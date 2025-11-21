Nokia vauhdittaa fyysisen tekoälyn kehittämistä

​Nokia ja NestAI ovat tänään ilmoittaneet strategisesta kumppanuudesta tekoälypohjaisten puolustusratkaisujen kehittämiseksi. Samassa yhteydessä NestAI on saanut päätökseen 100 miljoonan euron rahoituskierroksen, johon Nokia ja Tesi osallistuivat.

NestAI on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista fyysisen tekoälyn tutkimus- ja kehityslaboratorioista, ja se kehittää uuden sukupolven tekoälyä miehittämättömiin ajoneuvoihin, autonomisiin operaatioihin sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmiin (C2) logistiikan, tarkastuksen, valvonnan, turvallisuuden ja puolustuksen aloilla.

Nokian mukaan verkkoyhteydet ovat strateginen voimavara puolustuksessa ja mahdollistavat tekoälyä hyödyntävän, nopeamman ja reaali-aikaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon.

Puolustusvoimat ottavat yhä enemmän käyttöön tekoälypohjaisia kaksoiskäyttöteknologioita, ja Nokia on perustanut oman puolustuksen keskittyvän liiketoimintayksikön vauhdittaakseen innovaatioita kumppaneiden kanssa Yhdysvalloissa, Suomessa sekä muissa NATO- ja Five Eyes -maissa.

Strategisen kumppanuuden myötä Nokia ja NestAI kehittävät yhdessä puolustukseen keskittyviä, tekoälypohjaisia ratkaisuja yhdistämällä Nokian osaamisen turvallisissa, tekoälynatiiveissa verkkoratkaisuissa, sensoroinnissa ja multimediateknologioissa NestAI:n alustoihin miehittämättömissä järjestelmissä, C2-järjestelmissä ja uuden sukupolven tekoälyssä.

Yritykset hyödyntävät osaamistaan asiakasrajapintaan sijoitetusta insinöörityöstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta tavoitteenaan nopeuttaa tekoälykyvykkyyksien kehittämistä miehittämättömiin järjestelmiin, dataohjattuun C2:een sekä moderniin tiedon- ja osaamisenhallintaan. Tämä syventää ja nopeuttaa yhteistyötä eurooppalaisten puolustusvoimien ja muiden kumppaneiden kanssa.

”Puolustuksen ja kriittisen infrastruktuurin tulevaisuus rakentuu turvallisten, tekoälypohjaisten ratkaisujen varaan. Yhteistyö NestAI:n kanssa on osoitus siitä, että uskomme innovaatioden syntyvän strategisten kumppanuuksien kautta. Yhdistämällä Nokian osaamisen turvallisissa, kehittyneissä verkkoyhteyksissä NestAI:n edistyksellisiin tekoälyalustoihin, nopeutamme uuden sukupolven kyvykkyyksien kehitystä puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden tarpeisiin”, kertoo Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard.

NestAI:n ja PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja Peter Sarlin kertoo, että strategiset kumppanuudet ovat välttämättömiä Euroopan turvallisuuden ja resilienssin vahvistamiseksi.

”PostScriptumin mission mukaisesti NestAI perustettiin tuottamaan kriittisiä fyysisen tekoälyn kyvykkyyksiä laajassa mittakaavassa ja turvaamaan Euroopan suvereniteetti. Nokian rooli johtavana globaalina teknologia- ja innovaatiotoimijana mahdollistaa vaikuttavuuden kasvattamisen ja syventää NestAI:n tuomaa operatiivista etua Euroopan puolustukselle”, Sarlin kertoo.

Sarlinin mukaan Suomen valtion omistama Tesi tuo institutionaalista vakautta ja pitkän aikavälin näkökulmaa kestävän teknologiajohtajuuden rakentamiseen.

NestAi on yksi PostScriptumin yksi omistamista ja rahoittamista yhtiöistä. PostScriptum on suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy erityisesti tekoälyjärjestelmien sekä tekoälypainotteisten kasvuyhtiöiden rahoittamiseen ja kehittämiseen. Yhtiön taustalla on tekoäly-yrittäjä Peter Sarlin, joka tunnetaan erityisesti Silo AI:n perustajana.

PostScriptum pyrkii tukemaan ja rakentamaan digitaalisia yrityksiä, jotta ne voivat hyödyntää tekoälyä ytimessään ja kasvaa kansainvälisiksi huippuyhtiöiksi.​