Leasingautoilijat valitsivat kolme yritysautojen suosikkia

Vuoden yritysautoksi valittu automalli sai tasapainoiset pisteet kaikissa valintakriteereissä.
1.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Mercedes-Benz CLA on valittu vuoden 2026 yritysautoksi.
Vuoden Yritysauto 2026 -tapahtuma kokosi yhteen leasing‑yhtiöt, automerkit ja yritysautoilijat useiden viikkojen mittaisiin koeajoihin, jotka huipentuivat Vuoden Yritysauto 2026 ‑valintaan.

Tapahtuman koeajot järjestettiin helmi–maaliskuussa Premier Parkissa, Porvoossa. Tapahtuman ytimessä ovat todelliset käyttäjät, jotka edustavat leasingyhtiöiden asiakasyrityksiä. He koeajoivat autot ja tekivät arvionsa yritysautoilijan näkökulmasta. Äänioikeus oli vain osallistujilla, jotka ajoivat kaikilla kymmenellä ehdokasautolla.

“Yritysautoilulla on ollut tärkeä rooli autokannan uudistamisessa ja käyttövoimamurroksessa viime vuosina, sillä yritykset ostavat lähes puolet, 48 prosenttia, kaikista uusista autoista Suomessa. Siksi Ayvens halusi olla mukana tässä ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävässä tapahtumassa, jossa pääsimme aidosti kuulemaan yritysautoilijoiden arvioita autojen ominaisuuksista”, sanoo Ayvens Suomen toimitusjohtaja Kristine Gulbe.

Gulbe kertoo, että koeajettavien autojen listalla oli sekä tuttuja perinteisesti suosituimpien yritysautojen joukossa olevia malleja, että uusia mielenkiintoisia haastajia.

Mercedes-Benz CLA osoitti vahvuutensa useilla osa-alueilla

Kilpailu oli tasainen, ja erot kärkiautojen välillä pieniä. Yritysautoilijoille tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat erityisesti ajomukavuus, toimintamatka ja lataaminen, käytännöllisyys sekä kokonaiskustannukset. Mercedes-Benz CLA erottui kokonaisuudellaan ja tasapainoisuudellaan useilla eri osa-alueilla.

Carglassin erikoispalkinto myönnettiin myös Mercedes-Benz CLA:lle auton edistyksellisestä tuulilasiratkaisusta. Palkinnossa arvioitiin erityisesti tuulilasien ja eri variaatioiden saatavuus, tuulilasityön toteutus ja vaihtotyön sujuvuus, kalibrointityön helppous ja varmuus, edellä mainituista muodostuvat kokonaiskustannukset sekä kokonaisuuden toimivuus TCO-näkökulmasta leasing-yhtiölle ja asiakkaalle.

Vuoden Yritysauto 2026 äänestyksen top 3

1. Mercedes-Benz CLA2
2. Polestar
3. Volkswagen ID.7

Mercedes-Benz CLA on tyylikäs ja teknisesti moderni kompaktiluokan premium-malli, jota saa nyt myös täyssähköisenä versiona. Uusin CLA-sukupolvi tarjoaa takavetoa tai nelivetoa, ja sähköversion vahvuuksiin kuuluvat pitkä toimintamatka sekä nopea lataus.

Polestar 4 on sähköinen SUV-coupé, joka painottaa suorituskykyä ja muotoilua enemmän kuin perinteistä käytännöllisyyttä. Mallista on takavetoisia ja nelivetoisia versioita, ja tehokkain Long range Dual motor kiihtyy 0–100 kilometriin tunnissa vain 3,8 sekunnissa.

Volkswagen ID.7 on Volkswagenin tilava täyssähköinen matkailuauto arjen ja pitkien ajomatkojen väliin. Takavetoinen perusversio tarjoaa 286 hevosvoimaa, jopa 698 kilometrin WLTP-toimintamatkan ja selvästi perhekeskeisen, mukavuuteen nojaavan luonteen.

Autopolitiikka ratkaisevassa roolissa yritysautoilussa

Yritysauton valinta ei useimmiten ole pelkästään autoilijan oma päätös. Useimmissa yrityksissä valintaan vaikuttavat työnantajan määrittelemät autopolitiikan linjaukset, jotka ohjaavat niin automerkkien, mallien kuin kustannusraamienkin suuntaa.

“On hyvä muistaa, että myös autoilija itse kantaa taloudellisen vastuun valinnastaan: autoedun verotusarvon mukaiset verot ja sivukulut maksetaan omasta palkasta, ja monissa palkkausmalleissa autoetu pienentää sovittua rahapalkkaa”, kertoo Teemu Pitkänen, Ayvens Suomen Head of Partnerships & Digital Retail.

Pitkäsen mukaan kärkikolmikkoon äänestetyt autot ovat yleisesti autopolitiikoissa sallittuja merkkejä ja usein päätetäänkin, että sähköautoista kaikki merkit ovat sallittuja.

”Uusia merkkejä tulee markkinoille lähes päivittäin ja markkinan muuttuessa nopeasti tulee yritysten olla hereillä ja harkita jopa mahdollisia merkkirajauksia autopolitiikkaan, jotta kokonaiskustannukset pysyvät järkevinä. Hyvin rakennettu autopolitiikka varmistaa linjakkuuden yrityksen arvojen ja vastuullisuustavoitteiden kanssa sekä pienentää liikkumisen kokonaiskuluja jopa kymmenillä prosenteilla.”

Vuoden Yritysauto 2026 ehdolla olleet autot

Mercedes-Benz CLA
Škoda Elroq
Tesla Model Y
Volkswagen ID.7
Kia EV4
Toyota bZ4X
Hyundai IONIQ 9
BYD Sealion 7
XPENG G6
Polestar 4

Kumppanisisällöt
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

