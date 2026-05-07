Lassila & Tikanojan kannattavuus romahti – polttoaineet ja jätevolyymit söivät tulosta

L&T, Eero Hautaniemi, 2021. Kuva: Lauri Rotko

Lassila & Tikanoja julkaisi keskiviikkona ensimmäisen osavuosikatsauksensa itsenäisenä pörssiyhtiönä jakautumisen jälkeen. Yhtiö ei kerro raportissaan erillistä tilauskannan numeerista kehitystä, mutta katsauksessa nostetaan esiin ennallistamisen vahva projektikanta, jolla on selvä rooli alkuvuoden liikevaihdon kasvussa.

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa kuusi prosenttia ja oli 95 miljoonaa euroa. Vertailukauden lukema oli 89 miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia, eli kesäkuussa 2025 toteutetulla kuormalavaliiketoiminnan hankinnalla ja joulukuussa 2025 tehdyillä yritysostoilla on selvä vaikutus ylätason lukuihin.

Suurin palvelualue jätehuolto ja kierrätys kasvoi vain 1,2 prosenttia 64,5 miljoonaan euroon, ja kasvun veturina oli juuri kuormalavaliiketoiminnan hankinta. Orgaanisesti palvelualueen liikevaihto laski jätehuollon haastavan suhdannetilanteen takia.

Vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen liikevaihto sen sijaan loikkasi 23 prosenttia 15,4 miljoonaan euroon, ja teollisten palveluiden ja vesienkäsittelyn liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 16,0 miljoonaan euroon.

Toteutunut liikevaihto ylitti niukasti yhtiötä seuraavan Inderesin 93 miljoonan euron ennusteen.

Vertailukelpoinen liikevoitto romahti kuitenkin murto-osaan edellisvuoden lukemista.

Oikaistu EBITA, eli liikevoitto ennen yrityskaupoista syntyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 0,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 2,6 miljoonaa euroa. Pudotusta kertyi yli 90 prosenttia. Liikevoitto painui pakkaselle ja oli -0,8 miljoonaa euroa, vertailukaudella se oli 3,5 miljoonaa euroa positiivinen.

Tulos jäi näin selvästi Inderesin 1,3 miljoonan euron oikaistun EBITAn odotuksesta, eli yli miljoonalla eurolla alle konsensusennusteen.

Inderesin analyytikko Rauli Juva näkee tulospettymyksen taustalla samoja tekijöitä kuin yhtiön johto. Juvan mukaan tulosta painoivat jätehuollon volyymien lasku ja markkinoiden ylitarjonnasta johtunut jätteenkäsittelymaksujen ”yllättävä nousu”. Uuden tietojärjestelmän poistot sen sijaan rasittivat tulosta Inderesin odotusten mukaisesti noin 0,5 miljoonalla eurolla vertailukauteen nähden.

Hautaniemi: hinnankorotukset astuvat voimaan asteittain

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi nimeää kannattavuusongelmien taustalla useita yhtäaikaisia tekijöitä. Jätehuollon volyymien laskun lisäksi polttoaineiden hinnannoususta johtunut noin 0,5 miljoonan euron kustannusten kasvu edellisvuoteen verrattuna sekä noin 0,5 miljoonan euron lisäys järjestelmäuudistusta koskevan investoinnin poistoissa rasittivat tulosta.

Päälle tuli vielä jätteenkäsittelymaksujen nousu, jota vauhditti poltettavan jätteen ylitarjonta markkinoilla.

Yhtiö reagoi tilanteeseen kahdella tavalla. Hautaniemen mukaan L&T käynnisti tarkastelun jätehuollon palvelutuotannon kustannusrakenteen tehostamiseksi ja toteutti katsauskauden lopussa hinnankorotukset, jotka astuvat voimaan asteittain huhti-toukokuun aikana.

Pidemmällä aikavälillä Hautaniemi näkee porttimaksuissa edelleen alaspäin painavaa voimaa. Toimitusjohtajan mukaan ”Suomen jätteenpolttokapasiteetin ylitarjonnan arvioidaan luovan laskupainetta porttimaksuille”. Sama dynamiikka, joka rasittaa nyt tulosta, ei siis välttämättä helpota nopeasti.

Ohjeistuksen alalaita merkitsisi liikevaihdon pientä supistumista

Vuoden 2026 ohjeistus jättää tilaa molempiin suuntiin. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 38–44 miljoonaa euroa.

Vertailukohta on tiedossa. Vuonna 2025 carve-out-perusteinen liikevaihto oli 427 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 41 miljoonaa euroa. Ohjaushaarukan alalaita tarkoittaisi siis sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen tuloksen lievää supistumista, ylälaita kohtuullista kasvua kummassakin.

Juva arvioi, että odotuksia heikompi alkuvuosi yhdessä materiaalivolyymien laskun kanssa luo painetta laskea Inderesin tulosennustetta ohjaushaarukan alalaitaa kohti. Hän muistuttaa kuitenkin, että ensimmäinen vuosineljännes on kausiluonteisesti pieni, joten sen merkitys koko vuoden tulokseen jää rajalliseksi.

Tehostamistoimet jätehuollossa ja huhti-toukokuussa voimaan astuvat hinnankorotukset puolestaan tukevat kannattavuutta loppuvuonna, Juva uskoo.

Suurin pidemmän aikavälin rakenteellinen riski on kuitenkin jätelain uudistus. L&T:n oman arvion mukaan kuntayhtiöille siirtyy vuosina 2024–2028 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 100 miljoonaa euroa, ja yhtiö pitää muutoksen kokonaisvaikutusta itselleen negatiivisena.

Avoimeksi jää, riittävätkö hinnankorotukset ja kustannustarkastelu kääntämään kannattavuuden takaisin viime vuoden tasolle. Pörssi äänesti ainakin epäluottamuksensa puolesta heti tiedotteen jälkeen: osakekurssi laski raporttipäivänä lähes viisi prosenttia 6,95 euroon.