Analyytikot löysivät Helsingin pörssistä kasvun kärkinimet

OP Pohjolan analyytikot nostavat esiin suomalaiset pienet ja keskisuuret pörssiyhtiöt, joilla on vahvat kasvunäkymät lähivuosille.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.

OP Pohjolan tuore Small and Mid Cap Monitor -raportti kattaa noin 70 analyytikkoseurannassa olevaa yhtiötä, joiden markkina-arvo on alle miljardi euroa.

Sen mukaan yhtiöiden välillä on suuria eroja niin pitkän aikavälin kasvupotentiaalissa kuin lähivuosien tulosnäkymissäkin.

Pitkän aikavälin vahvimpien yhtiöiden joukkoon analyytikot kohottavat Fodelian, Harvian, LapWallin, Qt Groupin ja Revenion.

OP Pohjolan pääanalyytikko Antti Saaren mukaan pitkän aikavälin menestyviä yhtiöitä yhdistävät yleensä vahva markkina-asema, kasvava markkina sekä kyky tehdä hyvää kannattavuutta ja pääoman tuottoa vaihtelevissa oloissa.

”Niillä on joko vahva brändi tai muuta neuvotteluvoimaa markkinassa, ja ne toimivat pitkällä aikavälillä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi yhtiöt pystyvät ylläpitämään hyvää kannattavuutta ja pääoman tuottoa”, Saari toteaa.

Lyhyellä aikavälillä analyytikot näkevät parhaat mahdollisuudet Enentolla, Harvialla, Kreatella ja Marimekolla.

Näiden yhtiöiden taustalla vaikuttavat muun muassa suotuisa markkinakehitys, uutisvirta tai houkutteleva arvostustaso suhteessa verrokkeihin.

Pienyhtiöissä edelleen nousuvaraa

Raportti julkaistaan tilanteessa, jossa Helsingin pörssin kehitys on ollut pitkään kaksijakoista.

Suuret yhtiöt ovat vetäneet markkinaa ylöspäin, mutta pienemmät yhtiöt ovat jääneet selvästi jälkeen.

Saaren mukaan juuri tämä tekee small- ja mid cap -yhtiöistä tällä hetkellä kiinnostavia sijoituskohteita.

Vaikka Helsingin pörssi kääntyi nousuun jo lähes kaksi vuotta sitten, kurssinousu on tullut pääosin suurista yhtiöistä.

Monet pienemmät yhtiöt ovat jääneet markkinoiden sivuun, vaikka niiden joukossa on edelleen laadukkaita liiketoimintoja ja kiinnostavia kasvunäkymiä.

”Kun suuret yhtiöt ovat jo nousseet, moni pienempi ei ole vielä päässyt mukaan samaan kehitykseen. Siksi niiden joukosta voi löytyä kiinnostavia mahdollisuuksia.”

Kasvua ruuasta ohjelmistoihin ja kiukaisiin

Raportin pitkän aikavälin suosikit edustavat hyvin erilaisia toimialoja, mutta niitä yhdistävät vahvat rakenteelliset kasvutekijät.

Elintarvikealan holdingyhtiö Fodelian kasvun keskiössä on valmisruokia ammattikeittiöille valmistava tytäryhtiö Feelia, joka on kasvattanut asemaansa erityisesti suurkeittiöissä.

Julkisen sektorin säästöpaineet tukevat yhtiön tarjoamia kustannustehokkaita ratkaisuja.

Toisaalta liiketoimintaan liittyy myös riskejä, sillä julkisen sektorin hankintapäätösten ajoitus voi olla vaikeasti ennakoitavaa ja hintakilpailu on kovaa.

Sauna- ja spatuotteita valmistavan Harvian taustalla puolestaan vaikuttaa maailmanlaajuisesti kasvava kiinnostus saunomiseen.

Vaikka Suomen markkina on pitkälti kypsä, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa markkinapotentiaalia on edelleen runsaasti.

”Harvialla on erittäin vahva brändi omalla alallaan. Se on pystynyt osoittamaan, että myös kustannuspaineiden ja tullien kaltaisissa tilanteissa yhtiö kykenee puolustamaan kannattavuuttaan hinnoittelun avulla”, Saari arvioi.

Harvian keskeinen riski liittyy siihen, että saunomisen suosion kasvu hidastuisi tai kuluttajatrendit muuttuisivat odottamattomasti.

Teollisia puuelementtejä valmistava LapWall on puolestaan onnistunut yllättävän hyvin vaikeassa rakennusmarkkinassa. Yhtiön elementtipohjainen toimintamalli on osoittautunut kilpailukykyiseksi myös heikon rakentamissyklin aikana.

Saaren mukaan yhtiö on hyvässä asemassa hyötymään rakentamisen elpymisestä, mutta pitkittyvä rakennusalan heikkous tai voimakkaasti nousevat raaka-ainekustannukset voisivat muodostaa merkittäviä riskejä.

Tekoäly luo mahdollisuuksia välillisesti

Raportissa tarkastellaan myös markkinoiden tämän hetken keskeisiä teemoja.

Tekoälyn mahdollisina hyötyjinä analyytikot nostavat esiin Exel Compositesin, F-Securen, Kreaten, Merus Powerin ja YIT.

Monissa tapauksissa vaikutukset näkyvät välillisesti. Tekoälyn yleistyminen kasvattaa datakeskusten tarvetta, mikä lisää infrastruktuuri-investointeja ja luo kysyntää rakentamiselle sekä energiainfrastruktuurille.

Teollisuuden komposiittiratkaisuja tekevä Exel hyötyy uusiutuvan energian investoinneista, joita kasvava sähkönkulutus tukee.

Energiateknologiayhtiö Merus Power puolestaan hyötyy sähkön varastoinnin merkityksen kasvusta, kun energiankulutus lisääntyy ja hintavaihtelut voimistuvat.

Kyberturvallisuusyhtiö F-Securen kohdalla tekoäly voi kasvattaa kysyntää toisesta suunnasta.

”Tekoäly tehostaa myös haittaohjelmien ja muiden kyberuhkien kehittämistä. Siksi tarve laadukkaille tietoturvaratkaisuille voi kasvaa entisestään”, Saari toteaa.

Suomen talouden käänne ratkaisee paljon

Loppuvuoden kannalta analyytikot pitävät erityisen tärkeänä Suomen talouden kehitystä.

Monet pienet ja keskisuuret pörssiyhtiöt ovat edelleen huomattavasti kotimarkkinasidonnaisempia kuin Helsingin pörssin suurimmat vientiyhtiöt.

Alkuvuonna Suomen taloudesta on saatu myönteisiä signaaleja, ja ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuluvut ylittivät odotuksia.

Jos talouden elpyminen jatkuu, vaikutukset voivat näkyä nopeasti myös useiden pienempien yritysten liiketoiminnassa.

Samalla epävarma toimintaympäristö, inflaatiopaineet ja geopoliittiset riskit korostavat yhtiöiden kykyä sopeutua muutoksiin.

”Yritykset, jotka pystyvät pärjäämään epävarmuuden ja kustannuspaineiden keskellä, ovat usein kaikkein vahvimpia myös pitkällä aikavälillä”, Saari sanoo.

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