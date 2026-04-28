Analyysi: Atria etenee Ruotsissa – uusia strategisia siirtoja

Atria lanseerasi maaliskuussa Sibylla-pikaruokabrändinsä tuotteet myös ruokakauppoihin ruotsalaisten kuluttajien saataville. Kuva: Atria Ruotsi, tiedote 2.3.2026

Elintarvikeyhtiö Atria julkaisi ensimmäisen neljänneksen 2026 tuloksensa viime torstaina ja esitteli sen Helsingissä.

”Vuosi on käynnistynyt vahvasti. Niin liikevaihto kuin liikevoitto olivat vertailukautta paremmat”, Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllström kertoi pääviestinsä tulosinfossa 23.4.2026.

Kehitys oli tasapainoista ja hallittua, mutta muuttujia liiketoiminnassa on nyt enemmän. Lähi-idän kriisi nostaa niin polttoaineiden, pakkausmateriaalien, rehukomponenttien kuin lannoitteiden hintoja. Tämä kaikki vaikuttaa ruoka-alaan ja sen toimijoihin.

”Kuljetuskustannukset ja pakkausmateriaalien hinnat ovat jo nousseet”, talousjohtaja Tomas Back totesi Lähi-idän kriisin tämänhetkisistä realiteeteista. Vaikka kriisi loppuisi nopeasti, sen vaikutukset tulevat näkymään joka tapauksessa lähikvartaaleina.

Samoin ensi satokauden lannoitehinnoissa on näkyvissä selvää nousua kuluvaan kauteen nähden. Tämä puolestaan nostaa rehun hintaa.

Suomi kasvoi ripeästi. Ruotsin myyntiä avittivat vahvistunut kruunu ja Gooh! -valmisaterioiden hyvä menekki. Tanska & Viro paransi tulostaan, vaikka liikevaihto laski Tanskassa. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 23.4.2026

Atrian tulos kehittyi Suomessa mallikkaasti ja tasaisesti vastaten lähes vertailukauden hyvää tasoa. Ruotsi paransi tulostaan, mutta kärsi lintuinfluenssan aiheuttamista siipikarjanlihan saatavuusongelmista. Siihen nähden toimitusjohtaja pitää konsernin tulosta hyvänä.

”Lintuinfluenssa iski meihin kovemmin kuin mitä olisimme kuvitelleet. Miljoonissa kiloissa lasketaan se määrä, mitä ei voitu tässä tapauksessa toimittaa”, Gyllström kertoo Ruotsin siipikarjamarkkinan alkuvuodesta. Hän viittaa huomattaviin vaikutuksiin liikevaihdossa ja liikevoitossa.

Yhtiöllä on Ruotsissa omaa kananlihan tuotantoa, omia kanafarmeja ja lisäksi se ostaa broilereita sopimustuottajilta. Atria osti Ruotsin johtaviin siipikarjayhtiöihin kuuluvan Lagerbergsin vuonna 2016.

”Myönteistä on, että tautitilanne on sittemmin rauhoittunut ja kotimaisen siipikarjanlihan saatavuus Ruotsissa on palautumassa normaalille tasolle”, Atria toteaa osavuosikatsauksessa.

Atria Ruotsissa tapahtuu

Atria ilmoitti 4.3.2026 ostavansa 25 prosentin osuuden valmisruokayhtiö Cookin Food Sweden AB:stä. Atrialla on optio ostaa jäljellä olevat osakkeet vuoden 2028 jälkeen. Toisena keskeisenä omistajana on pääomasijoittaja.

Cookin Foodin liikevaihto on 18 miljoonaa euroa ja sen päätuotteita ovat salaatit ja voileivät, joita myydään Ruotsin vähittäiskaupalle sekä foodservice- ja liikennepalveluasiakkaille. Yhtiö tekee myös susheja, suurkeittiötuotteita ja piirakoita.

”Osakkuus Cookin Food Swedenissa on Atrialle erinomainen tilaisuus laajentaa toimintaamme uudentyyppisiin, kasvaviin tuoteryhmiin sekä korkealaatuisiin valmisruokiin”, Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm totesi tiedotteessa.

Gyllström kertoi tulosjulkistuksessa, että kun Atriassa tehtiin uutta strategiaa viime vuonna, Cookin oli niin sanotun bruttolistan kärjessä Ruotsin osalta kiinnostavana yritysostokohteena.

Ruotsin edellisen yritysoston, yhden hengen mikroaterioita valmistavan Gooh!:in vuosiliikevaihto oli ostettaessa keväällä 2024 suunnilleen samaa tasoa, noin 16 miljoonaa euroa, mutta on sen jälkeen kasvanut voimakkaasti.

Johto näkee, että Gooh!:illa ja Cookinilla voi olla jatkossa synergioita, koska valikoimat ovat erilaisia ja Gooh! on yhtiön oma brändi, kun taas Cookin toimii sopimusvalmistajana. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi Gooh! –tuotemerkin alla lanseerattavia salaatteja ja voileipiä. Atria tuo myös osaamista teollisiin prosesseihin.

Atria laajenee Cookin-ostossa lyhyen päiväyksen valmisruoka-tuoretuotteisiin, joissa työn osuus on merkittävä. Cookin Foodin perustivat kaksi ravintoloitsijaa, yksi leipuri ja kaksi kokkia vuonna 2012. Kuva: Cookin.se

Atria Ruotsi ilmoitti maaliskuun alussa myös toisesta uutisesta. Konsernin yksi tärkeistä brändeistä länsinaapurissa on vuonna 1932 perustettu Sibylla. Se keskittyy pikaruokatuotteisiin, kuten nakkeihin, grillimakkaroihin, hot dogeihin ja hampurilaisiin. Sibyllalla on Ruotsissa noin 140 yksikön franchise-tyyppinen ravintola- ja shop in shop -verkosto.

Atria ilmoitti tuovansa Sibylla-klassikkona kuluttajien saataville ruokakauppoihin, jotta he voivat valmistaa street food -herkkuja myös kotona. Katuruokaa keittiössäsi (Gatukökskäk i ditt kök) -konsepti on ensimmäinen askel pitkän aikavälin hankkeessa, jossa Atria laajentaa Sibyllan valikoimaa päivittäistavarakauppaan.

”Lanseeraus on suht tuore mutta myynti näyttää tässä vaiheessa erittäin lupaavalta”, Gyllström valotti tulosjulkistuksessa.

Sekä Cookin-yritysosto että uusi Sibylla-konsepti ovat juuri niitä uuden strategian mukaisia toimia, joissa yhtiö satsaa valmisruokaan ja sen tarjontaan eri kanavissa.

Atria Suomi on tulosmoottori

Atria Suomen kasvu oli todella pirteää kahdeksan prosentin tasoa tammi-maaliskuussa 2026 ja se tuli kaikista kanavista, eritoten vähittäiskaupasta. Myös foodservice- eli ravintolamyynti sekä vienti ja teollisuuskauppa kasvoivat.

Sianlihan ylitarjonta Euroopassa painoi markkinahintaa, kun taas naudanlihamarkkina jatkui kysyntävetoisena kysynnän painottuessa jauhelihaan. Tulospainetta toi lisäksi yleinen kustannustason nousu. Yhtiö arvioi sianlihamarkkinan pysyvän epävakaana vähintään vuoden 2026 alkupuoliskon.

Atrian viestintäjohtaja Hanne Kortesoja, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, talousjohtaja Tomas Back ja konsernin toimitusjohtaja Kai Gyllström esittelivät yhtiön tulosta ja kehitystä Helsingissä 23.4.2026. Kuva: Henri Elo

”Siinä on laajempi kysymys. Vaikka me puhutaan eurooppalaisesta sikamarkkinasta, mutta kyllä se vaikutus on Aasiasta lähtien, eli Aasian markkina vaikuttaa siihen, miten eurooppalaiset sianlihatoimijat saavat niihin kanaviin oman tuotteensa ja millä hintatasolla”, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi avasi tilannetta viime viikolla.

Hän kertoi, että tammi-helmikuu olivat myynnillisesti hyviä, joskin kylmä talvi vaikutti lämmityskuluihin. Maaliskuussa Lähi-idän kriisi vaikutti kysyntään ja kuluttajaluottamukseen Suomessa, mutta toisaalta pääsiäisen ajoittuminen huhtikuun alkuun vaikutti myyntiä nostavasti.

Viennistä Ala-Fossi nostaa positiivisena seikkana Japanin antibioottivapaan sianlihan, jolla yhtiö on saanut jalustaa viennissä. Samoin Etelä-Koreassa yhtiöllä on samaisessa tuotteessa pitkäjänteiset asiakassuhteet. Tuote on kysyttyä ja hinnassa on pieni preemio, mutta globaalihintataso vaikuttaa silti. Kiinan viennistä on jäänyt joitakin artikkeleita pois, mutta esimerkiksi kananvarpaille hyvä kysyntä.

Atria Suomi lanseerasi helmikuussa maustetun kana-härkäpapu jauhiksen, jossa on suomalaista kanaa ja suomalaista härkäpapua. Kyseessä on niin sanottu hybridituote sisältäen lihaa ja kasvista. Kuva. Atria, tiedote 3.2.2026

Toimitusjohtaja on tyytyväinen Viron tiimiin

Tanska & Viron liiketoiminta-alueen liikevaihto laski alkuvuonna, pääsyynä Tanskan supistunut vienti. Virossa liikevaihto kasvoi. Tanskan myynti foodservice- ja vähittäiskauppa-asiakkaille säilyi edellisvuoden tasolla.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto kasvoi 1,7 miljoonasta 2,6 miljoonaan euroon, koska Viron operatiivinen tulos oli hyvä ja lisäksi yhtiö sai tammikuussa 0,8 miljoonaa euroa enemmän eläinten hyvinvointiin liittyviä tukia. Yhtiöllä on Virossa omia sikatiloja.

”Meillä oli ASF-haasteet viime vuonna ja viime vuoden lopulla. Ja myös arvioitiin, että ensimmäinen kvartaali ei ehkä lähtisi yhtä hyvin liikkeelle kuin aikaisemmin, mutta meidän tiimi on pystynyt selättämään nämä haasteet, ja operatiivisesti kvartaali oli oikein hyvä”, Gyllström summaa ja viittaa ASF:llä afrikkalaiseen sikaruttoon.

Ensimmäisellä neljänneksellä Tanska & Viron 9,0 prosentin liikevoittomarginaali oli selvästi konsernin segmenteistä paras.

Markkina kehittyi positiivisesti alkuvuonna

Suomessa vähittäiskaupan markkina piristyi Atrian tuoteryhmissä huomattavasti siitä, mitä se oli alkuvuonna 2025. Toki suunta alkoi kääntyä jo viime vuoden puolella. Tammi-maaliskuussa 2026 markkina kasvoi arvossa mitattuna jopa 5,6 prosenttia, kun vertailukaudella oli laskua 3,5 prosenttia.

Ruotsi jatkoi hyvää kehitystään. Molemmissa maissa valmisruoka ja siipikarja kasvoivat vahvasti, Suomessa myös kuluttajapakattu punainen liha eli naudan- ja sianliha. Suomen, Ruotsin ja Viron markkinakasvu oli yllättävän tasavahvaa, kuten taulukosta näkyy.

Tanskassa yhtiö toimii leivänpäällisissä, jossa markkinakehitys oli vaatimatonta vajaan prosentin tasoa. Atrian toimittajaosuus Tanskassa laski yhdellä prosenttiyksiköllä 12,0 prosenttiin. Muissa maissa toimittajaosuus muuttui enintään 0,4 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Virossa lievä toimittajaosuuden menetys johtuu private label -tuotteiden kasvusta markkinassa.

Vähittäiskaupan markkinan kehitys Atrian tuoteryhmissä arvossa ja määrässä mitattuna toimintamaittain tammi-maaliskuussa 2026. Lähde: Atria Market Insight ja NIQ

Yhteenveto

Atrian rullaava 12 kuukauden oman pääoman tuotto on yhtiölle ja alalle erittäin hyvää 11 prosentin tasoa. Hyvästä kannattavuudesta kertoo myös oman pääoman tasearvon yläpuolelle noussut pörssikurssi.

Näkisin, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan osakkeesta enemmän kuin tasesubstanssi, koska yhtiö on osoittanut kykenevänsä hyvätasoiseen kannattavuuteen jo kaksi vuotta peräkkäin. Myös tätä ennen vuosina 2021-2023 konserni ylsi vähintään kohtalaiseen 8-9 prosentin oikaistun oman pääoman tuottoon.

Atrialla on menossa selvästi vilkkaampi investointivuosi kuin kaksi edellistä olivat. Suomessa on päätetty vuosille 2026-2028 noin 106 miljoonan euron investoinneista valmisruokatuotantoon Nurmossa ja naudanlihan tuotantoon Kauhajoella. Ruotsissa on menossa 23 miljoonan euron investointi makkaratuotannon modernisointiin Sköllerstassa.

Konsernin investoinnit tulevat tänä vuonna olemaan arviolta sata miljoonaa euroa, kun ne kahtena aiempana vuonna olivat keskimäärin vajaa 50 miljoonaa. Investointien vuoksi alkuvuoden vapaa kassavirta oli negatiivinen.

Rahoitusrakenne on terve ja omavaraisuusaste hyvää 45,5 prosentin tasoa. Yhtiöllä oli maaliskuussa erittäin kilpailukykyinen noin 3,3 prosentin korkotaso lainoissaan, joista puolet on suojattu.

Atrian pörssikurssi on kehittynyt viime vuosina nousujohteisesti mutta ottanut viime viikkoina vähän takapakkia. Osakkeesta irtosi myös 0,75 euron osakekohtainen osinko. Nykyinen kurssi 15,4 euroa tarkoittaa 435 miljoonan euron markkina-arvoa.

Velattomaksi arvoksi muodostuu siten noin 700 miljoonaa euroa. Ohjeistuksen perusteelle tälle vuodelle on odotettavissa yli 70 miljoonan euron oikaistu liikevoitto, joten EV/EBIT (velaton arvo/liiketulos) on varsin maltillinen noin 10.

Osakekohtainen tulos koheni tammi-maaliskuussa 0,28 eurosta 0,35 euroon. Tulosohjeistus vuodelle 2026 on nouseva, mutta siihen lisättiin nyt kommentti Lähi-idän tilanteesta:

”Lähi-idän kriisistä johtuva kustannusinflaatio, Euroopan epävakaa sianlihamarkkina, eläintautiriskit ja alhainen kuluttajaluottamus Atrian kotimarkkinoilla ovat riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liikevoittoon lähitulevaisuudessa.”

Tulosinfon päätteeksi analyytikko kysyy vielä kerran kustannuspaineista. Gyllström vaikuttaa varsin luottavaiselta johtoryhmäänsä: ”Tässä on kokeneet henkilöt puikoissa, jotka ovat hanskanneet vastaavia tilanteita aikaisemminkin.”

Kirjoittaja omistaa Atrian osakkeita.

Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.