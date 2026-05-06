Iceye lähellä 250 miljoonan rahoitusta, arvostus voi nousta viiteen miljardiin euroon

Iceyen toimitusjohtaja Rafal Modrzewski. Kuva: Iceye.

Suomalainen Iceye käy parhaillaan neuvotteluja 250 miljoonan euron rahoituskierroksesta. Bloombergin mukaan summa vastaa noin 293 miljoonaa dollaria, ja kierros voisi arvostaa yhtiön viiteen miljardiin euroon. Joidenkin arvioiden mukaan luku nousisi vielä korkeammaksi.

Toteutuessaan kierros lähes kaksinkertaistaisi Iceyen arvon kuudessa kuukaudessa.

Joulukuussa yhdysvaltalainen riskisijoittaja General Catalyst johti 150 miljoonan euron Series E -kierrosta, ja yhtiö hinnoiteltiin 2,4 miljardiin euroon eli noin 2,8 miljardiin dollariin. Mukana oli laaja eurooppalainen ankkurisijoittajien joukko tanskalaisesta A.P. Moller Holdingista ranskalaiseen Bpifranceen ja kotimaisiin instituutioihin.

Yhtiön kärki on satelliittipohjainen tutkavalvonta. Iceye rakentaa pieniä, alle 100-kiloisia SAR-satelliitteja, jotka käyttävät synteettisen apertuurin tutkaa ja kuvaavat maanpintaa pilvien, savun ja pimeyden läpi.

Optinen satelliitti tarvitsee päivänvaloa ja pilvettömän taivaan, SAR ei kumpaakaan. Tämä ero on tehnyt yhtiöstä keskeisen palan eurooppalaista puolustustiedustelua.

Toimitusjohtaja Rafal Modrzewski on yhtiön perustajia. Iceyen tausta on vuonna 2014 perustetussa Aalto-yliopiston spinoffissa, joka aloitti ympäristöseurannasta. Ukrainan sodan myötä painopiste siirtyi puolustukseen, ja tällä erää yli puolet liiketoiminnasta tulee Modrzewskin mukaan Euroopasta.

Yhtiön arvonnousun taustalla on kaksi tekijää. Yhdellä puolella on yhtiön oma tulosvauhti. Toisella sotilastiedustelukyvystä käytävä kilpailu, jossa Eurooppa on pyrkinyt sodan alettua kuromaan kiinni satelliittikapasiteettinsa vajetta.

Liikevaihto kaksinkertaistui ja yhtiö kääntyi voitolliseksi

Iceye julkaisi maaliskuussa tilintarkistamattomat luvut vuodelta 2025, ja niistä ilmenee, miksi sijoittajakiinnostus on lämmennyt. Liikevaihto ylitti 250 miljoonaa euroa ja kaksinkertaistui vuodesta 2024. Käyttökate ylsi yli 100 miljoonaan euroon, ja yhtiö raportoi yli 130 miljoonan euron operatiivisen kassavirran.

Kassassa oli vuodenvaihteessa yli 350 miljoonaa euroa.

Modrzewski luonnehti joulukuun rahoitusta uutistoimisto Bloombergille jo silloin ”ei ehdottoman välttämättömäksi”, koska yhtiö oli kääntynyt voitolliseksi. Kannattavuus on varhaisen vaiheen avaruusyhtiöiden joukossa harvinaista, ja se erottaa Iceyen monista vertailtavista listautumiskandidaateista.

Yhtiön tulouttamaton tilauskanta oli vuoden vaihteessa 1,5 miljardia euroa.

Yhtiö arvioi liiketoiminnan kasvavan vuonna 2026 jokseenkin samaa vauhtia kuin edellisvuonna. Kahden peräkkäisen tuplaantumisen toteutuminen olisi sinänsä poikkeuksellista, mutta tilauskanta antaa väitteelle perustaa. Vahvistusta tuli joulukuussa, kun saksalaisen Rheinmetallin ja Iceyen yhteisyritys Rheinmetall ICEYE Space Solutions sopivat noin 1,76 miljardin euron toimituksesta Saksan armeijan tutkasatelliittipalveluista.

Yksi satelliitti viikossa, asiakkaina pian kymmenkunta valtiota

Tilausten määrä yllättää, kun katsoo kalenteria. Iceye on solminut viime kuukausina sopimuksia Puolan, Portugalin, Alankomaiden, Kreikan ja Suomen asevoimien sekä Naton operatiivisen komennon kanssa. Tammikuussa 2026 yhtiö ilmoitti 1,3 miljardin Ruotsin kruunun eli noin 142 miljoonan dollarin sopimuksesta Ruotsin asevoimien kanssa, ja sopimukseen kuuluvat kymmenen satelliittia toimitetaan vuosina 2026–2028.

Tuotannon mittakaava on vasta viime vuosina lähtenyt liikkeelle. Vuonna 2025 yhtiö laukaisi noin 25 satelliittia, ja kokonaismäärä kiertoradalle saatetuista satelliiteista nousi 62:een. Modrzewskin mukaan tahdiksi kaavaillaan yksi satelliitti viikossa kuluvasta vuodesta alkaen.

Iceyen Gen4 SAR satelliitti Brasilian yläpuolella. Kuva: Iceye.

Henkilöstömäärä on kasvanut nopeasti. Yhtiö raportoi yli tuhannesta työntekijästä kymmenessä maassa, kotipaikkana edelleen Espoo.

Sijoittajakuvioissa keskeinen kysymys on, kuinka pitkälle nykyiset sopimukset riittävät kantamaan arvostusta. Mikäli rahoituskierros toteutuu viiden miljardin euron tasolla, hinta vastaa noin 20 kertaa Iceyen vuoden 2025 liikevaihdon. Suhdeluku on varhaisen vaiheen puolustusteknologiayritykselle korkea mutta ei ennenkuulumaton. Vertailupohjana ovat saksalainen Helsing ja yhdysvaltalaiset puolustustekoälytoimittajat, joita General Catalyst on niin ikään rahoittanut.

Kannattava startup harvinaisuus, listautumisaikataulu yhä auki

Listautumisesta yhtiö ei ole toistaiseksi sanonut juuri mitään. Modrzewski on viestinyt, että rahoituskierros liittyy ennen kaikkea tuotantokapasiteetin nopeuttamiseen, ei pörssikypsyyden hiomiseen.

Suomalaiset eläkesijoittajat ovat olleet mukana viime kierroksilla. Joulukuussa Iceyen omistuspohjaan tulivat tai siellä lisäsivät panostuksiaan muun muassa Solidium, Varma, Ilmarinen ja Keva.

Kotimaisesta näkövinkkelistä yhtiö on joutunut sellaiseen kasvuvaiheeseen, jossa instituutiopaino voi alkaa laimentua, mikäli pääomatarve jatkaa kasvuaan.

Riski piilee siinä, missä tuottokin. Tilauskanta on poikkeuksellisen pitkäaikainen, mutta riippuvainen Euroopan puolustusbudjettien kasvun jatkumisesta. Tutkasatelliittimarkkinassa kilpailu lisääntyy. Yhdysvaltalaiset Capella Space ja Umbra investoivat samaan teknologiaan, ja Kiinan ja Etelä-Korean toimijat ovat osoittaneet kykyjään vientimarkkinoilla.

Modrzewskin mukaan yhtiö neuvottelee parhaillaan kahden eurooppalaisen valtion kanssa. Niiden allekirjoittaminen ratkaisisi pitkälti, kuinka korkealle viiden miljardin tähtäin kestää.