Kryptotalvi ei ole argumentti bitcoinia vastaan

”Viides kryptotalvi” ei ole varsinaisesti argumentti bitcoinia vastaan, vaan karkea kuvaus sen volatiliteetista ja volatiliteettiprofiilin muutoksista.
4.3.2026
Kuva: Depositphotos.

Bitcoin on 17 vuodessa käynyt läpi useita 50–85 prosentin laskuja – ja jokaisen jälkeen tehnyt uudet huiput. Volatiliteetti ei ole häiriö, vaan omaisuuserän ominaisuus, jonka tarjonta on täysin joustamaton ja jonka kysyntä elää likviditeettisyklien mukana.

Kullan ja bitcoinin tämänhetkinen divergenssi ei ole mysteeri. Kullan kysyntä tulee nyt keskuspankeilta – rakenteellinen, hinnasta riippumaton ostovirta. Bitcoinin kysyntä on edelleen pääosin yksityistä ja markkinaehtoista pääomaa (mutta nyt mukana on myös valtiorahastoja ja eläketoimijoita), joka reagoi korkoihin, vipuun ja likviditeettiin.

Eläkeyhtiöiden perustelu ”ei fundamentteja, ei kassavirtaa” on kategoriavirhe.

Kaikilla rahahyödykkeillä – kullalla, dollareilla, valtionvelkakirjoilla reservinä – arvo perustuu ensisijaisesti rahallisiin ominaisuuksiin, ei kassavirtaan. Raha ratkaisee vaihdannan ongelman, eikä sen arvoa johdeta tuottovirrasta. Bitcoinin arvo ankkuroituu sen rahallisiin ominaisuuksiin ja ennalta määrättyyn tarjontapolitiikkaan, ei osinkoihin tai kuponkeihin.

Bitcoin on ainoa todennettavasti rajallisen tarjonnan omaisuuserä, jonka emissio on algoritmisesti sidottu ja hinnasta riippumaton. Se on fundamentti – erilainen kuin osakkeilla, mutta olemassa oleva tekijä.

Kun velkavipu purkautuu omaisuuserässä, jossa ei ole keskusvaltaa eikä kaupankäynnin hätäjarruja, hinta hakee tasapainon nopeasti. Se on markkinamekanismi ilman tukiostoja tai vakauttimia. Vertailukohtana: kullassa ei nykyään nähdä yli 50 prosentin romahduksia, koska sen volatiliteetti on matalampi ja omistajapohja institutionaalisempi – ei siksi, että sen ”fundamentit” olisivat kassavirrassa.

Suomalaiset työeläkeyhtiöt eivät omista bitcoineja, koska niiden mandaatti on minimoida volatiliteetti ja optimoida vakavaraisuutta, ei maksimoida pitkän aikavälin asymmetrista tuotto-riskisuhdetta irtiotoilla. Se on sääntelykysymys, ei mikään ontologinen totuus bitcoinin arvosta.

”Kryptotalvet” ovat olleet toistuva syklinen ilmiö. Kysymys ei ole siitä, romahtaako bitcoin – se romahtaa aina välillä – vaan siitä, onko 21 miljoonan kiinteä tarjonta ja hajautettu ja turvallinen verkko pitkällä aikavälillä kasvavan globaalin likviditeetin imuri.

Tarvitset parempia mentaalisia malleja.

Kuvakaappaus Ylen uutisotsikosta.
