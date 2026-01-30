Pientreidaaja: ”Korkean riskin sijoittaminen pakottaa katsomaan peiliin: noudatatko suunnitelmaa vai egoiletko?” 

Korkean riskin sijoittaminen ei testaa vain markkinoita, vaan sijoittajan kykyä hallita itseään. Pientreidaaja Susanna Laineelle se on ennen kaikkea tapa kehittää itseään.

Korkean riskin sijoittaminen voi tarkoittaa eri asioita eri sijoittajille. Se voi olla keskittymistä yksittäisiin osakkeisiin, nopeaa treidaamista eli lyhytaikaista kaupankäyntiä markkinaliikkeistä haettavan tuoton perusteella tai muita strategioita, joissa tuotto-odotus perustuu voimakkaaseen epävarmuuteen.

Treidaaminen on yksi näkyvimmistä korkean riskin sijoittamisen muodoista, mutta ei ainoa. Korkea riski ei silti tarkoita vastuutonta sijoittamista, vaan tietoista valintaa hyväksyä epävarmuus korkeamman tuoton toivossa.

Riskin kasvaessa sijoittajalta vaaditaan aiempaa syvempää ymmärrystä siitä, mistä tuotot ja tappiot voivat syntyä. Tätä korostaa Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju.

”Koskaan en näe viisaana sijoittaa sellaiseen, jonka tuoton muodostumista ei oikeasti koe ymmärtävänsä. Korkean riskin sijoittamisessa voi menettää pääomansa kokonaan ja lopullisesti.”

Oksaharjun mukaan korkea tuotto-odotus houkuttaa osaa sijoittajista samaan tapaan kuin lottoaminen: mahdollisuus on suuri, mutta todennäköisyys pieni. Moni ei rakenna tuottoa osingoille tai korkoa korolle -mekanismille, vaan pyrkii hyötymään oletetuista hintavaihteluista.

Siksi korkean riskin sijoittaminen on useimmiten järkevintä nähdä lisämausteena salkussa, ei sen kivijalkana. Uhkapeliksi toiminta muuttuu, jos koko sijoitusvarallisuus nojaa korkean riskin kohteisiin.

”Henkilökohtaisesti olen miltei aina tehnyt omat suorat osakesijoitukseni yhtiövalinnoilla tarkasteltuna kohtuullisen riskin kohteisiin. Riskitasoa olen nostanut mieluummin sijoituslainalla kuin sijoituskohteiden valintaa muuttamalla. Mitä enemmän ikää ja sijoitusvarallisuutta on kertynyt, sitä varovaisemmaksi olen tullut”, Oksaharju summaa.

Miltä treidaajan korkea riski näyttää arjessa?

Treidaavalle piensijoittaja Susanna Laineelle korkean riskin sijoittaminen tarkoittaa suurta markkinaheilunnan sietoa, kurinalaista riskienhallintaa ja jatkuvaa päätöksentekoa epävarmuuden keskellä. Laine kertoo toimivansa pääasiassa vivutetuilla arvopapereilla, joiden kohde-etuuksilla on riittävän korkea päivänsisäinen volatiliteetti.

”Jokainen treidi on etukäteen suunniteltu: voitot, riskit sekä tappiot; kaikki on laskelmoituja. Menestys ilman sääntöjä ei ole taitoa, vaan tuuria ja tuuri loppuu aina jossain kohtaa.”

Treidaamisen lisäksi Laineen salkusta löytyy rahastoja ja osakkeita. Viimeisimpänä hän on hankkinut REIT-yhtiön osakkeita, sillä kyseinen omaisuusluokka on hänelle vielä suhteellisen vieras. Laine kuvaa sijoitustyyliään sanonnalla ”tekemällä oppii”.

Laine vetää selkeän rajan tietoisen riskinoton ja uhkapelin välille. Riski on hallittua niin kauan kuin toimintaa ohjaa ennalta määritelty suunnitelma: positioiden koko, tappioraja ja poistumiset on päätetty etukäteen. Uhkapeliksi toiminta muuttuu silloin, kun säännöt alkavat joustaa tunteiden mukaan, voittoputken ruokkiessa yliluottamusta tai tappioiden synnyttäessä tarpeen ”ottaa omat takaisin”.

”Suunnitelman olen rakentanut niin, että pystyn nukkumaan normaalisti, vaikka pahin mahdollinen skenaario toteutuisi, eikä yksittäinen tappiollinen treidi horjuta salkkuani tai talouttani. Suurimpia virheitäni on ollut yliluottamus voittoputken jälkeen, jolloin on tullut nostettua positio kokoja liikaa ja liian nopeasti sekä lähtenyt takki auki treidiin.”

Laine kertoo tehneensä käytännössä kaikki mahdolliset virheet, huolellisesta valmistautumisesta huolimatta. Hänen mukaansa virheet kuuluvat prosessiin, ja niistä puhuminen on tärkeää, jotta treidaamisesta ei synny vääristynyttä kuvaa: suuri osa treidaajista häviää rahaa eikä saavuta pysyvää menestystä, tai menestymiseen voi kulua vuosia.

Korkea riski paljastaa sijoittajasta enemmän kuin markkinoista

Laineelle korkean riskin sijoittaminen pakottaa katsomaan peiliin. Markkinoiden ei tarvitse toimia loogisesti, ja Laineen tehtävä on sopeutua siihen. Häntä kiinnostaa nimenomaan, miten pelko, ahneus, egoilu ja yliluottamus näkyvät kurssiliikkeissä, ja miten omat reaktiot näihin tunteisiin voi tunnistaa ajoissa ja korjata tilanne.

”Treidaaminen antaa minulle tavan kehittää itseäni ja haastamaan näkemyksiäni, hyväksymään virheitä ja muuttamaan mieltä, kun markkinadata tai kurssi kertoo muuta kuin olin ajatellut. Tuottopotentiaali on iso syy, mutta en hae pikavoittoja. Sijoittaminen on jatkuva oppimisprosessi, ei pelkkä tuoton metsästys”, Laine täsmentää.

Onnistumiset vahvistavat luottamusta pitkäjänteiseen suunnitelmaan. Parhaimmillaan treidaaminen näyttää konkreettisesti, että riskienhallinta, ajoitus ja toteutus toimivat kokonaisuutena, ja että tulos heijastaa prosessia, ei yksittäistä onnenkantamoista.

”Paras fiilis tulee siitä, kun treideillä on voinut rahoittaa jotain konkreettista omassa elämässä ilman, että tarvitsee koskea pitkäaikaisiin sijoituksiin.”

Korkean riskin sijoittaminen ei sovi kaikille. Se vaatii syvää ymmärrystä instrumenteista ja markkinasta, mutta ennen kaikkea kykyä tunnistaa omat heikkoutensa. Laineen kokemusten perusteella korkea riski ei palkitse niitä, jotka etsivät nopeaa jännitystä tai varmuutta onnistumisesta, vaan niitä, jotka hyväksyvät epävarmuuden ja ovat valmiita kohtaamaan omat virheensä sekä kehittämään toimintaansa.