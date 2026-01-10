Fortum on aloittanut vedyntuotannon

Energiayhtiö Fortum kertoo tiedotteessaan, että se on aloittanut Kallan koelaitoksella elektrolyysilaitteiston ensimmäisen vaiheen käyttöönoton ja tuottanut ensimmäistä kertaa vetyä.

Loviisassa sijaitsevan koelaitoksen odotetaan olevan täydessä toiminnassa keväällä 2026.

Fortum on sitoutunut edistämään Pohjoismaiden sähköistymistä, ja Kallan koelaitos osallistuu omalta osaltaan tähän kehitykseen.

”Kallassa nyt tuotettu vety on ensimmäinen askel visiosta konkretiaan, ja merkittävä virstanpylväs Fortumille sekä tavoitteellemme selvittää vedyn mahdollisuuksia pohjoismaisen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kartutamme tällä hetkellä teknistä ja kaupallista osaamista, jota tarvitaan uusiutuvan vedyn skaalaamiseen ja Pohjoismaiden hiilineutraaliuden edistämiseen”, sanoo Fortumin P2X-liiketoiminnasta vastaava Satu Sipola.

Fortum selvittää vedyntuotannon edellytyksiä vaiheittain. Kallassa pilotoidaan vedyntuotannon teknisiä valmiuksia ja kaupallista kannattavuutta, jotka toimivat oppeina mahdollisille teollisuuden asiakkaita palveleville suuremmille hankkeille.

Kallassa vety tuotetaan elektrolyysilla, jossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi fossiilivapaalla sähköllä.

Vety toimii energiankantajana, joka mahdollistaa energian varastoinnin ja siirtämisen ilman hiilidioksidipäästöjä. Fortumin mukaan tämä tekee siitä arvokkaan ratkaisun niillä aloilla, joissa suora sähköistäminen ei ole mahdollista.

Testissä kaksi teknologiaa

Koelaitoksella testataan kahta elektrolyyseriteknologiaa, jotka otetaan käyttöön vaiheittain. Fortumin mukaan molempien järjestelmien käyttö todellisissa käyttöolosuhteissa tuottaa arvokasta tietoa niiden tehokkuudesta, joustavuudesta, turvallisuudesta ja skaalautuvuudesta.

Kallan koelaitos toimii vuoteen 2028 saakka oppimis- ja kehityshankkeena, jonka kautta Fortum saa kokemusta vetylaitosten hankesuunnittelusta ja toteutuksesta ennen sitoutumista mahdollisiin suuremman luokan kaupallisiin hankkeisiin. Kallasta saadut opit tulevat myös vaikuttamaan Fortumin tulevien asiakasratkaisujen kehittämiseen.

Osaa vedystä hyödynnetään myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella.

Kallassa tuotettu vety toimitetaan P2X Solutions Oy:lle kesäkuussa allekirjoitetun myyntisopimuksen mukaisesti.

P2X Solutions Oy on suomalainen vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuottaja ja hankekehittäjä. Yhtiö keskittyy erityisesti teollisuuden ja liikenteen päästöjen vähentämiseen vedyn ja niin sanotun e‑polttoaineiden avulla. Yhtiö jatkojalostaa vihreää vetyä talteen otetun hiilidioksidin avulla synteettiseksi metaaniksi, metanoliksi ja tulevaisuudessa myös ammoniakiksi. Näitä tuotteita se myy teollisuuteen, tieliikenteeseen ja meriliikenteeseen esimerkiksi LNG‑ ja metanolimoottoreihin sopivina vähäpäästöisinä polttoaineina.

Vedyn merkitys kasvaa

Vedyllä on jo nyt varsin laajaa kaupallista käyttöä, ja rooli kasvaa koko ajan erityisesti teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä. Vety toimii sekä raaka‑aineena että energian kantajana prosesseissa, joita on muuten vaikea sähköistää.​

Perinteisesti vetyä on käytetty ennen kaikkea kemianteollisuudessa lannoitteiden ammoniakin tuotannossa ja öljynjalostamoissa polttoaineiden rikkipitoisuuden pienentämiseen. Näissä sovelluksissa puhutaan valtavista volyymeista, ja suuri osa nykyisestä vedystä on niin sanottua harmaata vetyä, eli fossiilisilla polttoaineilla tuotettua, jonka korvaaminen vähäpäästöisellä vedyllä on EU‑tason ilmastotavoitteiden keskeinen osa.​

Uudempi, nopeasti kasvava käyttökohde on teollisuuden prosessien suora sähköistäminen vedyn avulla. Tästä esimerkkinä on terästeollisuus, jossa kivihiileen perustuva masuunituotanto voidaan korvata suorapelkistyksellä vihreää vetyä hyödyntäen. ​

Liikenteessä vetyä käytetään sekä sellaisenaan polttokennoissa – esimerkiksi raskaan tieliikenteen ja linja‑autojen käyttövoimana – että jatkojalostettuna synteettisiksi polttoaineiksi, kuten e‑metaaniksi, e‑metanoliksi ja synteettiseksi kerosiiniksi. Nämä e‑polttoaineet mahdollistavat päästövähennyksiä juuri niillä sektoreilla, joissa suora sähköistys on hankala, kuten meriliikenteessä ja lentoliikenteessä.​

Lisäksi vetyä tarkastellaan energiasektorilla energian varastointimuotona, jossa edullista uusiutuvaa sähköä muunnetaan vedyn muodossa varastoitavaksi ja käytetään myöhemmin takaisin sähköksi tai lämpöksi.

Vedyn varastointi nähdään yhtenä keinona tasapainottaa tuuli‑ ja aurinkovoiman vaihtelua ja parantaa koko energiajärjestelmän joustavuutta.​