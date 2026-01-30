Dark Mode Light Mode
Apple pyyhki pöytää odotuksilla – iPhone-myynti ja Kiinan yllättävä kasvu vauhdittivat ennätystulosta

Teknologiajätti Apple julkisti murskaavan kovat tunnusluvut viimeisimmältä vuosineljännekseltä.
30.1.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Applen toimitusjohtaja Tim Cook puhui Kiinan kehitysfoorumissa Pekingissä, Kiinassa maaliskuussa 2018.
Apple julkisti torstaina 30. tammikuuta ennätykselliset tulosluvut tilivuotensa ensimmäiseltä neljännekseltä. Yhtiön liikevaihto joulukuussa päättyneellä neljänneksellä kasvoi 16 prosenttia vertailukaudesta ja nousi 144 miljardiin dollariin.

Osakekohtainen tulos kasvoi jopa 19 prosenttia ja oli 2,84 dollaria.

Analyytikot odottivat yhtiöltä keskimäärin 139 miljardin dollarin liikevaihtoa ja 2,67 dollarin osakekohtaista tulosta. Apple ylitti siis odotukset selvästi molemmilla mittareilla.

Tuloksen takana oli erityisesti vahva iPhone-myynti. Puhelinten liikevaihto kasvoi peräti 23 prosenttia 85 miljardiin dollariin edellisen vuoden 69 miljardista dollarista.

Kasvu oli suurinta neljään vuoteen.

Yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook kertoi tulospuhelun aluksi, että iPhone-puhelinten kysyntä oli häkellyttävää. Myynti oli ennätyksellistä kaikilla maantieteellisillä alueilla.

”iPhone saavutti parhaan vuosineljänneksensä koskaan ennennäkemättömän kysynnän ansiosta”, Cook totesi.

Kiina palasi kasvuun vahvasti

Erityisen merkittävää tuloksessa oli Kiinan markkinoiden kehitys. Applen myynti kasvoi Kiinassa huikeat 38 prosenttia lähes 26 miljardiin dollariin.

Tämä oli yllätys markkinoilla, sillä yhtiöllä on ollut Kiinassa viime aikoina vaikeuksia.

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa Applen myynti kasvoi 11,2 prosenttia ja Euroopassa 12,6 prosenttia. Japanissa kasvu oli myös vahvaa, mutta Kiinan nousu ylitti muiden alueiden kehityksen selvästi.

Yhtiö ilmoitti, että sen laitekanta on nyt kasvanut 2,5 miljardiin aktiiviseen laitteeseen ympäri maailmaa. Vuosi sitten laitekanta oli 2,4 miljardia aktiivista laitetta.

Applen palveluliiketoiminta, johon kuuluvat muun muassa Apple Music, App Store ja iCloud, kasvoi 14 prosenttia. Palveluiden liikevaihto nousi 30 miljardiin dollariin 26 miljardista dollarista.

Palveluiden osuus Applen kokonaismyynnistä on nyt 21 prosenttia. Tämä on yhtiölle erittäin tärkeä liiketoiminta-alue, sillä palveluiden bruttomarginaali oli peräti 77 prosenttia, kun laitteissa marginaali on noin 41 prosenttia.

Applen kokonaisuuden bruttomarginaali oli 48 prosenttia, mikä oli selvästi parempi kuin vuotta aiemmin.

Muut tuotteet ristiriitaisia

Applen muiden tuoteryhmien kehitys oli vaihtelevaa. iPad-myynnin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 8,1 miljardiin dollariin ja Mac-tietokoneiden myynti kasvoi 16 prosenttia 9,0 miljardiin dollariin.

Sen sijaan puettavien laitteiden, kodin laitteiden ja lisävarusteiden segmentin liikevaihto laski 1,7 prosenttia 11,7 miljardiin dollariin. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa Apple Watch -kellot ja AirPods-kuulokkeet.

Yhteensä näiden tuotteiden liikevaihto jää alle 30 miljardiin dollariin, joten niiden vaikutus kokonaistulokseen on pienempi kuin iPhonen ja palveluiden.

Apple odottaa kuluvan neljänneksen liikevaihdon kasvavan 13–16 prosenttia viime vuodesta. Bruttomarginaalin yhtiö arvioi olevan 48–49 prosenttia.

Tämä ohjeistus on markkinoiden näkökulmasta vahva.

Yhtiö ilmoitti myös neljännesvuoden osingostaan. Osinko on 0,26 dollaria osakkeelta ja se maksetaan 12. helmikuuta osakkeenomistajille, jotka omistavat osakkeen 9. helmikuuta.

Applen osake nousi tulosjulkistuksen jälkeen noin kaksi prosenttia Wall Streetin jälkimarkkinoilla torstaina, mutta perjantaina osake kääntyi laskuun.

