhtiöllä ei ole merkittävää likvidaatioriskiä ilman massiivista hinnan sukellusta monipuolisen rahoituspohjan ja runsaiden vakuuksien johdosta.

Yhtiön keskiostohinta bitcoineille on 66 400 dollaria eli sen bitcoinomistukset ovat toukokuun alussa noin 20 prosenttia plussalla.

Strategy on matkalla ennätykseen vuodessa hankittujen bitcoinien määrässä.

ETF-rahavirroissa käänne parempaan

Yhdysvaltain spot-bitcoin-ETF:t keräsivät noin 3,7 miljardia dollaria helmikuun lopun ja huhtikuun lopun välillä katkaisten neljän peräkkäisen ulosvirtauksen jakson. Institutionaaliset ostot eivät siis rajoittuneet vain Strategyn hankintoihin vaan muutkin isot pelurit olivat ostolaidalla.

Vielä huhtikuun alussa nettovirrat olivat maltillisia, mutta kuun 14. päivä alkoi yhdeksän sisäänvirtauspäivän putki, jonka aikana rahastoihin virtasi sisään 2,1 miljardia dollaria uutta rahaa.

Morgan Stanleyn liittyminen ETF-tarjoajiin toi uutta virtaa markkinoille. Yhtiö lanseerasi oman tuotteensa 8. huhtikuuta ja sen alkutaival oli erittäin vahva, nimittäin rahasto keräsi yli 200 miljoonaa dollaria sijoituksia ilman yhtään ulosvirtauspäivää huhtikuun aikana.

Huhtikuun viimeisinä päivinä muista rahastoista nostettiin kuitenkin niin paljon varoja, että kuun viimeisten kolmen päivän virtaus oli 400 miljoonaa dollaria pakkasen puolella.

Louhijoiden myyntipaine hillitsee hinnannousua

Kasvaneesta institutionaalisesta kysynnästä huolimatta bitcoinin hinnannousu on pysynyt kevään aikana kuitenkin varsin maltillisena ja tästä voimme ainakin osittain syyttää louhintayhtiöitä. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla pörssilistatut louhintayhtiöt möivät yli 32 000 bitcoinia, mikä ylittää koko vuoden 2025 myynnit yhteensä. Edellinen yhden kvartaalin myyntiennätys 20 000 bitcoinia rikottiin samalla kirkkaasti.

Myyntipainetta nostaa louhinnan heikko kannattavuus, mikä on seurausta runsaasta kilpailusta ja pudonneesta hinnasta. Pörssilistattujen toimijoiden keskimääräinen kustannus yhden bitcoinin louhimiseksi oli viime kvartaalilla noin 80 000 dollaria ja bitcoinin hinta oli suuren osan kvartaalista selvästi sitä alhaisemmalla tasolla.

Heikentynyt kannattavuus ja kasvava laskentatehon tarve tekoälypuolella onkin ajanut monet louhintayhtiöt siirtämään toimintaansa muuhun datakeskustoimintaan.

Trendi louhintayhtiöiden muuntumisesta AI-datakeskus yhtiöiksi on ennusteiden mukaan vain kiihtymässä, mikä voi johtaa bitcoin-verkon laskentatehon laskuun. Coinsharesin louhintayhtiöitä käsittelevän raportin mukaan louhintayhtiöt saavat tällä hetkellä 30 prosenttia tuotoistaan tekoälyliiketoiminnasta, mutta luku voi nousta vuoden loppuun mennessä jopa 70 prosenttiin.

Toisin sanoen tekoäly on aiheuttamassa vauhdikasta rakennemuutosta myös louhintabisnekseen.

Alkuvuoden menestyjät kryptomarkkinoilla

Tammi- ja helmikuun voimakkaan laskun seurauksena harvat kryptovaluutat ovat plussalla vuoden alusta, mutta top-50 listalta löytyy sentään muutamia.

Alkuvuoden selkein menestyjä on vuoden 2024 lopussa lanseerattu tuore projekti nimeltä Hyperliquid ja sen token HYPE, joka on jatkanut nousuaan vahvan viime vuoden jälkeen.

Hyperliquid on niin sanottu hajautettu pörssi, joka toimii sen omassa lohkoketjussa. Sen verkko on erittäin nopea, mikä mahdollistaa korkean volyymin kaupankäynnin erittäin nopeilla läpimenoajoilla suoraan lohkoketjussa.

Hyperliquid on niittänyt menestystä suosittuna kanavana johdannaiskauppaan. Tämän vuoden alussa mukaan tulivat myös perinteisten markkinoiden omaisuuserät kuten jalometallit ja öljy.

Iranin sodan alettua erityisesti öljyn hinnan kehityksellä spekulointi protokollassa on noussut suureen suosioon. Hyökkäyksen ensimmäisenä viikonloppuna pörssien ollessa kiinni öljyfutuurien vuorokausivolyymi räjähti 21 miljoonasta dollarista 1,2 miljardiin 24 tunnissa.

Öljy on pysynyt kevään aikana yhtenä suosituimmista kaupankäynnin kohteista protokollassa ja huhtikuun lopussa jo 45 prosenttia protokollan kaupankäyntivolyymista tuli muista omaisuuseristä kuin kryptovaluutoista. Huhtikuun aikana protokolla keräsi 54 miljoonaa dollaria palkkioita, joista suuri osa kertyi volatiilien hyödykkeiden kaupankäynnistä. Kerättyjä varoja käytetään HYPE-tokenien takaisinostoihin, joten kaupankäyntivolyymien kasvu luo suoraan lisää ostopainetta tokenille.

Hyperliquidin selkeä vahvuus moneen muuhun lohkoketjuprojektiin on sen vähenevä riippuvuus kryptomarkkinan menestyksestä. Se on noussut kilpailemaan perinteisten hyödykkeiden markkinapaikkana perinteisten toimijoiden rinnalla 24/7 auki olevana vaihtoehtona. Pienempi riippuvuus kryptomarkkinan yleisestä menestyksestä nostaa HYPE:n potentiaaliseksi menestyjäksi, vaikka kryptomarkkinoilla jatkuisi yleisesti heikko hintakehitys.

Toisena menestyjänä nostan esiin tekoälyprotokolla Bittensorin ja sen tokenin TAO. Projekti sai runsaasti nostetta maaliskuussa, kun se sai julkista tunnustusta muun muassa Nvidian toimitusjohtajalta.

Voimakas nousu kuitenkin tyrehtyi protokollan sisäisiin kiistoihin, kun sen tärkeän aliverkko-operaattorin Covenant AI:n johto ilmoitti poistuvansa Bittensorin ekosysteemistä. Kritiikin mukaan Bittensorin johto on keskittynyt liiaksi Jacob Steevesin käsiin ja hän käyttää tätä valtaa epäeettisin tavoin ja pyrkii kontrolloimaan protokollaa vähentäen sen toimintaa aidosti hajautettuna järjestelmänä.

Kiistan seurauksena TAO:n hinta putosi noin 30 prosenttia lyhyessä ajassa ja markkina-arvosta suli lähes miljardi dollaria. Protokolla näyttää kuitenkin selvinneen kriisistä ja toukokuun alussa TAO on ollut jälleen yksi markkinan parhaiten menestyvistä tokeneista.

Näkymät: varovaisen optimismin aika

Kevät 2026 on tarjonnut selkeämmän korjausliikkeen kuin moni edellinen vuosi ja markkinan tilanne on näyttänyt hankalammalta kuin pitkään aikaan. Kuitenkin kevään edetessä bitcoin on toipunut helmikuun pohjalukemistaan, ETF-virrat ovat kääntyneet plussalle ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, sääntely-ympäristö Yhdysvalloissa on parantunut ja tilannetta entisestään parantavan CLARITY Actin läpimeno näyttää olevan vain ajan kysymys.

Markkinan rakenne on muuttunut pysyvästi: Neljän vuoden louhintasyklien sijaan institutionaalisten pääomavirtojen suunta ja sääntelykehitys ohjaavat bitcoinin hintaa. Tämä tekee markkinasta kenties ennustettavamman, mutta myös herkemmän makrotalouden muutoksille.

Louhijoiden ennätysmyynti on toiminut jarruna hinnannousulle, mutta tämä paine voi helpottaa, kun tekoälyliiketoiminnan kasvavat tulot vähentävät yhtiöiden tarvetta realisoida positioitaan mihin tahansa markkinahintaan. Strategy ja muut bitcoin-taseyhtiöt puolestaan imevät markkinalta kolikoita vauhdilla, joka on historiallisesti poikkeuksellinen.

Nämä kaksi vastakkaista virtausta — louhijoiden myynnit ja instituutioiden ostot — muodostavat kevään markkinadynamiikan ytimen.

Sijoittajalle, joka harkitsee kryptomarkkinoille osallistumista tai position kasvattamista, kevät 2026 tarjoaa mahdollisuuden ottaa positioita huomattavasti alhaisemmilta hintatasoilta kuin viime vuonna monien kryptovaluuttojen osalta.

CLARITY Actin eteneminen toukokuussa olisi konkreettinen katalyytti, joka voisi avata seuraavan nousuvaiheen.

Epävarmuustekijät eivät silti ole kadonneet: Fedin korkopolitiikka, geopoliittiset jännitteet ja makrotalouden hidastuminen pitävät volatiliteetin korkeana.

Kryptomarkkinoilla pätee edelleen vanha totuus — hajauttaminen ja pitkä sijoitushorisontti ovat sijoittajan parhaita työkaluja epävarmassa markkinassa.