Ekonomisti: Yhdysvaltojen työmarkkinoilta kaksijakoisia signaaleja

Yhdysvaltojen työllisyysraporttiin kohdistui tällä kertaa poikkeuksellista mielenkiintoa hallinnon aiemmasta sulusta johtuneen talouslukujen julkaisuviiveen heikennettyä näkyvyyttä maan talouden tilaan ja Fedin sidottua tulevat korkoliikkeensä tiukasti työmarkkinakehitykseen. Näin arvioi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Osakemarkkinat rymistelivät torstaina alas voimalla, kun S&P 500 laski lähes 1,6 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq lähes 2,2 prosenttia. S&P 500 on laskenut viitenä päivänä viimeisen kuuden päivän aikana.

Hännikäisen mukaan markkinoiden viime viikkojen hermoilussa on ollut ainakin osin kyse Fedin korkonäkymiin liittyvistä kysymysmerkeistä.

”Työllisyysraportti lievitti pahimpia pelkoja työmarkkinatilan jäähtymisestä, vaikka raportin anti jäi kaksijakoiseksi. Maatalouden ulkopuoliset työpaikat syyskuussa selvästi odotettua vahvemmalla 119 tuhannella, joka ylitti optimistisimmankin ekonomistiennusteen (105 tuhatta). Toisaalta aiempien kuukausien työpaikkakertymää päivitettiin alaspäin ja työttömyysaste nousi kymmenyksellä 4,4 prosenttiin eli korkeimmilleen lokakuun 2021 jälkeen.”

USA:n palkkakehityksen rauhoittumisesta saatiin jälleen lisätodisteita.

Hännikäinen muistuttaa, että yksittäisen työllisyysraportin perusteella ei koskaan kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tämä pätee varsinkin tämän hetken tilanteeseen, kun USA:n talousdatan luotettavuuteen liittyy kysymysmerkkejä ja julkaistut luvut antavat osin vanhentunutta tietoa tilanteesta.

”Työmarkkinalukujen kokonaisuus muun muassa virallinen työllisyysraportti ja yksityisen sektorin työmarkkinaluvut viitoittavat kuitenkin selvästi työmarkkinoiden jäähtymisen suuntaan”, ekonomisti toteaa.

USA:n keskjuspankki Fed on tällä hetkellä tukalassa tilanteessa. Hännikäisen mukaan työllisyys- ja inflaatiotavoitteet vetävät keskuspankkia vastakkaisiin suuntiin.

”Työmarkkinoiden heikkeneminen puoltaa ohjauskoron laskuja, mutta koholla säilynyt inflaatio perustelee malttia korkoliikkeiden suhteen. Ei siis ole ihme, että jäsenistön kannat tulevasta rahapolitiikkalinjasta ovat pahasti levällään.”

Hännikäisen mukaan markkinat ovat alkaneet kyseenalaistamaan Fedin koronlaskuhaluja, ja markkinoiden aiemmin jo lähes varmaksi hinnoittelema joulukuun koronlaskun todennäköisyys on laskenut alle 30 prosenttiin.

”Syyskuun työllisyysraportti ei tuonut täyttä selvyyttä Fedin korkosuunnitelmiin”, hän toteaa.

Ennen Fedin seuraavaa korkokokousta joulukuun 10. päivänä julkaistava datavirta määrittää lopullisesti keskuspankin suhtautumisen koronlaskutarpeeseen.

”Ennakoimme tulevan datavirran antavan Fedin perusteita koronlaskujen jatkamiselle ja odotamme edelleen joulukuulle 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua.”

Työllisyysraportin julkaisu painoi Yhdysvaltojen korot terävään, mutta varsin maltilliseen laskuun markkinoiden tulkitessa hyvän työpaikkakertymän laskevan Fedin joulukuun koronlaskun todennäköisyyttä.