Analyytikot listaavat kahdeksan Helsingin pörssin parhaan tuottopotentiaalin yhtiötä

OP Pohjolan analyytikot esittelevät tuoreessa Small and Mid Cap Monitor -raportissa kotimaisia yhtiöitä, joita he pitää vahvimpina suorittajina. Raportti kattaa analyytikoiden noin 70 seurannassa olevista yhtiöistä ne, joiden markkina-arvo on alle miljardi euroa.

Pitkällä aikavälillä eli 2–5 vuoden ajanjaksolla vahvimmat yhtiöt ovat analyytikoiden mukaan Bittium, Fodelia, Harvia, Kempower, LapWall, NoHo Partners, Qt Group ja Revenio.

OP Pohjolan pääanalyytikko Antti Saari näkee näillä kahdeksalla yhteisiä piirteitä.

”Näillä yhtiöillä on selkeä arvonluontipotentiaali toimialan kasvunäkymien, vahvan markkina-aseman ja hinnoitteluvoiman ansiosta”, Saari toteaa.

Mitä yhtiöt tekevät?

Bittium kehittää turvallisia viestintä- ja liitettävyysratkaisuja erityisesti viranomaisille, puolustussektorille ja terveydenhuoltoon, kuten taktisia radioverkkoja, suojattuja älypuhelimia ja biosignaalien mittausjärjestelmiä.​

Fodelia omistaa elintarvikeyhtiöitä, kuten valmisruokia ammattikeittiöille tuottavan Feelian ja snackseihin keskittyvän Real Snacksin, ja keskittyy helppokäyttöisiin, pitkään säilyviin ruokaratkaisuihin.

Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-toimijoista, joka valmistaa kiukaita, kokonaisia saunaratkaisuja ja saunasisustuksia sekä myy niitä globaalin jälleenmyyjäverkoston kautta.

Kempower suunnittelee ja valmistaa modulaarisia DC-pikalatausratkaisuja sähköautoille ja raskaalle kalustolle, hyödyntäen dynaamista tehonhallintaa suurten latauskenttien ohjauksessa.

LapWall valmistaa teollisia puuelementtejä, kuten seinä- ja kattoelementtejä, ja tarjoaa suunnittelu- ja asennuspalveluja erityisesti suomalaisille rakennusliikkeille puurakentamisen tehostamiseksi.

NoHo Partners on ravintolakonserni, jonka portfolioon kuuluu satoja ravintoloita, baareja ja yökerhoja Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ja joka kasvaa sekä omien konseptien että yritysostojen kautta.

Qt Group tarjoaa Qt-ohjelmistokehitysalustan ja siihen liittyviä työkaluja, joilla rakennetaan käyttöliittymiä ja ohjelmistoja autoihin, teollisuuteen, kuluttajalaitteisiin ja muihin upotettuihin järjestelmiin.

Revenio toimittaa iCare-brändin alla silmän diagnostiikkalaitteita, kuten silmänpainemittareita ja silmänpohjan kuvantamislaitteita, sekä niihin liittyviä ohjelmistoja glaukooman ja muiden silmäsairauksien diagnostiikkaan.

Analyytikot listasivat myös yhtiöt, joissa lyhyen aikavälin näkymät (1–6 kuukautta) ovat suotuisimmat. Nousuvire on vahvin Anoralla, Kempowerilla, LapWallilla ja Telestellä.

”Yhtiöillä on vahva lyhyen aikavälin momentum, joka perustuu esimerkiksi tiettyjen ulkoistekijöiden suotuisaan kehitykseen, uutisvirtaan tai alhaiseen arvostukseen sektorin sisällä”, sanoo Saari.

Kulutuksen elpymisestä ja Ukrainan jälleenrakennuksesta hyötyisivät monet yhtiöt

Raportissa nostetaan esiin myös teemoja, jotka ovat nyt ajankohtaisia, ja joista suomalaisyhtiöt voisivat hyötyä. Yksi niistä on kuluttajien luottamuksen elpyminen, jota tukee palkankorotusten ja veronkevennysten myötä vahvistuva ostovoima vuonna 2026.

Kulutuksen elpymisestä hyötyisivät analyytikoiden mukaan muun muassa NoHo Partners, Raisio ja Marimekko, kun ravintola- ja kuluttajatuotteiden kysyntä piristyy.

Lisäksi Ukrainan potentiaalinen jälleenrakennus tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia teollisuus- ja rakennussektorin yhtiöille, kuten Aspo, Koskisen, LapWall ja Ponsse.

”Rauhanneuvotteluissa on tapahtunut ainakin jonkinasteista edistymistä ja Ukrainan jälleenrakennus on vääjäämättä edessä ennemmin tai myöhemmin”, sanoo Saari.

Parhaiksi osinkoyhtiöiksi analyytikot nostavat puolestaan Aktian, Anoran, Enenton, NoHo Partnersin ja Terveystalon.