Wärtsilän vetymoottori läpäisi tulikokeen Espanjassa – Energia-liiketoiminta kasvaa ennätystilausten siivittämänä

Kuva: Wärtsilä Oyj.

Teknologiayhtiö Wärtsilä on aloittanut maailman ensimmäisen pelkällä vedyllä käyvän moottorin testauksen Pohjois-Espanjan Bermeossa. Kyse ei ole laboratorioilmiö, sillä moottori syöttää sähköä suoraan Espanjan kansalliseen kantaverkkoon.

Testissä oleva Wärtsilä 31H2 on yhtiön mukaan maailman suurin pelkällä vedyllä käyvä moottori, ja se perustuu maailman tehokkaimpiin nelitahtimoottoreihin lukeutuvaan Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Pohjatyö tehtiin jo kesällä 2024, jolloin yhtiö lanseerasi ensimmäisenä maailmassa suuren mittakaavan moottorivoimalan, joka kykenee käymään sataprosenttisesti vedyllä.

Ajoitus ei ole sattumaa, sillä uusiutuvan energiantuotannon ennakoidaan kasvavan lähes 4 600 gigawatilla vuoteen 2030 mennessä. Se kasvattaa joustavien, verkkoa tasapainottavien teknologioiden tarvetta.

Tuuli- ja aurinkovoiman osuuden paisuessa verkot tarvitsevat säätövoimaa hetkiin, jolloin tuotanto notkahtaa. Wärtsilän visiossa uusiutuva ylijäämäsähkö varastoidaan vedyksi ja poltetaan moottoreissa takaisin sähköksi, kun tuuli- tai aurinkovoiman tuotanto on vähäistä.

Wärtsilän teknologiastrategiasta ja hiilineutraaliudesta vastaava johtaja Rasmus Teir pitää testiä osoituksena siitä, että vetymoottorit ovat siirtyneet teoriasta käytäntöön. Skaalaaminen vaatii hänen mukaansa määrätietoista sääntelyä, selkeää investointiympäristöä sekä infrastruktuuria, joka vauhdittaa uusiutuvan energian ja kestävien polttoaineiden kasvua.

”Teknologia on täällä – nyt on aika skaalata se”, Teir tiivistää.

Kaupallisesta aikataulusta tai vihreän vedyn hintakilpailukyvystä tiedote vaikenee, ja juuri polttoaineen saatavuus ja kustannus ratkaissevat teknologian läpimurron. Askel siihen suuntaan otettiin, kun asiakkaat eri puolilta maailmaa pääsivät kesäkuussa seuraamaan moottorin koekäyttöä, mitä yhtiö luonnehtii merkittäväksi virstanpylvääksi kaupallisessa validoinnissa.

Käyttökohteiksi kaavaillaan tulevaisuudessa myös energiaintensiivisiä aloja, kuten tekoälyyn keskittyviä datakeskuksia ja teollisuutta.

Moottorivoimalat ja palvelut muodostavat kasvun rungon

Wärtsilä Energia tähtää oman kuvauksensa mukaan sähköjärjestelmään, joka nojaa kokonaan uusiutuvaan energiaan. Liiketoiminta myy joustavia moottorivoimalaitoksia, energian varastointi- ja optimointiratkaisuja sekä laitosten koko elinkaaren kattavia palveluita.

Yhtiö on toimittanut 81 gigawattia voimalakapasiteettia ja yli 130 varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan, ja yli 35 prosenttia asennetusta laitoskannasta on huoltosopimusten piirissä. Palvelusopimukset tuovat toistuvaa tuottoa laitemyynnin syklisyyden vastapainoksi.

Konsernitasolla strategia on terävöitynyt nopeasti. Kaikkien Portfolio-liiketoiminnan yksiköiden myynnistä on nyt sovittu: Gas Solutions -kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden toisella ja Water & Waste -kaupan kolmannella neljänneksellä.

Energian varastointi eriytettiin omaksi segmentikseen keväällä 2025, joten jäljelle jäävä ydin rakentuu merenkulun ja energian varaan.

Kysyntää ruokkii sähkönkulutuksen kiihtyminen. Teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen, kasvava jäähdytystarve ja datakeskusten nopea lisääntyminen ovat vahvistaneet kysyntää voimantuotannon kapasiteetille.

Sama näkyy tilauksissa: alkuvuonna Wärtsilä julkisti 24 moottorin ja 429 megawatin kaupan datakeskusta palvelevaan voimalaitokseen Yhdysvalloissa, ja pitkäaikainen kumppani EMPower tilasi 123 megawatin voimalaitoksen Texasin Odessaan kymmenvuotisine käyttö- ja huoltosopimuksineen.

Kasvuun varaudutaan myös tehtailla. Wärtsilä kertoi alkuvuonna laajentavansa Vaasan Sustainable Technology Hubin teknistä tuotantokapasiteettia 35 prosentilla, ja uusi kapasiteetti on määrä ottaa käyttöön vuoden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toukokuun lopussa yhtiö ilmoitti vielä noin 90 miljoonan euron lisäinvestoinnista, joka kasvattaa kapasiteettia 30 prosenttia.

Tilauskertymä ennätykseen, varastointi yskii

Tuoreimmat luvut kertovat, miksi vetytestiä kannattaa lukea kasvustrategian jatkeena. Energia-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 12 prosenttia 465 miljoonaan euroon vertailukauden 415 miljoonasta, kun laitetoimitusten liikevaihto paisui peräti 65 prosenttia toimitusten ajoituksen tukemana. Energian osuus konsernin 1 556 miljoonan euron liikevaihdosta oli näin noin 30 prosenttia.

Kannattavuus piti pintansa kasvun rinnalla. Segmentin vertailukelpoinen liiketulos parani kahdeksan prosenttia 68 miljoonaan euroon, joskin marginaali ohentui 14,7 prosenttiin palveluiden pienemmän osuuden vuoksi.

Vielä vauhdikkaammin liikkui tilauskertymä: se nousi 56 prosenttia 973 miljoonaan euroon, mikä on liiketoiminnan kaikkien aikojen korkein neljännesvuosilukema. Vetoapua antoivat Yhdysvaltojen vahva kysyntä ja teollisuussegmentin korkeampi aktiviteetti.

Kaikki ei silti kiillä. Energian varastoinnin tilauskertymä romahti 53 prosenttia 14 miljoonaan euroon, eikä yksikkö saanut neljänneksellä lainkaan laitetilauksia. Yhtiö varoittaa liiketoiminnan painuvan tappiolle vuoden jälkipuoliskolla, ellei tilausvirta piristy merkittävästi, ja syyttää vastatuulista Yhdysvaltojen tullikorotuksia, sääntelymuutoksia ja kiristynyttä kilpailua.

Näkymät itse Energia-liiketoiminnalle ovat sen sijaan valoisat: Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan seuraavien 12 kuukauden aikana vertailukautta parempi.

Bermeon vetymoottorin kaupallinen arvo ratkeaa vasta, kun vihreän vedyn tuotanto ja jakelu skaalautuvat. Sitä odotellessa kasvua kannattelevat datakeskukset, joiden tilauskoot ovat yhtiön mukaan kasvussa ja myyntiputki vahva, joskin vaihteleva.