Samsung ohitti biljoonan dollarin rajan – Apple-keskustelut sytyttivät uuden rallin

Korealaisjätin osakekurssi syöksyi maanantaina ylös, kun Bloomberg paljasti Applen tunnustelut Samsungin Texasin tehtaalle.

Samsung Electronics nousi maanantaina takaisin biljoonan dollarin markkina-arvoluokkaan Soulin pörssissä. Sytykkeenä toimi uutistoimisto Bloombergin uutinen, jonka mukaan Apple on aloittanut alustavat keskustelut korealaisyhtiön kanssa siruvalmistuksen ulkoistamisesta yhdysvaltalaiseen tehtaaseen.

Bloombergin tietojen mukaan Applen johtajat ovat vierailleet Samsungin Texasiin rakentuvalla foundry-tehtaalla. Foundry-yhtiö valmistaa siruja muiden suunnittelemina sopimusvalmistuksena. Kyse on tunnusteluista, ei tilauksista.

Apple punnitsee samalla yhteistyötä myös Intelin kanssa. Tausta on selvä. Yhtiö on tukeutunut käytännössä yksinomaan taiwanilaiseen TSMC:hen iPhone-, iPad- ja Mac-laitteidensa pääsirujen valmistuksessa, ja keskittymä alkaa Applea huolettaa.

Markkinan reaktio oli voimakas. Samsungin osake on noussut tämän vuoden aikana noin 107 prosenttia ja vuodessa 387 prosennttia. Maanantain ralli nosti yhtiön takaisin biljoonan dollarin kerhoon, jonne se kapusi ensimmäisen kerran helmikuun lopulla.

Globaalisti Samsung on vasta kolmastoista biljoonan rajan ylittänyt yhtiö ja Aasiassa toinen TSMC:n jälkeen, jonka markkina-arvo liikkuu noin kahdessa biljoonassa dollarissa.

Tekoälykonesalit imevät muistisiruja markkinoilta

Apple-uutinen on kuitenkin seuraus, ei syy. Kurssinousun varsinainen moottori löytyy muurin sisäpuolelta, Samsungin muistisirudivisioonasta.

Samsung kertoi 29. huhtikuuta ennätyksellisistä ensimmäisen vuosineljänneksen luvuista. Liikevoitto kahdeksankertaistui vuotta aiemmasta 57 biljoonaan woniin, ja sirudivisioona vastasi yli 90 prosentista koko konsernin tuloksesta.

Yhtiön oma tulkinta tilanteesta on lyhyt: muistisiruja kysytään enemmän kuin niitä on tarjolla.

Hyperskaalaajien investointiruletti pitää vauhtia yllä.

Samsungin osakekurssin kehitys viimeisen 10 vuoden aikana.

Googlen, Microsoftin, Amazonin ja Metan yhteenlasketut investoinnit kasvavat tänä vuonna noin 76 prosenttia, ja jokainen tekoälypalvelin tarvitsee kalliin kerroksen korkean kaistalevyn muistia eli HBM-piiriä. HBM on rinnakkain pinottua nopeaa muistia, jota tekoälykiihdyttimet käyttävät.

Yhtiön omista muistitoimituksista noin 70 prosenttia päätyy nykyisin tekoälypalvelinkäyttöön. Vielä pari vuotta sitten suhde oli toinen, sillä Samsungin perinteinen tukijalka oli älypuhelimissa ja kuluttajalaitteissa.

Toimitusjohtaja Jun Young-hyun maalaili maaliskuussa osakkeenomistajille suotuisaa toimintaympäristöä, jonka taustalla on tekoälyn synnyttämä jatkuva muistipula. Samalla hän muistutti, että tullien epävarmuus ja kustannuspaineet ovat aitoja riskejä – seikka, jota osakemarkkina on toistaiseksi katsonut sormien välistä.

Foundry voisi muuttaa yhtälön

Sirujen sopimusvalmistus on Samsungille toinen tarina. Yhtiö on jäänyt teknologisesti TSMC:n jalkoihin, ja sen foundry-toiminta on tappiollinen. Tilauskirja on kuitenkin alkanut täyttyä. Texasin Taylorissa rakentuva tehdas on tarkoitus saada tuotantokuntoon vuoden 2026 lopulla.

Apple on toistaiseksi käytännössä TSMC:n yksinasiakas A- ja M-sarjan piirien valmistuksessa. Edes osittainen avaus Samsungille olisi siksi merkittävä viesti markkinalle.

Bloombergin lähteet kertovat samalla, ettei Apple ole vakuuttunut siitä, että Samsung tai Intel pystyvät tarjoamaan TSMC:n tasoista valmistustarkkuutta ja volyymia. Kynnys on korkea, ei muodollisuus.

Sijoittajalle yhtälö on kaksiteräinen. Samsungin nykyinen tuloskunto lepää muistisirujen varassa, ja muistimarkkina on syklinen ala. Kun hyperskaalaajat joskus hiljentävät investointitahtiaan, muistihinnat kääntyvät laskuun nopeasti.

Foundry-puolella tilanne on käänteinen. Sopimusvalmistuksen tuotot kasvavat hitaasti ja vaativat kymmenien miljardien investointeja, mutta menestyminen Applen kaltaisten kärkiasiakkaiden kanssa toisi Samsungille vakaamman tukijalan tekoälymuistin rinnalle. Tästä yhtiö on haaveillut jo kauan.

Kurssia kannattelee odotus, ei vielä näyttö

Kun Samsungin kurssi ottaa yksittäisellä kauppapäivällä tuntuvan loikan, kyse ei ole pelkästään yhdestä uutisesta. Markkina hinnoittelee Samsungiin nyt skenaariota, jossa muistipula jatkuu pitkälle ja foundry-puoli alkaa pikku hiljaa kantaa.

Riski on, että jompikumpi oletuksista pettää. HBM4 on muistityypin uusin sukupolvi, ja Samsung on kärsinyt sen tuotannossa saantoon ja laatuun liittyvistä ongelmista. Yhtiön markkinaosuus on jäänyt eteläkorealaisen kilpailijan SK Hynixin osuudesta.

Apple-keskustelut ovat puolestaan vasta alkutekijöissään, ja Apple pitää tarkoituksellisesti useita rautoja tulessa.

Sijoittajan kannattaa erottaa osakkeen kahdet kasvot toisistaan. Muistisirujen ja sopimusvalmistuksen yhdistelmästä ei tule yhtenäistä yhtiötä yhdessä yössä, eikä yksittäinen Bloomberg-uutinen vielä takaa Apple-tilausta.