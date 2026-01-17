Kryptomarkkinoilla vahva vuoden avaus

Jos haluat kuulla Coinmotionin analyytikon Atte-Ville Pentikäisen mietteet hintanäkymistä, niin osio alkaa noin videon puolivälistä, sitä ennen käymme läpi viimeaikaisia uutisia markkinoilta.

Loppuvuoden pudotus päättyi käytännössä välittömästi vuoden vaihduttua ja tämä vuosi on jälleen startannut reippaassa nousumarkkinassa. Tätä kirjoittaessa bitcoin on noussut vuoden avauskurssista yli 10 prosenttia ja monet suurimmista kryptovaluutoista vielä sitäkin enemmän.

Loppuvuoden pohjat nähtiin 19. joulukuuta bitcoinin käydessä alle 73 000 euron ja nyt hinta on karannut jo niin kauas tuosta tasosta, että tämän korjausliikkeen pohjat näyttävät jääneen taakse.

Täysin selvillä vesillä ei kuitenkaan vielä olla, sillä bitcoinin hinta on edelleen selvästi alle 200 päivän liukuvan keskiarvon ja myös psykologisesti tärkeä 100 000 dollarin rajapyykki on vielä ylittämättä. 200 päivän liukuvaa keskiarvoa pidetään yleisesti vedenjakajana nousu- ja laskumarkkinan välillä ja sinne on tätä kirjoittaessa matkaa vielä noin 10 000 dollaria. Tason nopea ylitys parantaisi huomattavasti näkymiä härkäisimpien hintaennusteiden toteutumisen kannalta.

Markkinan nopeaan elpymiseen on varmasti monia syitä.

Inflaatio lähestyy keskuspankkien tavoitetasoja, ohjauskorot ovat hieman laskeneet ja rahoitusolosuhteet ovat aiempaa suotuisammat parantaen luottojen saatavuutta. Keskuspankkien varovainen keventäminen tukee likviditeettiä ja hillitsee rahoituskustannuksia, mikä luo edellytyksiä riskinoton lisääntymiselle tietyissä omaisuusluokissa, kuten osake- ja kryptomarkkinoilla.

Alkuvuodesta onkin nähty nousua kryptovaluuttojen lisäksi myös muissa korkeamman riskin sijoituskohteissa ja osakemarkkinoilla yleisesti.

Grayscale ennustaa markkinalle menestyksekästä vuotta

Vuoden vaihteen myötä monet kryptoihin liittyvät tahot ovat julkaisseet luonnollisesti koosteita viime vuoden kehityksestä ja tulevan vuoden näkymistä.

Yksi mielenkiintoinen raportti tuli digitaalisten omaisuuserien sijoituspalveluita tarjoavalta Grayscaleltä, joka povaa bitcoinille ja kryptomarkkinoille menestyksekästä vuotta. Bitcoinin hintakehitys on historiallisesti toistanut neljän vuoden sykliä ja sen toteutuessa tämän vuoden tulisi olla laskukauden aikaa.

Grayscalen analyytikot ovat kuitenkin sitä mieltä, että neljän vuoden syklit ovat historiaa ja bitcoin voi nousta uusiin hintaennätyksiin jopa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Grayscale povaa vuosiennusteessaan markkinalle vetoapua muun muassa selkeytyvästä lainsäädännöstä, dollarin heikon kehityksen lisäämästä kysynnästä vaihtoehtoisille rahavarannoille ja hajautetun rahoitusmarkkinan (DeFi) kasvusta.

Grayscale ennustaa DeFi-markkinan kasvavan lainakysynnän vetämänä, mitä ainakin alkuvuoden luvut tukevat, sillä aktiivisten lainojen kokonaissumma on kasvanut kuusi prosenttia kuukauden takaisesta nousten 36,6 miljardiin dollariin Coinstackin tietojen mukaan.

Viime vuosi oli iso kasvuvuosi vakaavaluutoissa ja steikkauksessa

Yhdysvaltain kryptomyönteinen sääntelykehitys näkyi viime vuonna erityisen voimakkaasti dollaripohjaisten vakaavaluuttojen käyttömäärien jyrkkänä kasvuna. Aiemmin dollariin sidottujen vakaavaluuttojen rooli oli erityisesti likviditeetin ja joustavan kaupankäynnin mahdollistaminen kryptovaluutoilla, mutta viime vuonna niiden rooli myös maksukäytössä kasvoi selvästi muun muassa suurten luottokorttiyhtiöiden ottaessa niitä kasvavasti käyttöön.

Johtavien vakaavaluuttojen USDC:n ja USDT:n siirtomäärät kasvoivat vuoden loppua kohden huomattavasti ja kuluvan vuoden alussa kasvu on jatkunut räjähdysmäisenä, kuten näemme alla olevasta kuvaajasta.

Myös suurimman steikattavan kryptovaluutan eli Ethereumin steikkausaktiivisuus on ollut selvässä kasvussa viime vuonna ja tämän vuoden ensimmäisten viikkojen aikana. Grayscale huomioi tämän myös vuosiennusteessaan ja arvioi, että asiakkaat alkavat vaatia palveluntarjoajiltaan kasvavassa määrin standardina mahdollisuutta varojen steikkaamiseen.

Myös Coinmotionilla tartuttiin viime vuonna tähän kysyntään avaamalla steikkausmahdollisuus useille kryptovaluutoille ja merkittävä osa asiakasvaroista onkin siirtynyt viime kuukausina keräämään tuottoa steikkauksen avulla.

Steikkaus tarkoittaa siis varojen lukitsemista lohkoketjun siirtojen varmistamiseen ja turvallisuuden ylläpitoon ja siitä maksetaan vaihtelevaa palkkiota kryptovaluutasta ja lohkoketjusta riippuen.

Ethereumin steikkausmäärät ovat rikkoneet ennätyksiä alkuvuoden aikana. Lähde: TheBlock.

Tammikuun nousun jatkumiselle löytyy edellytyksiä

Kuten jo otsikossa totesin, on vuosi alkanut kryptomarkkinoilla vahvasti. Nousun jatkumiseen on hyvät mahdollisuudet, mutta riskejä on syytä olla unohtamatta. Kryptovaluutat ovat edelleen hyvin volatiilejä ja herkkiä maailmantalouden muutoksille, minkä osalta erityisesti globaalin likviditeetin mahdollinen heikkeneminen on selkeä uhkakuva.

Tällä hetkellä maailmantalouden kehitys näyttää kuitenkin kohtuullisen lupaavalle ja kryptovaluuttamarkkinan kannalta otolliselle, joten kallistun optimiselle kannalle odotusten suhteen.

Tuotamme viikottaista markkinakatsausta Youtubeen, missä käymme tyypillisesti läpi edellisen viikon markkinatapahtumia ja analysoimme hintakehitystä. Vuoden ensimmäisessä katsauksessa otimme luonnollisesti näkemystä myös tulevaan vuoteen.