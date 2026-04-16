Sijoituslegenda Mark Mobius kuoli 89-vuotiaana – kiersi 112 maata etsiäkseen halpoja osakkeita

Kehittyvien markkinoiden sijoittamisen tunnetuin hahmo Mark Mobius on kuollut 89-vuotiaana. Tiedon vahvisti tiedottaja Kylie Wongin nimissä LinkedInissä julkaistu viesti, ja kuolinpaikan Singaporessa vahvisti Mobius Investmentsin osakas John Ninia.

Mobiuksen ura ajoittui aikakauteen, jolloin kehittyvät taloudet siirtyivät länsimaisten sijoittajien marginaalista osaksi valtavirran salkunhoitoa. Siirtymän keskeinen ajaja hän oli itse.

Käännekohta oli vuosi 1987. Arvosijoittamisen legenda Sir John Templeton pyysi Mobiusta vetämään yhtä maailman ensimmäisistä kehittyvien markkinoiden rahastoista Franklin Templeton Investmentsissä. Hoidettavaa varallisuutta oli tuolloin noin sata miljoonaa dollaria ja sijoitusmaita vain kuusi.

Reilun kolmen vuosikymmenen kuluttua Templeton Emerging Markets Group hallinnoi yli 40 miljardia dollaria noin 70 maassa, ja Franklin Templetonin globaali tutkimusverkosto ulottui 18 kehittyvän markkinan toimistoon.

Kasvun mittakaava havainnollistaa, kuinka perusteellisesti omaisuusluokka nousi eksoottisesta kuriositeetista institutionaalisten sijoittajien vakiosalkkuun.

Myös tuotot puhuivat puolestaan. Morningstar Directin datan mukaan Templetonin lippulaivarahasto tuotti vuodesta 1989 Mobiuksen eläköitymiseen asti keskimäärin 13,4 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2001 alkaen, jolloin MSCI Emerging Markets -vertailuindeksi lanseerattiin, rahasto ylitti sen noin 1,9 prosenttiyksiköllä vuositasolla.

Kenttätyöstä tavaramerkki

Tuottojen taustalla oli filosofia, joka erosi selvästi aikakauden etäanalyysiin nojaavasta salkunhoidosta. Mobius uskoi niin sanottuun renkaiden potkimiseen. Hän matkusti tehtaille, tapasi toimitusjohtajia ja jakelijoita paikan päällä, eikä tyytynyt lukemaan tilinpäätöksiä Lontoosta tai New Yorkista käsin.

Käytännössä tämä tarkoitti 250–300 matkapäivää vuodessa Gulfstream IV -suihkukoneessa ja 112 maan kiertämistä uran aikana. Sijoituksia hän teki yli 5 000 yhtiöön.

Tyyli kiteytyi hänen lempinimiinsä. Ajeltu pää toi osalta taholta nimityksen Bald Eagle, osa kollegoista tunsi hänet kehittyvien markkinoiden Indiana Jonesina.

Rohkeimmat liikkeet ajoittuivat kriiseihin. Mobius osti aasialaisia varoja vuoden 1997 valuuttakriisin jälkeen, sijoitti Venäjälle vuoden 1998 paniikin keskellä ja kutsui vuoden 2009 nousumarkkinan oikein.

Templeton Africa Fundin hän perusti vuonna 2012, jolloin suurin osa institutionaalisista sijoittajista piti mannerta vielä sijoituskohteena liian eksoottisena.

Oma yhtiö ja ESG-käänne

Templeton Emerging Markets Groupia Mobius johti vuoteen 2016, ja Franklin Templetonista hän jäi eläkkeelle tammikuussa 2018.

Eläkepäivistä ei tullut kovin pitkiä.

Samana vuonna hän perusti Lontoossa Mobius Capital Partnersin yhdessä Carlos von Hardenbergin ja Greg Konieczynyn kanssa. Strategia poikkesi vanhasta työnantajasta. Uuden yhtiön painopisteenä oli keskittynyt, 25–30 yhtiön salkku pienissä ja keskisuurissa kehittyvien ja frontier-markkinoiden yhtiöissä. Frontier-markkinoilla viitataan kehittyneempien nousutalouksien ulkopuolisiin, pienempiin ja vähemmän likvideihin markkinoihin.

Keskeinen ero aiempaan oli aktiivinen omistajaote. Yhtiö nimesi lähestymistapansa ESG + C -malliksi, jossa perinteisten ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten tekijöiden rinnalle nostetaan yrityskulttuuri. Mobiuksen aikakaudella Templetonilla ESG-jargon oli ollut vielä marginaalissa, nyt se nousi strategian ytimeen.

Vetovastuuta Mobius alkoi siirtää Hardenbergille loppuvuodesta 2023. Itse hän muutti Dubaihin ja käynnisti vielä uuden sijoitusvehikkelin.

Suhde Kiinaan jäi kuitenkin kipupisteeksi. Fox Business -kanavalle maaliskuussa 2023 antamassaan haastattelussa Mobius kertoi, ettei saanut varojaan ulos Kiinasta maan pääomakontrollien takia, ja varoitti muita sijoittajia varovaisuudesta. Kommentti oli poikkeuksellisen suora kehittyvien markkinoiden pitkäaikaiselta puolestapuhujalta ja kuvasi omaisuusluokan muuttunutta riskiprofiilia.

Viimeiset näkemykset ja perintö

Eläkeiästä huolimatta Mobius pysyi haluttuna kommentaattorina loppuun asti. Tammikuussa 2026 hän kertoi Bloombergille välttävänsä kultaa historiallisen nousun jälkeen ja varoitti dollarin mahdollisesta vahvistumisesta.

Intialle hän povasi 12–15 prosentin tuottoa vuodelle 2026, ja maahan oli allokoitu noin 30 prosenttia hänen salkustaan. Luku oli huomattavan suuri verrattuna tyypilliseen kehittyvien markkinoiden indeksipainoon, eikä se istunut yhteen monien länsimaisten salkunhoitajien varautuneisuuden kanssa Intian arvostustasoja kohtaan.

Uutistoimisto CNBC:lle hän kertoi samoihin aikoihin kiinnostuksestaan Venezuelaan presidentti Maduron pidätyksen ja Yhdysvaltain painostuksen jälkeen. Bolivarin syvä devalvaatio ja inflaatio olivat hänen mukaansa ajaneet paikallisia osakkeisiin omaisuuden suojaksi, ja hän sanoi haluavansa takaisin markkinalle.

Sijoitustyön lisäksi Mobius kirjoitti useita kirjoja, istui vuodesta 1999 Maailmanpankin Global Corporate Governance Forumin toimielimissä ja sai vuonna 2017 Global Investor -lehden elämäntyöpalkinnon omaisuudenhoidossa. Romanian OMV Petromin hallintoneuvostossa hän oli vuodesta 2010.

Henkilökohtaiselta taustaltaan Mobius oli Hempsteadissa, New Yorkissa vuonna 1936 syntynyt saksalais-puertoricolaisten vanhempien poika. MIT:stä hän väitteli tohtoriksi vuonna 1964. Yhdysvaltain kansalaisuudesta hän luopui myöhemmin ja eli saksalaisena kansalaisena. Hän ei mennyt naimisiin.

