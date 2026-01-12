Vilkas aloitus pörssivuodelle

Helsingin pörssin ja S&P 500 -indeksin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuva: Koyfin.

Markkinat odottavat useimpien pörssien nousevan vuoden 2026 aikana kaksinumeroisesti. Pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan kasvavan myös kaksinumeroisesti ainakin USA:n S&P 500:n ja Nasdaqin indeksiyhtiöillä sekä myös Helsingin pörssin päälistan yhtiöillä. Euroopan Stoxx 600-yhtiöiden tuloskasvu jäänee yksinumeroiseksi.

Suomen teollisuus ja talous eivät ole hyviä esimerkkejä eurooppalaisen perusteollisuuden viime vuosineljännesten kehityksestä. Euroopan Stoxx 600-perusteollisuuden indeksin kehitys on toista maata.

Perusteollisuuden yhtiöt ovat tyypillisesti metallin valmistajia, kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden yhtiöitä. Euroopan Stoxx 600 perusteollisuuden yhtiöistä brittiläisiä on noin 63 prosenttia, ruotsalaisia 13 prosenttia, suomalaisia (UPM) 7,3 prosenttia, Luxemburgista 6,2 prosenttia ja norjalaisia 3,2 prosenttia.

Stoxx 600-perusteollisuuden 10 suurinta yhtiötä ovat Rio Tinto, Glencore, Anglo American, Arcelormittal, UPM-Kymmene, Antofagasta, Boliden, Norsk Hydro, SKF ja KGHM. Parhaillaan Rio Tinto neuvottelee fuusiosta Glencoren kanssa.

Viime kuukausina erityisesti metallien valmistajien osakkeet ovat nousseet rajusti. Kurssinousu on peräisin metallien hintojen nopeasta noususta. Metalleja tarvitaan teollisuuden investoinneissa, jotka ovat nyt kasvamassa voimakkaasti.

Taloussyklin alussa ensin nousee perusteollisuuden osakkeet, mitä seuraa teollisuuden osakkeet. Ainakin nyt näyttää talouden uusi noususykli olevan jo menossa, ainakin osakekursseja tarkastelemalla.

Helsingin pörssin perusteollisuuden toimialaindeksi ei ole vielä herännyt kunnolla vuoden 2022 jälkeisestä koomasta.

Suomalaiset perusteollisuuden osakekurssit ovat aiemmin aina seuranneet kansainvälisen kurssikehityksen perässä. Odotettavissa on siis reilua osakekurssien nousua myös Helsingin pörssissä.

Metsäteollisuudella on toki omat ongelmat parin vuoden aikana puolittuneen sellun hinnan muodossa. Viime vuosina rakennettu runsas ylikapasiteetti sellun ja kartongin tuotannossa on pudottanut kansainvälisten metsäyhtiöiden tulokset ja osakekurssit vuoden 2022 huippuvuoden jälkeen.