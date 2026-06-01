Tesla nousi takaisin sähköautojen ykköseksi, BYD vaikeuksissa

Tesla toimitti tammi-maaliskuussa noin 358 000 täyssähköautoa maailmanlaajuisesti, mikä riitti kärkipaikkaan ja kuuden prosentin kasvuun vuodentakaisesta.

Counterpoint Researchin 28. toukokuuta julkaisemien lukujen mukaan yhtiön osuus globaalista täyssähköautomarkkinasta nousi lähes 13 prosenttiin. Edellisellä neljänneksellä luku oli kymmenen prosenttia. Markkinatutkimusyhtiö TrendForce päätyi samankaltaiseen arvioon, jossa Teslan osuus oli 12,9 ja BYD:n 10,9 prosenttia.

Teslan oma volyymi kasvoi silti vaatimattomasti, ja Yhdysvalloissa myynti jopa supistui kaksi prosenttia. Syyksi analyytikot nimesivät liittovaltion sähköautoverotuen päättymisen ja sitä seuranneen kysynnän laimentumisen.

Mallisto piti silti yhtiön pinnalla. Model Y ja Model 3 kuuluivat kvartaalin myydyimpiin sähköautoihin maailmassa, ja juuri ne kantoivat toimitukset kärkeen.

Todellinen käänne tapahtui kilpailijan puolella. BYD:n täyssähköautojen myynti putosi alkuvuonna peräti 25 prosenttia vuodentakaisesta, ja markkinaosuus valahti 15 prosentista 11 prosenttiin. Pudotus keskittyi Kiinaan, jossa täyssähköautojen kauppa hiipui 15 prosenttia.

Kotimarkkina petti, kun tuet loppuivat

BYD:n ahdinko ei tullut yllätyksenä niille, jotka olivat seuranneet kiinalaista markkinaa. Ongelmat näkyivät jo tammikuussa, jolloin yhtiö raportoi 30 prosentin pudotuksen kokonaismyynnissä vuodentakaisesta. Luvun vahvistivat uutistoimisto Reuters ja useat muut lähteet.

Syy on pitkälti politiikassa. Kiina puolitti sähköautojen hankintaveroedun vuoden 2026 alusta, ja samaan aikaan raukenivat lukuisat alueelliset tuki- ja romutusohjelmat, jotka olivat ruokkineet loppuvuoden 2025 ostoryntäystä. Kun porkkana katosi, kysyntä seurasi perässä.

Lasku ei myöskään pysähtynyt yhteen kuukauteen. Uutistoimisto CNBC:n mukaan myynti jatkoi liukuaan Kiinan markkinoilla huhtikuun läpi, mikä merkitsi kahdeksatta peräkkäistä laskukuukautta. Tällaiseen putkeen yhtiö ei ollut tottunut vielä vuotta aiemmin.

Hintasota pahensi tilannetta. Kun BYD ja sen kilpailijat alensivat hintoja toistuvasti, kuluttajat alkoivat odottaa lisää alennuksia ja lykkäsivät ostopäätöksiään. Edullisten mallien segmenttiin tunkivat samaan aikaan uudet tulokkaat, kuten Xiaomi.

Vienti pelasti BYD:n luvut, mutta ei tarinaa

Yli kolmannes BYD:n täyssähköautojen myynnistä tuli alkuvuonna kotimaan ulkopuolelta. Vetoapua antoivat Eurooppa, Kaakkois-Aasia ja Latinalainen Amerikka, missä kiinalaisvalmistaja on kasvattanut jalansijaansa nopeasti.

Yhtiön oma viesti oli maaliskuun lopussa luottavainen. Se kertoi analyytikoille olevansa erittäin varma 1,5 miljoonan auton vientitavoitteensa saavuttamisesta vuonna 2026. Reuters välitti arvion eteenpäin.

Tavoite on kova, kun sitä vasten asettaa kotimarkkinan suunnan. Vienti kasvaa, mutta se ei vielä paikkaa sitä, että maailman suurin sähköautomarkkina hyytyy juuri BYD:n vahvimmalla alueella. Kiina vastasi neljänneksellä 45 prosentista globaalista täyssähköautomyynnistä, joten kotimaan vire heijastuu koko yhtiön lukuihin.

BYD:n kasvutarina nojaa yhä enemmän vientiin ja paikalliseen tuotantoon, kun taas voittomarginaalia syö kotimaan hintasota. Strategia voi toimia, mutta se vaatii aikaa eikä näy vielä kvartaaliluvuissa.

Teslan asema on toisenlainen, mutta ei ongelmaton. Kärkipaikka palasi, mutta se nojaa kilpailijan heikkouteen yhtä paljon kuin omaan vetoon.

Mitä Teslan kärkipaikka kertoo sijoittajalle?

Yhden neljänneksen kärkisija on hauras peruste sijoituspäätökselle. Markkinaosuuden kahmiminen kilpailijan notkahduksesta on eri asia kuin kysynnän aito kasvattaminen, ja juuri tähän eroon kannattaa kiinnittää huomiota.

Counterpointin analyytikot tulkitsevat markkinan siirtyvän kilpaillumpaan vaiheeseen. Tukien kutistuessa valmistajat kamppailevat aiempaa kovemmin hinnalla ja teknologialla, mikä painaa marginaaleja koko alalla. Pelkkä volyymijohtajuus ei tällaisessa ympäristössä takaa kannattavuutta.

Yhdysvaltojen markkinoilla Teslan kasvu on selvintä samaan aikaan kun Euroopan toimitukset sukelsivat tukileikkausten myötä. Yhden alueen varaan rakennettu johtoasema on altis politiikan ja kysynnän heilahteluille.

Ratkaisevaa BYD:n kannalta on, ehtiikö vienti kasvaa nopeammin kuin kotimarkkina supistuu. Kahdeksan peräkkäistä laskukuukautta on pitkä putki, ja se asettaa 1,5 miljoonan auton vientitavoitteen tiukkaan valoon.

