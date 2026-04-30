Big Techin tekoälypanostukset paisuvat ennätyslukemiin – Google yllätti markkinat, Meta tyrmättiin

Yhdysvaltain neljä suurinta pilviyhtiötä aikovat polttaa tänä vuonna 725 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin. Summa on 77 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ennätys.

Tekoälyinfran rakentaminen kiihtyy uuteen vauhtiin. Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon, Microsoft ja Meta nostivat alkuvuoden tulosraporteissaan tämän vuoden investointiohjeistuksiaan, ja yhteissumma kohosi noin 725 miljardiin dollariin.

Lukema kertoo siitä, että tekoälyn laskentakapasiteetin pula ei ole väistymässä lähiaikoina. Investointivauhti on yltänyt aivan eri tasolle kuin pari vuotta sitten.

Kvartaalin suurin yllättäjä oli Google. Alphabetin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 22 prosenttia 109,9 miljardiin dollariin, ja nettotulos kohosi 81 prosenttia 62,6 miljardiin.

Google Cloud -yksikön liikevaihto loikkasi peräti 63 prosenttia 20 miljardiin dollariin. Pilviyksikön tilauskanta lähes tuplaantui yhdellä kvartaalilla 462 miljardiin, mikä antaa yhtiölle pitkän näkyvyyden tuleviin tuottoihin.

”Tekoälytalous voi hyvin”, Jefferiesin analyytikko Brent Thill kommentoi. Hänen mukaansa karhujen pelot kustannuskestävyydestä ovat osoittautuneet liioitelluiksi, kun liikevaihto kasvaa nopeasti.

Sijoittajat olivat samaa mieltä. Alphabetin osake nousi jälkikaupassa seitsemän prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo oli torstaina avaamassa ennätystasolla noin 4 300 miljardissa dollarissa.

Pilvimarkkinasta käydään tiukkaa peliä

Pilvipalveluista on tullut tekoälykilpailun keskeisin areena. Markkinan kokonaisarvon arvioidaan olevan noin 500 miljardia dollaria, eivätkä isot pelaajat enää tyydy ottamaan markkinaosuuksia toisiltaan vaan vaativat ennen kaikkea lisäkapasiteettia.

Keskiviikkona raportoineen Amazonin pilviyksikkö AWS kasvatti liikevaihtoaan vuodessa 8,3 miljardilla dollarilla yhteensä 37,6 miljardiin. Toisen tulosjulkistajan, Microsoftin Azuren sisältävä pilviyksikkö ylsi 34,7 miljardiin, kasvua 7,9 miljardia.

Google on yhä selvästi pienempi kuin kaksi suurinta kilpailijaa, mutta se kuroo eroa kovaa vauhtia. S&P Globalin Visible Alpha -yksikön tutkimusjohtaja Melissa Otto arvioi, että Google on alkanut nipistää markkinaosuutta isoveljiltään.

Pilvipomo Thomas Kurian on perustellut kehitystä yhtiön pitkäjänteisellä strategialla rakentaa itse omat tekoälysirut, perustusmallit ja tuotteet. Lähestymistapa antaa Googlelle hänen mukaansa kustannus- ja tutkimusedun kilpailijoihin nähden.

Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassy ei ollut huolissaan kilpailusta. Yhtiön tilauskanta oli maaliskuun lopussa 364 miljardia dollaria, ja se kasvaa edelleen muun muassa hiljattain Anthropicin kanssa solmitun 100 miljardin laskentasopimuksen myötä.

”Asiakkaat haluavat valinnanvaraa”, Jassy totesi sijoittajille. Hän viittasi myös tuoreeseen OpenAI:n kanssa solmittuun sopimukseen, joka tuo Amazonille uutta liikevaihtoa.

Microsoft varoittaa kapasiteettipulan jatkumisesta

Microsoftin tulos oli niin ikään ennätyksellinen. Liikevaihto kohosi 82,9 miljardiin ja nettotulos 32 miljardiin dollariin. Pilvimyynnin 40 prosentin kasvu oli kärjessä.

Talousjohtaja Amy Hood ohjeisti tämän vuoden investoinnit 190 miljardiin dollariin, mikä ylittää selvästi analyytikoiden ennustaman 152 miljardin tason. Hänen mukaansa pelkästään muistipiirien ja muiden komponenttien hintojen nousu selittää 25 miljardia dollaria pääomamenoista.

Hood varoitti, että tekoälykapasiteetin pula jatkuu vähintään vuoden 2026 loppuun saakka, vaikka uusia datakeskuksia ja siruja saataisiin koko ajan käyttöön nopeammin. Pilven kasvun odotetaan kuitenkin kiihtyvän loppuvuotta kohti.

Toimitusjohtaja Satya Nadella nosti tulosjulkistuksessa esiin myös tällä viikolla muutetun OpenAI-sopimuksen. Microsoftin yksinoikeus startupin malleihin päättyi, mutta Nadellan mukaan yhtiön asema on edelleen vahva.

Hän kertoi, että Microsoftilla on rojaltivapaa pääsy huippumalliin kaikkine immateriaalioikeuksineen aina vuoteen 2032 saakka. ”Aiomme ehdottomasti hyödyntää sitä”, Nadella sanoi.

Meta sai osakseen sijoittajien tyrmäyksen

Metan numerot olivat paperilla loistavat. Liikevaihto kasvoi 33 prosenttia 56,3 miljardiin dollariin, ja yhtiö hyödynsi tekoälyä mainosten hinnoittelussa ja käyttäjien sitouttamisessa onnistuneesti. Nettotulos kohosi 26,8 miljardiin.

Sijoittajat reagoivat silti synkästi. Osake painui jälkikaupassa seitsemän prosenttia.

Reaktiota selittää investointiohjeistuksen kiristyminen. Meta nosti tämän vuoden capex-haarukkansa 125–145 miljardiin dollariin aiemmasta 115–135 miljardista. Yhtiö perusteli muutosta komponenttien kallistumisella sekä kovenevalla kilpailulla maa-alueista, sähköstä ja osaajista.

”Sijoittajat ovat huolissaan siitä, että Zuckerbergin aiemmin pääomakevyt rahasampo on muuttumassa pääomanieluksi”, SLC Managementin toimitusjohtaja Dec Mullarkey kommentoi.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ei juuri pystynyt rauhoittamaan tunnelmaa. Kun analyytikko tiedusteli aikataulua aiemmin tässä kuussa julkaistun Muse Spark -mallin jatko-osille, Zuckerberg painotti laatua aikatauluun vetoamisen sijaan.

Yksi kvartaalin keskustelluimmista hetkistä syntyi, kun toimitusjohtajalta kysyttiin, mistä hän tunnistaisi tekoälypanostusten alkavan tuottaa. ”Tuo on hyvin tekninen kysymys”, Zuckerberg vastasi lyhyesti.

Meta ilmoitti viime viikolla irtisanovansa noin 8 000 työntekijää eli kymmenesosan henkilöstöstään, kun se siirtää resursseja tekoälyhankkeisiinsa.

Tuottokysymys jää roikkumaan

Investointien tuotto on edelleen pilvitalouden kuumin kysymys. Alphabetin talousjohtaja Anat Ashkenazi kertoi, että pääomamenot kasvavat ensi vuonna ”merkittävästi” tämän vuoden tasosta.

UBS:n analyytikko Stephen Ju uskoo, että Googlen vahva tulos lisää sijoittajien luottamusta tekoälyinvestointien kannattavuuteen. Toistaiseksi useat tahot ovat olleet skeptisiä siitä, kerryttävätkö lähes biljoonan dollarin vuosipanostukset oikeasti tuottoa.

Selvää on, että rahasta panostukset eivät jää kiinni. Tuottojen aikataulu on toinen kysymys.