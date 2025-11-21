Componenta on vahvassa tikissä

Componenta tarkentaa tulosohjeistustaan kuluvalle vuodelle. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 115–118 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 9,0–9,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 konsernin liikevaihto oli 97,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 4,9 miljoonaa euroa.

Aiemmin maaliskuussa Componenta oli arvioinut liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen paranevan edellisvuodesta.

Positiivinen tulosvaroitus siivitti yhtiön osakkeen torstaina 4,8 prosentin nousuun.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen asiakkaiden myyntivolyymien kehitys, raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen sekä yleinen talous-, työmarkkina- ja kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä.

Lisäksi lisääntyvät tullit voivat vaikuttaa heikentävästi Componentan toimintaan välillisesti asiakkaiden kautta.

Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

”Liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehittyivät kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana myönteisesti odotustemme mukaisesti. Asiakastoimitusten ajoitusten tarkentuminen ja toimituskyvyn kehittyminen antavat edellytykset liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen suotuisalle kehitykselle koko vuonna 2025”, kertoo Componentan Sami Sivuranta.

Inderesin analyytikko Pauli Lohi ja pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioivat, että Componentan asiakassektoreista puolustusteollisuuden kysyntä on vahvaa ja myös energiasektorilla näkymä on myönteinen. Tosin molemmat segmentit ovat luultavasti vetäneet hyvin jo tämän vuoden aikana ja kasvu valmiiksi korkeammalta tasolta on tietenkin haastavampaa, Lohi ja Viljakainen toteavat.

Yhtiö julkisti lokakuun lopussa vahvan tulosraportin.

Sivurannan mukaan yhtiö kolmannella neljänneksellä odotuksia paremmin, vaikka

Componenta ajoitti kolmannelle vuosineljännekselle vertailukauteen verrattuna merkittävämpiä huoltotoimia, joilla yhtiöo varmisti edellytyksiä tuotantovolyymien kasvulle.

”Energia- ja puolustusvälineteollisuuden vire on jatkunut vahvana. Maatalouskoneteollisuuden koneiden ja laitteiden kysyntä sekä tuotantomäärät ovat edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla koko Euroopassa, ja elpymisodotukset ovat siirtyneet pääosin vuodelle 2026 korostuen valimoliiketoiminnoissamme jatkuneena matalana kapasiteetin käyttöasteena”, toimitusjohtaja kertoi.

Syyskuun lopussa Componentan tilauskanta paisui 18,2 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin tilauskanta oli 13,9 miljoonaa euroa. Tilauskannassa on neljä miljoonaa euroa kasvua kesäkuun lopusta.

Tilauskannan nousuun vaikuttivat vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä hankitut liiketoiminnot, Componentan voittama uusmyynti ja markkinoiden lievä elpyminen.

Yhtiön liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 20 prosenttia vertailukaudesta 84,5 miljoonaan euroon. Liikevaihdon nousu johtui suurelta osin lokakuussa 2024 hankituista uusista liiketoiminnoista, voitetuista uusmyynnistä sekä markkinoiden lievästä elpymisestä. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtoa kasvattivat myös tehdyt hinnankorotukset, joilla yhtiö kompensoi teollisuudessa syntyneen palkkaratkaisun aikaansaamia kustannusnousuja.

Oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui kolmannella vuosineljänneksellä 6,9 miljoonaan euroon vertailukauden 3,1 miljoonasta eurosta.

Käyttökatteen paraneminen johtui uusista liiketoiminnoista, kasvavista volyymeista,

viime vuoden aikana käyttöönotetuista väliaikaisista hinnoittelumuutoksista ja edellisvuotta paremmista tuotannon tuottavuus- ja laatutekijöistä.

Käyttökatetta samalla heikensi teollisuudessa syntyneen palkkaratkaisun mukaiset kustannusnousut, joita katettiin myyntihintoihin tehdyillä korotuksilla. Vertailukauden kannattavuutta rasittivat alhaisemmat myyntivolyymit, uuden sarjatuotannon ylösajettujen volyymituotteiden aiheuttama normaalia heikompi väliaikainen

tehokkuus ja laatu sekä sähkön ja pääraaka-aineiden indeksikehitys.

Sekä katsauskauden että vertailukauden käyttökatetta rasittivat lisäksi vuodenalkuihin ajoittuneet työtaistelutoimenpiteet.

Componenta on suomalainen pörssiyhtiö, joka valmistaa ja toimittaa valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja sekä takeita, putkituotteita, hitsattuja rakenteita ja levyleikkeitä erityisesti ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistusteollisuuden tarpeisiin. Yhtiö toimii sopimusvalmistajana ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa eri paikkakunnilla, kuten Porissa, Karkkilassa, Jyväskylässä, Kalajoella, Sastamalassa ja Kurikassa.

Inderes ennustaa Componentalle selvää tuloskasvua. Kun viime vuoden oikaistu osakekohtainen tulos oli pakkasella -0,28 euroa, on tälle vuodelle ennuste positiivinen 0,21 euroa. Ensi vuoden ennuste on 0,38 euroa ja vuoden 2027 ennuste jo 0,54 euroa.

Osakkeen arvostuskertoimet ovat silti maltilliset. Inderesin ensi vuoden ennusteella oikaistu P/E-kerroin on 11,5x ja oikaistu EV/EBIT-kerroin 7,9x.