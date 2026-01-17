Yrittäjien työttömyysaste on ”yllättävän matala”

Yrittäjien työttömyys pysyi Suomessa matalana myös viime vuonna, vaikka yleinen taloustilanne oli haastava. Yrittäjäkassan jäsenten työttömyysaste oli vuonna 2025 vain 2,7 prosenttia ja jäi näin jo toista vuotta peräkkäin alle kolmen prosentin. Vuonna 2024 vastaava luku oli niin ikään alle 3 prosenttia.

Vuoden 2025 aikana yrittäjien työttömyysaste oli korkeimmillaan maaliskuussa (3,0 prosenttia) ja matalimmillaan lokakuussa (2,5 prosenttia).

Yrittäjien työttömyysaste on siten selvästi alhaisempaa kuin palkansaajien. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan palkansaajien työttömyysasteelle ei ole erillistä, vakiintunutta kuukausittaista lukua, vaan seuranta tehdään koko työvoiman tasolla. Kuitenkin koko työvoiman yritttäjiä korkeampi työttömyysaste kertoo siitä, että työttömyysaste on palkansaajien keskuudessa selvästi yrittäjiä korkeampi.

Tilastokeskuksen mukaan kaikkien 15–74-vuotiaiden kausitasoittamaton työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 9,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,1 prosenttia.

”Yrittäjien työttömyysaste oli jopa yllättävän matala, kun sitä vertaa maan yleiseen taloustilanteeseen. Tämä on erittäin myönteinen uutinen etenkin nyt, kun yritysten lopettamiset ovat lisääntyneet ja yleinen työttömyys kasvanut”, kommentoi Yrittäjäkassan kassanjohtaja Merja Jokinen.

Yrittäjäkassa maksoi vuonna 2025 työttömyysetuuksia 1 364 jäsenelle yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Edellisvuonna etuutta sai 1 351 jäsentä ja maksettujen etuuksien kokonaismäärä oli 11,7 miljoonaa euroa.

Jokisen mukaan matala työttömyysaste kertoo yrittäjien vahvasta sopeutumiskyvystä ja sitkeydestä epävarmoissa olosuhteissa.

”Yrittäjillä on poikkeuksellisen korkea sietokyky. He tekevät kaikkensa jatkaakseen yritystoimintaa ennen kuin päätyvät lopettamaan ja hakemaan päivärahaa”, Jokinen sanoo.

Yrittäjäkassan arvion mukaan yrittäjien työttömyyden odotetaan pysyvän kohtuullisen matalana myös kuluvana vuonna, vaikka taloudellinen epävarmuus jatkuu.

Myönteisistä työllisyysluvuista huolimatta yrittäjyyden yllä on synkkä konkurssivarjo.

Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 2025 pantiin vireille 360 konkurssia, mikä on 92 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 208, mikä on 186 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2024 joulukuussa.

Joulukuussa 2025 konkurssiin haettujen yritysten 12 kuukauden liukuva vuosimuutos oli 12 prosenttia. Konkurssit ovat olleet tasaisessa nousussa vuodesta 2021 lähtien.