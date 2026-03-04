Analyytikolta ostosuositus Teslalle – robotaksi muodostaa jo yli puolet arvostuksesta

Bank of America (BofA) on nostanut Teslan osakkeen suosituksen osta-tasolle aiemmasta pidä-suosituksesta. Osaketta seuraava analyytikko Alexander Perry asettaa tavoitehinnaksi 460 dollaria.

Pankki pitää Teslaa johtavana toimijana kuluttajille suunnatussa autonomisessa ajamisessa ja katsoo yhtiön olevan hyvissä asemissa pankin niin kutsumassa Auto 2.0 -aikakaudessa.

Perusteluna on Teslan autonomisen ajamisen kamerateknologia. Yhtiö ei käytä kilpailijoiden suosimia usean anturin järjestelmiä, kuten lidaria, vaan luottaa pelkkiin kameroihin ja tekoälyyn.

Ratkaisu on teknisesti vaativampi, mutta kustannuksiltaan merkittävästi halvempi. Perry arvioi tämän mahdollistavan kannattavamman liiketoiminnan skaalautumisen kuin kilpailijoilla.

Teslan nykyinen autokanta ruokkii jatkuvasti kasvavaa datamassaa, jota tarvitaan autonomisen järjestelmän kouluttamiseen.

Tämä niin kutsuttu datamoottori on kilpailuetu, jota pelkästään robotaksipalvelua pyörittävien yritysten on vaikea kopioida.

Tesla arvostetaan kuin teknojätti

BofA:n osien summa -mallinnuksessa käy ilmi, kuinka vähän perinteinen autoliiketoiminta enää painaa Teslan arvostuksessa.

Robotaksipalvelu muodostaa jo peräti 52 prosenttia yhtiön kokonaisarvosta pankin mallissa. Vielä lokakuussa 2025 osuus oli 45 prosenttia.

Optimus-humanoidirobotin osuus on 19 prosenttia, FSD-ohjelmisto (Full Self-Driving) 17 prosenttia, perusautoliiketoiminta enää 12 prosenttia ja energialiiketoiminta kuusi prosenttia.

Elon Musk says $TSLA has begun fully driverless robotaxi rides in Austin.



The vehicles are operating with no safety monitor inside the car. pic.twitter.com/IKii5i0qM8 — Shay Boloor (@StockSavvyShay) January 22, 2026

Sähköautojen valmistaja saa BofA:n mallissa siis vain reilun kymmenyksen arvostaan itse autojen myynnistä. Kaikki muu on tulevaisuuden liiketoimintaa, joka ei vielä tuota merkittävää liikevaihtoa.

Pankin analyysi ulottuu vuoteen 2040 asti. Aikahorisontti on tavanomaista pidempi ja kertoo siitä, että robotaksin ja Optimus-robotin tuottopotentiaalin arvioiminen lyhyellä aikavälillä on vaikeaa.

Robotaksi rullaa jo kahdessa kaupungissa

BofA:n analyysin kannalta olennaista on, että Teslan robotaksi ei ole enää pelkkä konsepti. Palvelu toimii jo San Franciscossa ja Austinissa, vaikka toistaiseksi maantieteellisesti rajatuilla alueilla.

Tesla laajensi Austinin toiminta-aluetta lokakuussa 2025 ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen.

Pankki ennakoi, että seitsemän uutta markkinaa avataan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

FSD-ohjelmiston osalta BofA kuvaa sitä johtavaksi kuluttajakohtaiseksi ratkaisuksi. Tilausmäärä on 1,1 miljoonaa. Pankin odotus on, että käyttöönotto kiihtyy järjestelmän kehittyessä kohti korkeampia autonomian tasoja.

Kilpailutilanne on kuitenkin kaksijakoinen. Perinteisellä autopuolella Teslan kilpailijoita ovat General Motors, Ford ja Stellantis. Autonomisessa kyydinvälityksessä kilpakumppanit ovat aivan eri maailmasta. Siellä Tesla kamppailee Uber Technologiesin ja Alphabetin Waymo-yksikön kanssa.

Optimus-humanoidirobotin BofA nostaa erikseen esiin. Pankin mallissa robotin osuus arvostuksesta on 19 prosenttia, ja arvonnousun taustalla ovat Teslan mahdollisuudet laajentua kansainvälisille markkinoille.

Maltillinen näkemys Wall Streetin mittapuulla

BofA:n 460 dollarin tavoitehinta on itse asiassa varovainen verrattuna muihin Teslan seuraajiin. Morgan Stanleyn tavoitehinta on 800 dollaria, mikä on Wall Streetin korkein. Wedbush ennustaa 600 dollarin kurssia.

Lokakuussa 2025 RBC Capitalin analyytikko Tom Narayan arvioi, että sekä robotaksi että Optimus muodostavat kumpikin yli 30 prosenttia Teslan arvostuksesta. Näkemys poikkeaa BofA:n mallista, jossa robotaksin painoarvo on huomattavasti suurempi ja Optimuksen pienempi.

BofA:n oma tavoitehinta on myös laskenut aiemmasta. Lokakuussa 2025 pankki nosti tavoitteen 471 dollariin 341 dollarista.

Sijoittajan kannalta ratkaiseva kysymys on, onnistuuko Tesla robotaksin laajamittaiseen kaupallistumiseen vai ei. Jos Tesla onnistuu, osakkeen korkea arvostus voi olla hyvinkin perusteltavissa. Jos taas ei, yli puolet pankin mallinnuksen arvosta lepää epävarman tulevaisuudennäkymän varassa.