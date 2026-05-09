Ydinvoima nousi tekoälyn rinnalle – temaattinen sijoittaja vaihtaa siruvalmistajia uraanikaivoksiin

Kuva: Cameco Corp.

Cathie Woodin ARK Invest, Baillie Giffordin Scottish Mortgage Investment Trust ja muut suuret temaattiset salkut ovat kuluvana vuonna kallistuneet selvästi tekoälyn ja sen energiapullonkaulan ympärille. Aiemmat suursuosikit, kuten Nvidia ja Tesla, on osittain kotiutettu, ja niiden tilalle on poimittu pienempiä ja spekulatiivisempia nimiä.

Lähestymistavan ydin on yksinkertainen. Sijoittaja yrittää tunnistaa rakenteellisen muutoksen, joka muokkaa taloutta vuosien tai vuosikymmenten ajan, ja valitsee yhtiöt, joihin trendi kanavoituu puhtaimmin.

Vuoden 2026 hallitsevat teemat erottuvat selvästi. Tekoäly on yhä numero yksi, mutta sen alle on kasvanut alateemoja sirupinosta sovellusalustoihin ja terveysdataan.

AI-energia, ja erityisesti ydinvoima, on kohonnut viimeisen 12 kuukauden aikana tasaveroiseksi vetonaulaksi.

Kaupallinen avaruustoiminta, autonominen liikkuminen ja kryptoinfrastruktuuri kilpailevat samasta pääomavirrasta. Niiden tuottoprofiili on tekoälyn ydintä volatiilimpi, mutta yksittäisen onnistumisen tuotto voi olla moninkertainen.

Yhteistä yllä mainituille on pitkä aikahorisontti. Temaattiset sijoittajat ovat valmiita pitämään asemaansa jopa kymmenisen vuotta ja sietämään, että salkun arvo heittelee rajusti yksittäisten kvartaalien aikana.

Arvostuskertoimet ovat kuitenkin venyneet. Monessa kasvuyhtiössä mittarit ovat kaukana pitkän aikavälin keskiarvosta, ja yhden tilinpäätöksen aikana yhden yhtiön tarina voi tuhoutua nopeasti.

Tekoäly pysyy ykkösteemana, painotukset hajautuvat

Tekoälyteeman ytimessä on edelleen sirujätti Nvidia. Yhtiön graafiset suorittimet ovat AI-mallien koulutuksen ja ajamisen perusta, ja kysyntä on ylittänyt tarjonnan jo useamman vuoden. Käytännössä jokaisessa tekoälyä temaattisesti lähestyvässä salkussa Nvidia on ollut huomattavalla painolla mukana, vaikka osa suurimmista omistajista on viime kuukausina keventänyt asemaansa.

Sirujen valmistuksen ja niiden litografian puolella suorat poiminnat ovat keskittyneet TSMCn ja ASMLn ympärille. TSMC valmistaa Nvidian lisäksi monen muun AI-piirivalmistajan suorittimet, kun taas ASML on käytännössä monopoli äärimmäisen tarkassa EUV-litografialaitteistossa. Kahden yhtiön voiman menettäminen pysäyttäisi koko tekoälyinfrastruktuurin.

Sovellustasolla Palantir Technologies on noussut yhdeksi temaattisten sijoittajien kestosuosikiksi. ARK Invest lisäsi yhtiön painoaan kuluvana vuonna, ja Palantir on nyt rahaston merkittävä omistus. Sijoitusta perustellaan datan analytiikan kasvavalla rooli sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Palantirin toimitusjohtaja Alex Karp.

Tekoäly terveydenhuollossa on tarkempi alateema. Tempus AI on noussut useissa salkuissa esiin, ja sen paino ARK Innovation -rahastossa oli alkukevään 2026 tienoilla noin viisi prosenttia. Yhtiö yhdistää kliinisen datan tekoälypohjaiseen analytiikkaan, mikä asettaa sen GLP-1-lääkkeiden ympärille rakennetun ikääntymisteeman ja varsinaisen AI-teeman risteykseen.

Sirupuolen toissijaisina niminä Advanced Micro Devices eli AMD ja Broadcom tarjoavat altistuksen Nvidian rinnalle. Ne hyötyvät samasta megatrendistä mutta sijoittuvat eri kohtaan arvoketjua. ARK on tosin keventänyt AMD-painoaan viime kuukausina ja siirtänyt rahaa muihin nimiin.

Tekoälytalous syö virtaa, ydinvoimaosakkeet näkyvät salkuissa

Tekoälyn nopea kasvu on synnyttänyt rinnalleen toissijaisen mutta lähes yhtä suuren teeman, sähkön. Datakeskusten kulutuksen on arvioitu nousevan Yhdysvalloissa 19 gigawatista vuonna 2023 noin 35 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Mahtiseitsikon Microsoft, Alphabet, Amazon ja Meta käyttävät kuluvana vuonna yhteensä noin 530 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin.

Tämä on tehnyt ydinvoimasta vuoden 2026 selkeimmän temaattisen vetonaulan. Yhdysvaltojen suurin ydinvoiman tuottaja Constellation Energy on noussut useimpien temaattisten salkkujen vakionimeksi. Yhtiö operoi 21 ydinreaktoria ja on solminut 20-vuotisia sähkönmyyntisopimuksia muun muassa Microsoftin ja Metan kanssa.

Sopimukset tekevät yhtiön kassavirrasta sähköyhtiöksi poikkeuksellisen ennustettavan. Microsoftin sopimus sisältää Three Mile Islandin sammutetun reaktorin uudelleenkäynnistyksen, ja Metan kanssa solmittu järjestely turvaa 1,1 gigawatin sähköntoimituksen Illinoisin osavaltioon vuodesta 2027 alkaen.

Polttoainepuolelta sijoittajien suosioon on noussut kanadalainen Cameco. Yhtiö tuotti vuonna 2024 noin 17 prosenttia maailman uraanista ja on yksi harvoista kaivosyhtiöistä, joka pystyy toimittamaan kokonaisia polttoainepalveluita. Camecon osake nousi viimeisen vuoden aikana noin 130 prosenttia, mikä on tehnyt arvostuksesta vaativan.

Pienreaktorien eli niin sanottujen SMR-yhtiöiden joukosta Oklo on noussut spekulatiivisemmaksi vedonlyönniksi. Yhtiöllä ei ole vielä liikevaihtoa, mutta se on solminut näkyvän yhteistyön muun muassa Nvidian ja Los Alamosin kansallisen laboratorion kanssa Yhdysvaltain liittovaltion Genesis-hankkeessa. Kookkaammalla mittakaavalla samaa kenttää muokkaa GE Vernova, jonka osake on noussut alkuvuonna 2026 noin 53 prosenttia.

Uraanin spot-hinta nousi tammikuussa 2026 noin 25 prosenttia ja ylitti hetkellisesti sadan dollarin paunalta. Liikahduksen taustalla on rakenteellinen pullonkaula, jossa kysyntä kasvaa nopeammin kuin uutta kaivostuotantoa ehditään käynnistää.

Avaruustalous, kaupankäyntialustat ja kryptoteema

Yksi vuoden 2026 puhutuimmista temaattisista nimistä on yksityinen SpaceX. Yhtiö ei ole pörssissä, mutta esimerkiksi Scottish Mortgage Investment Trustin kautta sen omistus on listalla olevien sijoittajien tavoitettavissa. Trustin alkuvuoden 2026 raporteissa SpaceX vastasi noin 15 prosentista koko salkun arvosta.

SpaceXn vetovoima muodostuu kahdesta osatarinasta. Yhtäältä se dominoi kaupallista raketinlaukaisua Falcon 9 -alustallaan. Toisaalta sen Starlink-satelliittiverkko tuottaa arvioiden mukaan noin 11,8 miljardia dollaria liikevaihtoa vuodessa, mikä on tehnyt siitä todellisen tuottoyksikön avaruuspuolen tappioiden vastapainona.

SpaceX:n satelliitti. Kuva: Depositphotos.

Listautumisspekulaatiot ovat vauhdittaneet teemaa. Markkinoilla on liikkunut puheita jopa 1500 miljardin dollarin arvostuksesta SpaceXn mahdollisessa pörssiin tulossa, mikä lähestyisi vuonna 2019 toteutettua Saudi Aramcon listautumista.

Avaruus- ja kuljetusteeman vieressä on noussut lentävä taksiyhtiö Joby Aviation, joka tähtää eVTOL-koneiden eli sähköisten pystysuoraan nousevien ilma-alusten kaupalliseen liikennöintiin Yhdysvalloissa toisella vuosipuoliskolla 2026. Sillä on yhteistyösopimukset Delta Air Linesin ja Uberin kanssa, ja se on yksi Scottish Mortgagen pienemmistä mutta seuratuimmista omistuksista.

Kryptoteeman sijoittajat ovat keskittyneet Coinbaseen ja toisena nimenä Robinhoodiin, joka edustaa laajempaa nuoren sijoittajan kaupankäynti-infrastruktuuria. Coinbasen paino ARK Innovationissa oli keväällä 2026 noin 4,2 prosenttia, ja Robinhoodin paino oli samaa luokkaa.

Temaattisesti kiinnostavin yksityinen omistus on tällä hetkellä tekoäly-yhtiö Anthropic. Sen arvostuksen on raportoitu nousseen vuodessa noin 60 miljardista 800 miljardiin dollariin, ja se sisältyy Scottish Mortgagen listaamattomiin omistuksiin pääsemättä julkiseen pörssiin.

Mitä temaattinen sijoittaja näiden valintojen takana näkee?

Yhteistä yllä mainituille osakkeille on rakenteellinen muutos, joka ulottuu yli yhden suhdannekierron. Tekoälyn asteittainen leviäminen talouteen, energiamurros, kaupallinen avaruustoiminta ja digitaalisten varojen yleistyminen ovat teemoja, joiden hyötyminen näkyy harvoin yhden vuoden tilinpäätöksissä.

Toinen yhdistävä piirre on epäsymmetrinen tuotto.

Scottish Mortgagen varahoitaja Lawrence Burns on toistanut säännöllisesti tilastoa, jonka mukaan markkinoiden pitkä tuotto syntyy noin viidestä prosentista yhtiöitä, jotka kasvattavat arvoaan vähintään viisinkertaiseksi viidessä vuodessa. Temaattinen sijoittaja yrittää poimia juuri näitä häntäjakauman voittajia ennen muuta markkinaa.

Sijoituksia perustellaan myös sillä, että teemavalinnat tarjoavat altistusta toimialoihin, joissa toimialaluokitus pirstaloituu. Constellation Energy on muodollisesti sähköyhtiö, mutta sen liiketoiminta on kytköksissä tekoälyn datakeskuksiin. Cameco luokitellaan perusmateriaaleihin, vaikka sen kasvuajurit ovat lähes samat kuin tekoälyn pörssimoguleilla.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang. Kuva: Nvidia.

Kvartaalituloksia ei silti seurata pelkän osakkeen nimissä. Olennaisempaa on, että teema, johon yhtiö kytkeytyy, on edelleen voimissaan. Nvidian neljännesvuosien luvut kiinnostavat ennen kaikkea siksi, että ne kertovat datakeskusten kysynnästä, eivät sinänsä siruyhtiön omasta tilanteesta.

Riskien kuva on silti selvä. Kapea salkku altistaa yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksille, sääntelypäätöksille ja teknologiamurroksille, jotka voivat romuttaa teesin yön yli.

Salkuissa näkyy kuluvana vuonna kaksi vastakkaista liikettä. Nvidian ja Teslan kaltaisia ennen suuriksi paisuneita asemia kevennetään, ja samalla pääomaa siirretään pienempiin AI-energian, ydinvoiman ja avaruuden vedonlyönteihin.

Seuraava temaattinen kierros syntyy siitä, kuka tunnistaa nykyisten suosikkien rinnalle nousevat seuraajat ennen kuin niiden nimet päätyvät talousmedioiden otsikoihin.