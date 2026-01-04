Teslaa ei horjuta toimitustavoitteiden alitus – sijoittajien katse siirtyy energiaan, tekoälyyn ja autonomiseen ajamiseen

Tesla jäi neljännen neljänneksen toimitustavoitteistaan. Yhtiö raportoi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä 418 000 auton toimitukset, mikä jäi hieman analyytikoiden 423 000 auton odotuksista. Koko vuoden toimitukset ylsivät 1,64 miljoonaan, vajaat yhdeksän prosenttia alle vuoden 2024 lukemien.

Samaan aikaan kiinalainen BYD nousi maailman suurimmaksi sähköautovalmistajaksi yli 2,2 miljoonan auton vuositoimituksillaan.

Silti sijoittajat eivät suuremmin hätkähtäneet, vaikkakin osake laski perjantaina 2,6 prosenttia. Markkinat alkavat hinnoitella yhtiötä yhä enemmän tekoäly-yhtiönä kuin perinteisenä autonvalmistajana.

Yhtiön painopiste näyttää siirtyvän sähköautojen myynnistä kohti tekoälyä, robotiikkaa ja autonomista liikennettä. Ne ovat alueita, joita analyytikot pitävät tulevan vuosikymmenen suurimpina kasvumoottoreina.

Teslan uusi aikakausi alkaa

Wedbushin tunnettu teknoyhtiöihin keskittyvä analyytikko Dan Ives pitää Teslan autojen toimituslukemia odotuksia parempina ja säilytti osakkeen 600 dollarin tavoitehintansa. Hänen mukaansa Teslan sijoitustarina on siirtynyt määrävetoisuudesta teknologiajohtajuuteen.

”Näemme Teslan olevan matkalla kohti kahden biljoonan dollarin markkina-arvoa seuraavan vuoden aikana, jos autonomian ja robotiikan tuotanto etenee suunnitellusti”, Ives arvioi CNBC:n haastattelussa.

Myös Gene Munster Deepwater Asset Managementista toteaa, että toimitusten lasku vaikuttaa vähemmän huolestuttavalta, kun huomioidaan syksyllä päättyneen 7 500 dollarin sähköautoalennuksen aiheuttama kysynnän aikaistuminen. Hänen laskelmissaan todellinen pudotus jäi noin viiteen prosenttiin.

Munsterin mukaan Tesla jopa kasvatti Yhdysvaltain markkinaosuuttaan sähköautoissa loppuvuonna noin 65 prosenttiin, kun se kolmannella neljänneksellä oli alle puolet.

Goldman Sachs nosti Teslan tavoitehinnan 420 dollariin aiemmasta 400 dollarista, pitäen suosituksensa neutraali-tasolla. Pankin viiden prosentin tavoitehinnan korotus tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun Tesla julkaisi neljännen vuosineljänneksen toimitusluvut.

Morgan Stanleyn analyytikko Andrew Percoco toisti osakkeelle pidä-suosituksen ja 425 dollarin tavoitehinnan, huomauttaen, että lyhyen aikavälin nousuvara on rajallinen. Truist Securitiesin analyytikko William Stein puolestaan laski tavoitehintaansa 444 dollarista 439 dollariin, viitaten odotettua heikompiin toimituslukuihin ja varovaisiin arvostusnäkemyksiin.

Osake hinnoitellaan tällä hetkellä 438 dollarin hintaan.

Energia ja tekoäly pitävät kasvun elossa

Vaikka autokauppa jäi odotuksista, Tesla teki neljännesvuosittaisen ennätyksen ottamalla käyttöön 14,2 gigawattituntia energiavarastoratkaisuja vuoden 2025 neljännellä neljänneksellä, mikä vastaa 29 prosentin kasvua vuodentakaiseen verrattuna.

Energiayksikkö otti koko vuoden aikana käyttöön yhteensä 46,7 gigawattituntia, kun kysyntä yhtiön Megapack-suurtehoakkujärjestelmille kasvoi voimakkaasti.

Kasvava energialiiketoiminta on tasoittanut tuloskehitystä tilanteessa, jossa ajoneuvotoimitukset supistuvat kiristyvän kilpailun ja syyskuussa 2025 päättyvien liittovaltion sähköautoverohyötyjen vuoksi.

Teslan energiavarastointikapasiteetin käyttö vuosittain ja vuosineljänneksittäin. Yksikön kasvu on kovaa.

Energiasegmentti on noussut yhtiön toiseksi merkittävimmäksi tulonlähteeksi, ja marginaalit ovat huomattavasti autotuotantoa paremmat.

Yhtiö on myös aloittanut Cybercab-robotaksin koetestauksen Austinissa ilman turvakuljettajaa. Sarjatuotannon arvioidaan alkavan keväällä 2026. Tämä hanke on keskeinen osa Teslan autonomisen ajamisen visiota, jota toimitusjohtaja Elon Musk on kuvannut yhtiön tulevaisuuden ratkaisevaksi käännekohdaksi.

Robotaksit ja fyysinen tekoäly

”Tämä on Teslan autonominen aikakausi”, Dan Ives kiteytti tuoreessa analyysissään. Hänen mukaansa Tesla ja Nvidia muodostavat tällä hetkellä kaksi keskeistä fyysisen tekoälyn peluria. Molemmat yrityksiä rakentavat tekoälyratkaisuja, joilla on konkreettinen vaikutus reaalimaailmaan.

Markkinat seuraavat tiiviisti, miten Tesla raportoi neljännen neljänneksen tuloksensa tammikuun lopulla. Sijoittajien huomio on erityisesti kannattavuudessa, energiasegmentin kasvussa ja Teslan kyvyssä tuoda autonomiset palvelut kaupalliseen käyttöön.

”Vaikka Tesla on lomalla, Cybercab-testaus jatkuu. Nämä kaksi nähtiin testaamassa tänään Austinin keskustassa, Texasissa”, kertoo teknologiatoimittaja Sawyer Meritt viestipalvelu X:ssä.

Happy New Year everyone!



Despite the holiday, Tesla is still Cybercab testing. These two were spotted testing today in downtown Austin, Texas. pic.twitter.com/7kiendRg9V — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 1, 2026

Teslan tekoälystrategia rakentuu kameraperustaiseen autonomiseen ajamiseen, robottitakseihin ja Optimus-humanoidirobottiin, joiden varaan yhtiö yrittää rakentaa skaalautuvan ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan autonvalmistuksen päälle.

Yhtiön tavoitteena on hyödyntää valtavaa ajodata‑ ja robottidataa mallien koulutukseen, myydä autonomiaa ja robotiikkaa ohjelmistolisensseinä ja palveluina sekä asemoida Tesla pitkällä aikavälillä pikemminkin tekoäly- ja automaatioalustaksi kuin perinteiseksi autoyhtiöksi.

Jos yhtiö onnistuu viemään tekoälystrategiansa tuotantoon, Teslaa ei ehkä enää nähdä pelkkänä autonvalmistajana – vaan tulevaisuuden liikkumisen teknologiayhtiönä.