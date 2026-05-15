Ciscon ennätystulos vauhditti Nokian osakkeen 18 vuoden huipulle

Yhdysvalloissa Nokian osake kohosi keskiviikkona jopa 12 prosenttia, ja Helsingin pörssissäkin osake kipusi keskiviikkona 7,5 prosenttia. Viimeksi Nokian osake noteerattiin Helsingin pörssissä yhtä korkealle yli 18 vuotta sitten maaliskuussa 2008.
Sysäys tuli Ciscon tulosjulkistuksesta keskiviikkoiltana. Verkkojätin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi ennätykselliseen 15,8 miljardiin dollariin. Kasvua kertyi 12 prosenttia, ja taso ylitti analyytikoiden 15,56 miljardin dollarin konsensusennusteen. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,06 dollaria, kun ennakko-odotus oli 1,04.
Tuoteliikevaihto kasvoi peräti 17 prosenttia. Yhtiön mukaan tekoälyinfrastruktuurin kysyntä on vankkaa, ja tilauskirja antoi väittämälle kokoa.
Cisco on saanut hyperskaalaaja-asiakkailta tekoälyinfrastruktuurin tilauksia viidellä miljardilla dollarilla kuluvan tilikauden aikana. Koko vuoden tekoälytilausten määrän odotetaan yltävän yhdeksään miljardiin dollariin, käytännössä kaksinkertaiseksi alkuperäiseen viiden miljardin arvioon nähden. Tekoälyperäisen liikevaihdon ennakoidaan nousevan neljään miljardiin dollariin, kun lähtöoletus oli kolme miljardia.
Nokialle Cisco on suora kilpailija konesalien kytkin- ja reititinmarkkinoilla, optiset verkot mukaan lukien.
Markkina luki Ciscon tuloksesta vahvistusta sille, että pilvijättien investointivirta ei pysähdy laskentapiireihin.
Hyperskaalaajien yhteenlasketut infrastruktuuri-investoinnit suuntaavat ennusteiden mukaan 660–720 miljardiin dollariin vuonna 2026. Tämä olisi noin 60 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna. Viisi suurinta panostajaa ovat Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft ja Oracle.
Helsingissä optimismi näkyy jo kurssitaulussa
Suomalaisille omistajille kehitys ei ole tullut yllätyksenä. Nokian osake on noussut Helsingin pörssissä 106 prosenttia kuluneen kuuden kuukauden aikana, ja kurssin veturina ovat toimineet tekoälyverkkoja koskeva tarina sekä yhtiön omat tulosohjeistusten nostot.
Network Infrastructure -liiketoiminnan kasvuennustetta Nokia korotti huhtikuussa raportoidun ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 12–14 prosenttiin vuodelle 2026. Kyseinen segmentti kattaa juuri ne tuotteet, joista hyperskaalaajat nyt jonottavat lisätilauksia.
Taustalla vaikuttaa Infineran osto, joka laajensi Nokian otetta optisissa verkoissa. Tämän lisäksi yhtiö solmi Nvidian kanssa miljardin dollarin kumppanuussopimuksen, joka kytkee suomalaisyhtiön tekoälyalan keskeisimpään siruvalmistajaan.
Vastaavia merkkejä oli markkinoilla nähty jo aiemmin. Arista Networks korotti kuluvan kuukauden alussa oman tekoälyverkkoliikevaihtonsa tavoitteen 3,5 miljardiin dollariin vuodelle 2026. Ciscon seuraavan vuosineljänneksen kasvuohjeistus 14,5 prosenttia ylitti markkinaodotuksissa olleen 7,8 prosentin tason poikkeuksellisen voimakkaasti.
Voittajien valinta tapahtuu toteutuksessa
Tilauskannan kasvu ei vapauta verkkolaitevalmistajia kulukurista. Cisco aikoo vähentää lähes 4 000 työntekijää, mikä on alle viisi prosenttia henkilöstöstä. Miljardin dollarin saneerausohjelma kertoo, että kasvun lomassa myös karsiminen kuuluu peliin.
Toimitusjohtaja Chuck Robbins kuvasi leikkauksia välttämättöminä, jotta Cisco asemoituu tekoälyn pitkän aikavälin voittajien joukkoon. Voittajienkin on siis karsittava.
Nokian kannalta tämä tarkoittaa, ettei pelkkä tekoälysykli ratkaise asemia. Toimitusvarmuus ja teknologian osumatarkkuus määrittävät, kuka pörssimittareilla todella hyötyy. Yhtiön on osoitettava lunastavansa Network Infrastructure -segmentin nostetun ohjeistuksen.
Ohjeistus ei ole sopimus. Hyperskaalaajien satojen miljardien laskelmat eivät vielä ole Nokian taseeseen kirjautuneita tilauksia, mutta Helsingin pörssin kurssitaulu kertoo, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan toteutuksesta etukäteen.
