Kehittyvät markkinat houkuttelevat pääomia ennätystahtiin Yhdysvaltain epävarmuuden keskellä

Kiinan suurin kaupunki Shanghai. Kuva: Depositphotos.

Kehittyvien markkinoiden osakerahastot keräsivät viime viikolla 16,8 miljardia dollaria uutta pääomaa, mikä merkitsi jo kahdennentoista peräkkäisen viikon pääomavirtaa . Kiina yksin houkutteli 8,5 miljardia dollaria, mikä oli vuodesta 2002 alkaneen EPFR-tilastoinnin kymmenenneksi suurin viikkosaldo .

Samaan aikaan sijoittajat vetivät käteisvaroista pois 62,1 miljardia dollaria ja siirsivät ne osakkeisiin . Globaalit osakerahastot keräsivät viikossa yhteensä 71,1 miljardia dollaria.

”Uusi maailmanjärjestys tarkoittaa uutta globaalia nousumarkkinaa”, Bank of American strategi Michael Hartnett kuvaili tilannetta osuvasti.

Hän suosittelee sijoittajia pysymään kansainvälisissä osakkeissa, kun Yhdysvaltain poikkeuksellisuuden aikakausi väistyy globaalin tasapainottumisen tieltä .

Hartnett nimesi Kiinan suosikkisijoittajakseen kehittyvien markkinoiden sisällä. Hänen mukaansa sijoittajavirrat kielivät strategista rotaatiota pois Yhdysvalloista kohti aliarvostettuja markkinoita.

Dollarin heikkous tukee kehittyviä markkinoita

Yhdysvaltain dollari on heikentynyt merkittävästi vuoden 2025 aikana, ja asiantuntijat odottavat trendin jatkuvan myös kuluvana vuonna. Cambridge Associates arvioi dollarin olevan edelleen selvästi historiallisen keskiarvonsa yläpuolella, mikä viittaa lisäheikentymisen mahdollisuuteen.

JPMorganin mukaan kehittyvien markkinoiden tuottoja tukevat vuonna 2026 vahva globaali kasvu, Yhdysvaltain rahapolitiikan keveneminen ja dollarin heikentyminen. Tämä yhdistelmä luo poikkeuksellisen suotuisan ympäristön riskisemmille omaisuusluokille.

​Historiallisesti kehittyvät markkinat ovat tuottaneet selvästi paremmin juuri dollarin heikentymisjaksoissa.​ Heikko dollari on perinteisesti hyödyttänyt kehittyviä markkinoita monella tavalla.

​Dollarin heikentyminen parantaa kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottomahdollisuuksia ennen kaikkea rahoitusolojen kevenemisen, pääomavirtojen ja tuloskasvun kautta.

Kun dollari heikkenee, kehittyvien maiden dollarimääräisen velan reaalinen taakka pienenee, mikä vahvistaa valtioiden ja yritysten taseita ja laskee riskipreemioita. Tämä näkyy sekä matalampina korkokuluina että parantuneena luottokelpoisuutena, mikä tukee investointeja ja talouskasvua ja heijastuu lopulta korkeampina osakekursseina.​

Heikompi dollari tukee myös raaka-aineiden hintoja, koska suurin osa hyödykkeistä hinnoitellaan dollareissa ja kysyntä kasvaa, kun muiden valuuttojen ostovoima vahvistuu. Monet kehittyvät taloudet ovat merkittäviä raaka-aineviejöitä, joten parempi vaihtotase ja vahvemmat vientitulot parantavat yritysten tuloksia ja kasvunäkymiä.​

Sijoittajamielialan kannalta dollarin heikentyminen yhdistyy usein Fedin kevyempään rahapolitiikkaan, mikä lisää riskinottohalukkuutta globaalisti. Pääomaa virtaa pois Yhdysvaltain markkinoilta kohti korkeampaa tuotto-odotusta tarjoavia kohteita.

Lisäksi paikallisvaluuttojen vahvistuminen dollariin nähden parantaa tuottoja erityisesti dollarimääräiselle sijoittajalle, joka saa sekä kurssinousun että valuuttakurssivoiton. ​

Kiina houkuttelee kansainvälisiä sijoittajia

Kiinalaisten osakkeiden näkymät ovat kirkastuneet merkittävästi. Goldman Sachs ja JPMorgan ovat nostaneet ennusteitaan, ja molemmat odottavat MSCI China -indeksin nousevan noin 18–20 prosenttia vuoden 2026 loppuun mennessä.​

Shanghain pörssissä päivittäiset kaupankäyntivolyymit ovat rikkoneet ennätyksiä tammikuussa. Kiinalaisten ETF-rahastojen pääoma kasvoi vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana karkeasti kymmenillä miljardeilla dollareilla ja on nyt lähellä 900 miljardin dollarin rajaa.​

Arvostustasot ovat edelleen houkuttelevat.

Kiinan Hang Seng China Enterprises -indeksi hinnoitellaan selvästi matalammalla tuloskertoimella kuin yhdysvaltalainen S&P 500 -indeksi, mikä tukee näkemystä aliarvostuksesta.​

Shanghain pörssin ja USA:n S&P 500 -osakeindeksin kurssikehitys paikallisvaluutoissa viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuva: Koyfin.

Yhdysvaltain markkinoiden epävarmuutta on lisännyt presidentti Donald Trumpin ja keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin välinen avoin konflikti.

Oikeusministeriön haasteet keskuspankille tammikuun puolivälissä saivat Powellin puolustautumaan poikkeuksellisen suorasanaisesti.​

Powell julkaisi videon, jossa hän varoitti poliittisen painostuksen uhkaavan keskuspankin kykyä asettaa korot taloudellisen datan perusteella. Trump vastasi kutsumalla Powellia halventavin sanankääntein ja vihjasi tämän lähdön olevan vain ajan kysymys.​

Eurooppalaiset keskuspankkiirit ovat varoittaneet, että ”kuuliainen” Fed Valkoisen talon alaisuudessa olisi äärimmäisen vakava riski globaalille rahoitusvakaudelle. Pitkien valtionlainojen korot ovat nousseet, kun sijoittajat arvioivat vähemmän itsenäisen keskuspankin vaikutuksia inflaatioon.​

Varoitusmerkkejä positioinnissa

Vahvoista pääomavirroista huolimatta Bank of American ylläpitämä markkinatunnelmista kertova Bull & Bear -indikaattori on noussut tasolle 9,3, joka on korkein lukema sitten helmikuun 2018 . Varainhoitajien käteisallokaatiot ovat pudonneet ennätysmatalalle 3,3 prosenttiin .

Historiallisesti indikaattorin noustessa näin korkealle osaketuotot ovat olleet seuraavan kolmen kuukauden aikana vaatimattomia tai jopa negatiivisia erityisesti Yhdysvalloissa.

Tämä viittaa siihen, että lyhyen aikavälin korjausliike ei olisi poikkeuksellinen.

Kehittyvien markkinoiden osuus globaaleista osakerahastoista on silti edelleen selvästi pienempi kuin niiden paino maailmanindekseissä. Tämä alipaino antaa institutionaalisille sijoittajille tilaa kasvattaa allokaatioitaan, jos luottamus kehittyviin talouksiin jatkaa vahvistumista.