Nordea: Kehittyvät markkinat ylipainoon

Nordea nosti toukokuun sijoitusstrategiassaan kehittyvät markkinat ylipainoon. Aasian teknologiayhtiöt näyttäytyvät nyt kiinnostavina sijoituskohteina niiden vahvan kasvupotentiaalin ja maltillisten arvostuskertoimien ansiosta, kertoo sijoitusstrategi Hertta Alava Nordean viikkoraportissa.

”Vaikka puolijohdeyhtiöiden osakekurssit ovat nousseet sen verran voimakkaasti,

että takapakkikin on mahdollista, näemme meneillään oleva puolijohdesyklin täyttävän jopa supersyklin määritelmän. Tämä tukee siruyhtiöiden näkymiä ja voi johtaa arvostuskertoimien nousuun etenkin Koreassa”, Alava toteaa.

Supersyklillä tarkoitetaan poikkeuksellisen pitkää nousukautta, jossa jonkin toimialan tai hyödykkeen kysyntä kasvaa rakenteellisesti yli pitkän aikavälin trendin. Tavallinen suhdannekierto kestää muutamasta vuodesta noin kymmeneen vuoteen. Supersykli venyy puolestaan useiksi vuosikymmeniksi.

Olennaista ei ole pelkkä pituus vaan se, mikä nousua ajaa. Kysynnän taustalla on tyypillisesti rakenteellinen murros, kuten teollistuminen, väestörakenteen muutos, teknologinen vallankumous tai energiainfrastruktuurin uusiminen. Tarjonta ei ehdi vastata kasvuun nopeasti.

Kaivosten, tehtaiden ja verkkojen rakentaminen vie vuosia, jopa vuosikymmeniä, joten hintataso ja katteet pysyvät kohonneina pitkään.

”Muistisirujen markkina on saanut uuden ajurin, kun tekoälymallien koulutus ja käyttö vaativat yhä enemmän muistikapasiteettia”, Alava toteaa.

Muistisiruista kasvavaa pulaa

Alavan mukaan Korean ja Taiwanin puolijohdeyhtiöt takovat nyt ennätystuloksia, kun tekoälyinvestoinnit vauhdittavat niiden valmistamien sirujen kysyntää.

Taiwanin pörssin suurin yhtiö TSMC on ollut jo muutaman vuoden teknologiasijoittajien suosikkeja. Yhtiö se on tullut tunnetuksi muun muassa Nvidian grafiikkasuorittimien

valmistajana.

”Korea sen sijaan on saanut laajempaa huomiota vasta viime syksystä lähtien, kun tekoäly on mullistanut muistisirujen markkinat”, Alava kertoo.

Siruvalmistaja SK Hynix arvioi, että muistisirujen saatavuushaasteet voivat jatkua jopa vuoteen 2030 asti, kun tarjontaa ei pystytä kasvattamaan riittävän nopeasti kysyntää vastaavaksi.

Nordea odottaa myös kiinalaisten teknologiayhtiöiden palaavan sijoittajien suosioon ennen pitkää, kun luottamus yhtiöiden tekoälyinvestointien kannattavuuteen kohenee.

Megatrendit tukevat kehittyviä markkinoita

Alavan mukaan kehittyvillä markkinoilla on muitakin sijoitusteemoja kuin teknologia.

”Etenkin vähemmän kehittyneissä maissa, kuten Intiassa, talouskasvua ajavat megatrendit kuten kaupungistuminen ja kasvavan keskiluokan vaurastuminen.” Tästä kehityksestä hyötyvät Alavan mukaan muun muassa autonvalmistajat, rakennusala sekä kulutustavaroita valmistavat yritykset.

Raaka-aineiden kysynnän kasvu hyödyttää useita Latinalaisen Amerikan maita.

Alavan mukaan kehittyvien markkinoiden tuloskasvun odotetaan yltävän tänä vuonna peräti 50 prosenttiin puolijohdeyhtiöiden ansiosta.

”Tuloskasvu on kuitenkin vahvaa kautta linjan, ja myös ensi vuodelle ennakoidaan kaksinumeroista tuloskasvua.”

Suurimpana riskinä Nordea näkee Hormuzinsalmen sulun pitkittymisen, sillä Aasian maat ovat riippuvaisia tuontienergiasta ja puolijohdeyhtiöt tuovat Lähi-idästä myös sirujen valmistusprosessissa tarvittavaa heliumia.

”Toistaiseksi suuria haasteita ei ole ilmennyt ja korvaavia hankintoja on pystytty tekemään muilta alueilta, kuten Yhdysvalloista”, Alava toteaa.

Miten kehittyville markkinoille voi sijoittaa?

Kehittyville markkinoille on helppo sijoittaa kustannustehokkaasti useiden markkinoilta löytyvien pörssinoteerattujen rahastojen kautta.

Suurin kehittyville markkinoille sijoittava UCITS-ETF on iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc), joka pyrkii seuraamaan MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) -indeksiä. MSCI Emerging Markets (IMI) -indeksi seuraa kehittyvien markkinoiden osakkeita ympäri maailmaa.

Rahaston kokonaiskulusuhde eli TER on 0,18 prosenttia vuodessa. Rahasto on edullisin ja suurin MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) -indeksiä seuraava ETF. Rahasto jäljittelee kohdeindeksin tuottoa täydellä replikoinnilla eli ostamalla kaikki indeksin sisältämät osakkeet. Osingot uudelleensijoitetaan rahastoon.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) on hyvin suuri ETF, jonka hallinnoitava varallisuus on lähes 36 miljardia euroa.

Toinen suuri kehittyville markkinoille sijoittava UCITS-ETF on Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C, joka pyrkii seuraamaan MSCI Emerging Markets -indeksiä. MSCI Emerging Markets -indeksi seuraa kehittyvien markkinoiden osakkeita ympäri maailmaa.

Rahaston kokonaiskulusuhde eli TER on 0,18 prosenttia vuodessa. Rahasto on suurin MSCI Emerging Markets -indeksiä seuraava ETF. Rahasto jäljittelee kohdeindeksin tuottoa otantamenetelmällä eli ostamalla valikoiman indeksin merkittävimpiä osakkeita. Osingot uudelleensijoitetaan rahastoon.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C on myös hyvin suuri ETF, jonka hallinnoitava varallisuus on 11 miljardia euroa.