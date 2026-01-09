Nvidia hyppää mukaan autonomisen ajamisen liiketoimintaan

Kuljettajaa avustavien ja itseohjautuvien järjestelmien kilpailu kiristyi vuodenvaihteessa, kun sirujätti Nvidia esitteli CES 2026 -messuilla Las Vegasissa uuden Alpamayo-alustan autovalmistajille. Samalla yhtiö toi markkinoille uuden Rubin-laskenta-alustan, joka tähtää tekoälyn viemiseen yhä laajemmin fyysiseen maailmaan, autoista robotteihin.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang käytti tilaisuuden kuitenkin myös korostaakseen, ettei Tesla ole jäänyt kehityksestä jälkeen, vaan on yhä datan ja ohjelmistopakettinsa ansiosta autonomisen ajamisen mittapuu.

Tämä kaksijakoinen viesti – kilpailijan ylistys ja oman ratkaisun lanseeraus – on nostattanut markkinoilla keskustelun siitä, muuttuuko itseohjautuvan ajon taloudellinen logiikka ja arvostus seuraavien vuosien aikana.

Sijoittajat reagoivat uutisiin nopeasti.

Alpamayon julkistus ja Nvidian vahva esiintyminen messuilla tukivat yhtiön osakekurssia, kun taas Teslaa painoi huoli sen autonomiatarinan erillisestä arvostuksesta tilanteessa, jossa autonominen ajaminen alkaa hiljalleen valua myös muiden valmistajien ulottuville.

Markkinoiden peruskysymys on, jääkö Tesla pitkällä aikavälillä suljetuksi ekosysteemiksi vai muuttuuko autonominen ajaminen koko toimialan perusinfrastruktuuriksi.

Huangin linjaus kertoo Nvidian roolista alihankkijana. Yhtiö ei rakenna omia autoja, vaan tarjoaa laskentapiirit, ohjelmiston ja valmiin kehitysalustan, jonka päälle autonvalmistajat voivat rakentaa omia järjestelmiään. Tässä asetelmassa Tesla näyttäytyy enemmän vertailukohtana kuin suorana asiakkaana.

Teslan autonomisen ajamisen datalla aivan eri mittakaavassa

Huangin mukaan Teslan vahvuus ei ole vain kerättyjen kilometrien määrä, vaan koko tapa, jolla yhtiö kerää, kuratoi ja hyödyntää dataa.

Tesla on rakentanut vuosien aikana suljetun, kameravetoisen järjestelmän, joka perustuu valtavaan määrään tosielämän ajodataa ja sille viritettyyn neuroverkkokoulutukseen.

Teslan FSD-laivasto on yhtiön virallisten tilastojen mukaan ajanut jo lähes seitsemän miljardia mailia, joista yli 2,5 miljardia kaupunkiympäristöissä. Tämä datamassa antaa Teslalle etulyöntiaseman erityisesti harvinaisissa liikennetilanteissa, joita on vaikea simuloida tai kerätä perinteisillä koeajoilla.

Alpamayon mukana tuleva avoin tietoaineisto on mittakaavaltaan toistaiseksi aivan toista luokkaa.

Nvidian julkaisema datasetti sisältää noin 1 700 tuntia ajoaineistoa eri maantieteellisistä olosuhteista ja haastavista skenaarioista. Tavoitteena ei ole kilpailla Teslan datamäärällä, vaan tarjota kehittäjille tarkkaan valikoitu aineisto, joka soveltuu erityisesti järjestelmien validointiin ja pitkän hännän ongelmien opiskeluun.

Nvidian Alpamayo tuo “ajattelun” autonomiaan

Alpamayo on Nvidian mukaan uuden sukupolven näköhavainnon, kielen ja toiminnan yhdistävän mallin, jossa sama järjestelmä tulkitsee kameroiden ja sensorien näkemää, ymmärtää tilanteen kielellisesti ja tekee ohjauspäätöksen yhtenä ketjuna.

Yhtiö kuvaa ratkaisua ”fyysisen tekoälyn ChatGPT-hetkeksi”, jossa auto kykenee perustelemaan päätöksiään ja käsittelemään myös ennalta näkemättömiä tilanteita.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmä pyrkii pilkkomaan liikennetilanteen osiin, pohtimaan eri vaihtoehtoja ja valitsemaan niistä turvallisimman ajolinjan. Alpamayo kytkeytyy samalla Nvidian Halos-turvallisuusjärjestelmään ja AlpaSim-simulaatioympäristöön, joiden avulla autonvalmistajat voivat testata järjestelmiä virtuaalisesti ennen laajaa käyttöönottoa.

Tämä Mercedes-Benzin ja Nvidian yhteistyö esittelee autonomisen ajamisen ominaisuuksia. Esittelyssä korostuvat tekoälypohjaiset järjestelmät, esimerkiksi Alpameon päättelykyky, sekä kaksitasoinen turvallisuusarkkitehtuuri.

Yksi Alpamayon tavoitteista on tehdä pitkälti ilman kuljettajan jatkuvaa valvontaa toimivasta ajosta teollisesti toistettavampaa.

Uberin autonomiayksikön ja analyytikkotalojen kommenteissa on korostettu, että nimenomaan harvinaiset skenaariot ovat olleet suurin pullonkaula autonomian skaalaamisessa.

Ensimmäinen Alpamayo-auto tulee Mercedes-Benzin mallistoon.

Yhtiön uusi CLA-malli on määrä tuoda Yhdysvaltain markkinoille Alpamayoa hyödyntävällä, Nvidia DRIVE -alustaan pohjautuvalla itseohjautuvan ajon paketilla vielä tämän vuoden aikana. EuroNCAPin viiden tähden turvallisuusluokitus valmiille korille helpottaa myös autonomian kaupallistamista Euroopassa.

Eri filosofia, sama päämäärä

Huang korosti CES-tilaisuudessa, että Teslan ja Nvidian lähestymistavat autonomiaan eroavat rakenteellisesti. Tesla rakentaa “pystysuoran” mallin, jossa yhtiö hallitsee koko ketjua siruista ohjelmistoon ja koko auton tuotantoon. Nvidia taas asemoituu alustatoimittajaksi, jonka teknologiaa voivat hyödyntää kymmenet eri merkit.

Huangin mukaan Nvidia ei siis ole rakentamassa omaa Tesla-kilpailijaa, vaan pyrkii luomaan alustan, jonka päälle muodostuu ekosysteemi autonvalmistajista, sensoritoimittajista ja ohjelmistotaloista. Tämä muistuttaa pitkälti PC- ja Android-maailman kehitystä, jossa yksi laskentaalusta tai käyttöjärjestelmä jakaa kyvykkyydet laajalle valmistajajoukolle.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on kommentoinut uutta kilpailutilannetta X:ssä arvioimalla, että todellisen itseohjautuvuuden saavuttaminen kestää useimmilla toimijoilla vielä useita vuosia. Muskin mukaan järjestelmien vieminen “toimii suurimman osan ajasta” -tasolta luotettavasti ihmistä turvallisemmaksi on huomattavasti vaikeampi vaihe kuin kehityksen alku.

Markkina arvioi Teslan autonomia-preemiota uudelleen

Sijoittajien kannalta keskeinen kysymys on, muuttuuko Teslan autonomiakyvykkyys kilpailuedusta koko toimialan yhteiseksi minimitasoksi.

Useat analyytikot ovat verranneet Alpamayoa mahdolliseen “Android-hetkeen” autonomiassa. Jos alusta skaalautuu laajasti, yksittäisen valmistajan ohjelmistoetumatkan hinnoittelu pörssissä vaikeutuu.

Rahastoyhtiö Future Fundin Gary Black on korostanut, että valvomattoman autonomian tultua “perusvarusteeksi” autonvalmistajien väliset erot syntyvät entistä enemmän brändistä, valmistuskyvykkyydestä ja pääomarakenteesta eikä niinkään pelkästä ohjelmistosta.

Sijoittajalle tämä voi tarkoittaa Teslan arvostuskertoimien normalisoitumista, vaikka yhtiö säilyttäisi teknisen johtoasemansa.

Toisaalta Teslaa seuraavat analyytikot muistuttavat, että yhtiön FSD-datan mittakaava ja oma siru- sekä supertietokoneinfra tekevät etumatkan kuromisesta vaikeaa myös avoimiin alustoihin nojaaville kilpailijoille. Teslan valmius rahastaa omaa ekosysteemiään robotaksipalveluilla ja ohjelmistolisensseillä säilyy edelleen markkinakeskustelun ytimessä.