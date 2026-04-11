Teslan itseohjautuvuusohjelmisto sai ensimmäisen eurooppalaisen hyväksynnän – mitä se tarkoittaa sijoittajalle?

Hollannin ajoneuvoviranomainen RDW myönsi Teslan FSD Supervised -järjestelmälle tyyppihyväksynnän ensimmäisenä Euroopassa. Päätös avaa ohjelmistopohjaisen tulovirran mantereella, mutta EU-laajuinen käyttöönotto on vielä kaukana.

Teslan Full Self-Driving Supervised -kuljettajatukijärjestelmä eli FSD sai torstaina 10. huhtikuuta virallisen hyväksynnän Hollannissa. Hollannin ajoneuvoviranomainen RDW testasi järjestelmää yli puolitoista vuotta ennen päätöstään sekä omalla testiradallaan että maan yleisillä teillä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen viranomainen sallii Teslan edistyneen kuljettajatukijärjestelmän käytön julkisessa liikenteessä. Yhdysvalloissa FSD Supervised on ollut kuluttajien käytössä jo vuosia.

RDW:n mukaan järjestelmä voi oikein käytettynä parantaa liikenneturvallisuutta. Viranomainen kuitenkin painotti, ettei kyseessä ole itseohjautuva auto. Kuljettaja vastaa kaikissa tilanteissa ajoneuvostaan, eikä esimerkiksi puhelimen käyttö tai lukeminen ajon aikana ole sallittua.

Hyväksyntä nojaa YK:n R-171-säännökseen kuljettajaa avustavista järjestelmistä sekä EU-asetuksen artikla 39 -poikkeukseen, joka mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönoton ennen kuin kattava EU-sääntely on valmis. Juuri artikla 39 on se mekanismi, jonka kautta muut jäsenmaat voivat halutessaan tunnustaa Hollannin hyväksynnän kansallisesti. Toistaiseksi hyväksyntä on voimassa ainoastaan Hollannissa.

Sijoittajan kannalta olennaista on, että päätös avaa Teslalle kokonaan uuden tulovirran Euroopassa.

Hollannin verkkokaupassa FSD on hinnoiteltu 99 euron kuukausihintaan. Konfiguraattorissa näkyy myös 7 500 euron kertaostoshinta, mutta Pohjois-Amerikassa kertaostomahdollisuus on jo poistettu, joten sen saatavuus Hollannissa voi olla lyhytaikainen.

Ohjelmistotulot ratkaisevat Teslan arvostuksen

Teslan liiketoimintamalli on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Yhtiö on siirtynyt Pohjois-Amerikassa FSD:n osalta kuukausitilausmalliin helmikuusta 2026 alkaen ja lopettanut kertaostosmahdollisuuden.

FSD-tilausten määrä on kasvanut nopeasti. Vuoden 2025 lopussa aktiivisia FSD-tilauksia oli 1,1 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Karkeasti arvioiden tämä tarkoittaa yli miljardin dollarin vuosittaista toistuvaa liikevaihtoa ohjelmistosta, jonka marginaalit ovat huomattavasti autojen myyntiä korkeammat.

Elon Musk on sitonut kymmenen miljoonan FSD-tilaajan tavoitteen osaksi omaa palkitsemispakettinsa ehtoja. Euroopan markkinoiden avautuminen on tämän tavoitteen kannalta välttämätöntä, sillä Pohjois-Amerikan markkina lähestyy kyllästymispistettä niiden Teslojen osalta, joissa on yhteensopiva laitteisto.

Teslan osake on kuitenkin ollut alkuvuonna paineessa. Kurssi liikkui torstaina 351 dollarin tuntumassa, kun joulukuussa 2025 saavutettu 52 viikon huippu ylitti 490 dollaria. Ensimmäisen vuosineljänneksen toimitukset jäivät 358 023 ajoneuvoon, mikä alitti analyytikoiden odotukset.

P/E-luku yli 320 kertoo siitä, että nykyinen markkina-arvo rakentuu pitkälti tulevaisuuden odotusten varaan. Ohjelmistotulojen kasvu ja robotaksiliiketoiminnan edistyminen ovat keskeisiä tekijöitä, joiden toteutumista markkina seuraa tarkasti.

Euroopan sääntely etenee, mutta hitaasti

Hollannin hyväksyntä ei automaattisesti tarkoita, että FSD leviäisi nopeasti muualle Eurooppaan. Lähivaiheessa eteneminen tapahtuu artikla 39 -poikkeuksen kautta: muut EU-maat voivat tunnustaa Hollannin hyväksynnän kansallisesti ilman erillistä komissiotason äänestystä. Varsinainen EU-laajuinen yhdenmukainen sääntely edellyttäisi myöhempää käsittelyä teknisessä moottoriajoneuvokomiteassa, mutta se on erillinen ja hitaampi prosessi.

Kenties optimistisimmat arviot ennakoivat EU-laajuista saatavuutta jo kesällä 2026, mutta Saksa ja Ranska todennäköisesti vaativat erillisiä kansallisia arviointeja. Realistisempi aikataulu koko EU:n kattavalle hyväksynnälle ulottunee vuoden 2027 puolelle.

Taustalla on myös laajempi sääntelykehityksen muutos. YK:n Euroopan talouskomission autonomisen ajamisen viitekehys päivitettiin tammikuussa 2026 tulospohjaiseksi. Aiemmat säännöt edellyttivät tiettyjä anturiratkaisuja, mikä käytännössä sulki pois Teslan pelkkään kameratekniikkaan perustuvan lähestymistavan. Ilman tätä viitekehysmuutosta RDW:llä ei olisi ollut oikeudellista perustaa hyväksynnälle.

Tosin sama sääntelyn avautuminen hyödyttää muitakin. Xpeng ja BYD hakevat omia eurooppalaisia hyväksyntöjään saman UNECE-viitekehyksen puitteissa. RDW itsekin huomautti lausunnossaan, että BMW ja Ford ovat jo saaneet vastaavia kuljettajatukijärjestelmien hyväksyntöjä Euroopassa.

Sijoittaja joutuu hyväksymään epävarmuuden

Teslan sijoitustarina Euroopassa tiivistyy kahteen ristiriitaiseen havaintoon.

Ensinnäkin FSD:n hyväksyntä avaa skaalautuvan, korkean marginaalin tulovirran uudella mantereella. Jos tilausmalli saavuttaa edes kohtuullisen penetraation Euroopan Tesla-kannassa, vaikutus yhtiön kannattavuuteen on tuntuva. Ohjelmiston marginaali ylittää 70 prosenttia, kun autojen myyntikatteen kanssa on kamppailtava kiristyvässä kilpailussa.

Samaan aikaan markkinoillepääsy on epävarmaa ja hidasta. Kuljettajat maksavat 99 euroa kuussa järjestelmästä, joka ei toimi yhtä laajasti kuin Yhdysvalloissa ja jonka sääntelytilanne voi muuttua. Eurooppalaisten kuluttajien maksuhalukkuus testaamattomasta teknologiasta on avoin kysymys.

Analyytikkojen näkemykset kertovat tästä epävarmuudesta. J.P. Morganin Ryan Brinkman pitää osaketta yliarvostettuna 145 dollarin tavoitehinnallaan, kun Wedbushin tavoitehinta on 600 dollaria. Molempien perustelut nojaavat pitkälti siihen, miten nopeasti ohjelmistoliiketoiminta ja robotaksit realisoituvat tulokseksi.

Teslan seuraava osavuosikatsaus julkaistaan 22. huhtikuuta. Hollannin hyväksyntä tarjoaa yhtiölle tervetulleen positiivisen uutisen vaikeaan aikaan, jolloin toimitukset laskevat ja osake on pudonnut huipuistaan noin 30 prosenttia. Se, muuttaako yksi pieni Euroopan maa yhtiön tuloskasvun suunnan, on kokonaan toinen kysymys.