Voittavat laatuosakkeet jäivät yleisindeksin jalkoihin

Laatusijoittaminen on tunnetuimpien ja menestyneimpien sijoittajien tyylivalinta.

Varainhoitaja WisdomTree huomautti marraskuun lopussa, että laatuosakkeet ovat jääneet merkittävästi yleisindeksin tuotosta jälkeen. Edellisen kerran vastaavan suuruinen ero nähtiin vuonna 1999 teknokuplan puhkeamisen aikoihin.

WisdomTree vertaa S&P 500 -indeksin kehitystä S&P 500 Quality -indeksin kehitykseen. Jälkimmäisen indeksin kymmenen suurimman painoarvon saaneen yhtiön joukossa on vain yksi niin kutsuttu Magnificent 7 -yhtiö, Apple. Indeksiin lukeutuu sata osaketta. Muita suurimman painoarvon yhtiöitä ovat muun muassa Visa, GE Aerospace ja Procter & Gamble.

Maailman laatuosakkeita seuraava MSCI World Quality käyttää kolmea pääkriteeriä osakevalinnoissa: oman pääoman tuottoa, velkaantuneisuutta ja tuloksen tasaisuutta. MSCI:n mukaan laatuindeksi on tuottanut 1,8 prosenttiyksikköä paremmin kuin yleinen maailmaindeksi vuodesta 1999 mitattuna.

MSCI World Quality -indeksiin kuuluu kolme sataa yhtiötä. Sen painoarvoltaan suurimpien yhtiöiden joukossa ovat tekoälybuumin tutut nimet. Kahden laatuindeksiksi kutsutun indeksin osakevalinnat poikkeavat siis huomattavasti toisistaan, vaikka indeksien osakevalintakriteereissä on pintapuolisesti katsottuna vain pieniä eroja.

Laatu voidaan luonnollisesti määritellä monella tapaa. Edellä mainittujen pääkriteerien lisäksi laatusijoittajat arvostavat esimerkiksi yhtiön vakautta, kilpailuetua, korkeita marginaaleja sekä taitavaa yritysjohtoa.

Esimerkiksi tietopalvelu Morningstar luokittelee yhtiöiden kilpailuedun vahvuutta eri kriteerien perusteella. Niihin lukeutuvat asiakkaan korkeat vaihtokustannukset, verkostovaikutukset ja skaalaedut.

Laatu suojaa kurssilaskulta

Arvostetun CFA Instituten Enterprising Investor julkaisun mukaan laatuosakkeet erottuvat edukseen kolmella keskeisellä tavalla. Pitkällä aikavälillä ne tuottavat muita osakkeita paremmin, toipuvat laskumarkkinoista nopeammin ja maksavat korkeampaa osinkoa verrattuna indeksiin.

Laatuosakkeiden pitkän aikavälin ylituotto perustuu pitkälti siihen, että ne laskevat vähemmän markkinakurimuksissa. Esimerkiksi finanssikriisissä laatuosakkeet laskivat kolmanneksen ja toipuivat kolmessa vuodessa. Kasvuosakkeet laskivat 40 prosenttia ja elpyminen vei viisi vuotta.

Vuodesta 1998 MSCI World Quality -indeksi on tuottanut 769 prosenttia, kun vastaavan yleisindeksin tuotto on jäänyt 501 prosenttiin ja kasvuosakkeita seuraavan indeksin tuotto on ollut 578 prosenttia.

Laatuosakkeet näyttävät suurimman osan ajasta kalliilta, mutta niiden kannattava kasvu siivittää osakkeita korkeammalle.

Suurin vaara laatuosakkeissa piilee siinä, että niiden arvostuksessa on usein mukana merkittävä määrä juuri luotettavaksi ja kasvavaksi katsottua tulevaisuuden kassavirtaa. Mikäli sijoittajien mielikuva yhtiön laadusta muuttuu, hinnoitellaan osake ripeästi uudelleen alhaisemmin kertoimin.

Laatusijoittajan selitykset ja ostokset

Laajasti seurattu ja laatusijoittamiseen keskittynyt Fundsmith-rahasto jäi vertailuindeksistä viidettä vuotta perätysten. Rahaston tuotto oli viime vuonna vain 0,8 prosenttia, vaikka rahaston viiden eniten tuottaneen osakkeen joukossa oli kolme Magnificient 7 -yhtiötä. MSCI World -indeksi tuotti edellisvuonna 12,8 prosenttia.

Vuosikirjeessä Englannin Warren Buffettiksi kutsuttu rahastonhoitaja Terry Smith selittää rahaston alisuoriutumista usealla syyllä.

Hänen mukaan osakemarkkinoiden keskittyminen harvalukuisiin suurimpiin yhtiöihin on ennätystasolla sitten vuoden 1930. Passiivisesti hoidettujen rahastojen kasvu on tehnyt pääindeksien voittamisesta osakepoimijoille vaikeaa. Lisäksi dollarin heikkous on syönyt rahaston kotivaluutassa mitattuja tuottoja.

Smith aikoo pitäytyä sijoitusstrategiassaan, joka nojaa kolmeen kivijalkaan. Rahasto ostaa hyviä yhtiöitä, ei maksa niistä ylihintaa ja sen jälkeen välttelee tekemästä mitään. Rahaston portfoliossa olevat yhtiöt ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan ja keskimäärin edullisemmin arvostettuja kuin S&P 500-indeksi, Smith kirjoittaa.

Päättyneen vuoden aikana Fundsmith osti hollantilaista Wolters Kluweria, eläinlääkeyhtiö Zoetista, silmälasifirma EssilorLuxoticaa sekä ohjelmistoyhtiö Intuitia. Rahasto myi alkoholiyhtiö Brown-Formanin ja PepsiCon osakkeet peläten laihdutuslääkkeillä olevan pysyvä kielteinen vaikutus niiden liiketoimintaan.