Morgan Stanley nosti Nokian vuoden 2026 suosikkiosakkeiden listalle – datakeskusten ja tekoälyn kysyntä siivittää kasvua

Yhdysvaltalainen investointipankki Morgan Stanley on lisännyt Nokian vuoden 2026 ”Top Picks” -listalleen ja nostanut yhtiön osakkeen suosituksen lisää-tasolle. Lisäksi investointipankki kohotti Nokian tavoitehinnan 4,20 eurosta 6,50 euroon.

Wall Streetin jätti perustelee näkemystään yhtiön onnistuneella rakennemuutoksella ja kasvavalla altistuksella tekoälyn ja datakeskusten investointisykliin.

Viime vuosien aikana Nokia on vähentänyt riippuvuuttaan teleoperaattoreista ja onnistunut laajentamaan asiakaskuntaansa yritys- ja pilvipalvelusektoreille. Tämä muutos on ollut keskeinen osa yhtiön strategiaa, jolla pyritään vakauttamaan tuloskehitystä ja kasvattamaan osuutta nopeasti kehittyvillä teknologiasegmenteillä.

Erityisesti vuonna 2025 toteutettu 2,3 miljardin dollarin yritysosto toi uutta pontta suomalaisyhtiölle. Nokia hankki optisen verkkoteknologian asiantuntijan Infineran, yhtiö vahvisti jalansijaansa datakeskusverkkojen ja korkean kapasiteetin yhteyksien markkinoilla – alueilla, joiden kysyntä kasvaa tekoälyn ja pilvipalveluiden laajetessa.

Markkinat ovat viime kuukausina hakeneet merkkejä siitä, mitkä eurooppalaiset teknologiayhtiöt kykenevät pysymään mukana suurten amerikkalaisten toimijoiden vauhdissa. Morgan Stanleyn päätös nähdä Nokian potentiaalia juuri tässä kehityksessä on tulkittu vahvaksi signaaliksi yhtiön osakkeen näkymien elpymisestä.

Myös analyytikot korostavat, että Nokian optisen verkkoteknologian vahvistuminen avaa ovia uusiin asiakassegmentteihin, kuten pilvioperaattoreihin ja niin sanottuihin hyperskaalareiden, joiden investoinnit arvioidaan jatkuvan nopeassa kasvussa koko 2020-luvun puolivälin ajan.

Tekoälyllä iso painoarvo Nokian strategiassa

Nokian nykystrategia rakentuu aiempaa selkeämmin tekoälyn, pilvipalveluiden ja datakeskusinfrastruktuurin ympärille, ja yhtiö tavoittelee asemaa AI-vetoisen verkkokehityksen kärkipelurina. Strategia on kytketty myös kunnianhimoisiin taloudellisiin tavoitteisiin, kuten verkkoinfrastruktuurin 6–8 prosentin vuotuiseen liikevaihdon kasvuun vuosina 2025–2028 sekä kannattavuuden selkeään parantamiseen.​

Vuodesta 2026 alkaen Nokia yksinkertaistaa toimintamallinsa kahteen pääsegmenttiin: Network Infrastructure ja Mobile Infrastructure.

Verkkoinfrastruktuuri nähdään kasvuyksikkönä, johon on keskitetty optiset verkot, IP-verkot ja kiinteät verkot, ja jonka tehtävä on hyödyntää datakeskusten ja tekoälylaskennan edellyttämää kapasiteettibuustia. Mobiili-infrastruktuuri puolestaan keskittyy nykyisiin 5G-verkkoihin ja tulevaan 6G-kehitykseen sekä parempaan kustannustehokkuuteen.​

Strategian ytimessä on viisi painopistettä: kasvu AI- ja pilviratkaisuissa, AI-natiivien verkkojen ja 6G:n kehityksen johtaminen, asiakas- ja kumppaniyhteistyön syventäminen, pääomien kohdentaminen segmentteihin, joissa yhtiö voi aidosti erottua, sekä omistaja-arvon parantaminen kestävien tuottojen kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Nokia pyrkii pois pelkästä perinteisestä operaattoribisneksestä kohti laajempaa roolia pilvioperaattorien, hyperskaalareiden, datakeskustoimijoiden ja myös puolustussektorin kumppanina.​

Infinera-kauppa ja optisen verkkoliiketoiminnan vahvistaminen ovat keskeinen osa linjaa, jonka tavoitteena on kasvattaa jalansijaa nopeasti kasvavassa webscale-asiakassegmentissä ja erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Optisten verkkojen mittakaavan laajentuminen ja Nokia Bell Labsin tutkimusresurssien hyödyntäminen nähdään keinona tuoda uusia, tekoälyaikakauden vaatimuksiin vastaavia tuotteita markkinoille entistä nopeammin.

Samalla yhtiö hakee noin 200 miljoonan euron synergioita ja parempaa kannattavuutta yhdistämällä päällekkäisiä toimintoja.​

Nokian mukaan tekoälyn supersykli mullistaa verkot tavalla, joka pakottaa operaattorit, pilvitoimijat ja teollisuuden investoimaan raskaasti seuraavien vuosien aikana. Yhtiö haluaa asemoitua tämän investointiaallon mahdollistajaksi.

Kasvua kannattavammista projekteista

Morgan Stanleyn mukaan Nokian strategia alkaa nyt konkretisoitua, kun uudet kasvualat muodostavat entistä merkittävämmän osan yhtiön liikevaihdosta.

Analyysiyhtiö arvioi, että Nokia hyötyy erityisesti siitä, että verkkoteknologian kysyntä siirtyy kiihtyvällä tahdilla datakeskuksiin ja tekoälylaskentaa tukevien infrastruktuurien rakenteisiin. Tämä kehitys tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoaan kannattavammilla projekteilla ja teknologioilla kuin perinteinen operaattoriliiketoiminta on mahdollistanut.

Sijoittajien näkökulmasta Morgan Stanleyn ”Top Picks” -valinta tuo Nokiaan uudenlaista huomioarvoa kansainvälisillä markkinoilla – ja antaa viestin, että yhtiön rakenneuudistus on alkanut tuottaa hedelmää.

Tuoreissa päivityksissä Morgan Stanleyn lisäksi Nordea ja Danske Bank ovat nostaneet Nokian osakkeen tavoitehintoja merkittävästi, mikä heijastaa kasvavaa luottamusta Nokian tekoäly- ja pilvipalvelustrategiaan. Esimerkiksi Danske Bank pitää Nokiaa houkuttelevana tekoälyyn linkitettynä osakkeena vuosiksi eteenpäin.

Toisaalta skeptiset analyytikot, kuten Inderes, Goldman Sachs ja Barclays, pitävät osakkeen arvostusta korkeana suhteessa heikkoon kassavirtaprofiiliin ja Mobile Networks -liiketoiminnan haasteisiin.

Nokian osake on kivunnut viimeisen puolen vuoden aikana jo 37 prosenttia. Sijoittajienkin usko käänteeseen alkaa vahvistua.

