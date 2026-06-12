Festivaaleista tuli isoa bisnestä – pörssiyhtiöt pyörittävät kesän jättimarkkinaa

Festivaaliala on viime vuosina keskittynyt vauhdilla. Kun suomalainen ostaa lipun kesän festivaalille, osa rahasta voikin päätyä kansainvälisen pörssiyhtiön tai pääomasijoittajan kassaan.
Maailman tunnetuimpia festivaaleja, kuten Lollapalooza, Bonnaroo sekä Reading & Leeds, pyörittää New Yorkin pörssiin listattu Live Nation Entertainment, kun taas Euroopan suurimpiin rocktapahtumiin kuuluvat Rock am Ring ja Rock im Park ovat osa CTS Eventimin verkostoa.
Suomessa sama kehitys näkyy etenkin lipunmyynnissä ja omistusrakenteissa. Vaikka Helsingin pörssissä ei ole festivaalialaan keskittynyttä yhtiötä, monen suomalaisille tutun tapahtuman taustalla on kansainvälisiä konserneja.
Live Nation Entertainment on maailman suurin tapahtumajärjestäjä ja lipunmyyjä. Yhtiö hallitsee Ticketmaster-palvelua sekä satoja festivaaleja eri puolilla maailmaa. Suomessa sen omistukseen kuuluu Tampereella järjestettävä Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest.
Yhtiön vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 12 prosenttia 3,8 miljardiin dollariin. Kasvua tuli konserteista, Ticketmasterin lipunmyynnistä sekä sponsorointi- ja mainostuloista. Sponsoroinnin liikevaihto kasvoi peräti 20 prosenttia.
Kasvun vastapainona yhtiö on joutunut kohtaamaan kilpailuoikeudellisia haasteita. Keväällä monopoliasemaa koskevat oikeusprosessit painoivat osakekurssia, joka laski yhdessä päivässä yli kuusi prosenttia. Sijoittajien huomio onkin nyt siinä, kuinka mahdolliset oikeudelliset seuraamukset vaikuttavat yhtiön tulevaan kannattavuuteen.
Euroopassa merkittävin kilpailija on CTS Eventim, jonka verkostoon kuuluu myös Suomessa toimiva Lippupiste. Yhtiö hyötyy vahvasta kysynnästä erityisesti live-tapahtumissa.
Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä CTS Eventimin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 613,5 miljoonaan euroon. Live Entertainment -liiketoiminnan liikevaihto nousi yli 38 prosenttia, mikä kertoo kuluttajien vahvasta kiinnostuksesta elämyksiin. Koko vuoden 2025 liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa kolme miljardia euroa.
Barclays nosti keväällä CTS Eventimin yhdeksi Euroopan kiinnostavimmista mediasektorin taktista sijoituskohteista. Pankin mukaan markkinat ovat hinnoitelleet osakkeen poikkeuksellisen matalalle suhteessa liiketoiminnan laatuun.
Flow ja Tuska osana kansainvälistä konsernia
Festivaalien ympärille on syntynyt myös uusi sijoitusteema: tapahtumabrändien omistaminen.
Helsingin Flow Festival ja metallifestivaali Tuska kuuluvat nykyisin brittiläiseen Superstruct Entertainmentiin. Yhdysvaltalainen sijoitusjätti KKR osti yhtiön vuonna 2024 yli 1,3 miljardin euron yrityskaupalla.
Superstruct on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista festivaalitoimijoista. Sen tapahtumiin kuuluvat muun muassa festivaalit Wacken Open Air, Sónar, Defqon.1, Parookaville ja Tinderbox. Konserni hallinnoi yli 80 festaria Euroopassa ja Australiassa.
Myöhemmin Superstruct sai toiseksi merkittäväksi omistajakseen CVC Capital Partnersin, joka on listattu Amsterdamin pörssiin. Yhtiöt tavoittelevat kasvua alalla, jossa tunnetut tapahtumabrändit nähdään yhä useammin skaalautuvina sijoituskohteina.
Samalla geopoliittinen epävarmuus näkyy myös tapahtuma-alalla. KKR;n sijoitukset Israelissa ovat johtaneet paikoin festivaalien boikottivaatimuksiin ja julkiseen keskusteluun myös Suomessa. Keskustelu on heijastanut laajemmin Lähi-idän kiristynyttä tilannetta, vaikka suomalaiset festivaalit ovat korostaneet omaa operatiivista riippumattomuuttaan.
Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen on arvioinut suuren konsernin tuoneen suomalaisille tapahtumille merkittäviä hyötyjä.
”Se on auttanut meitä valtavasti, kun on 80 festivaalin verkosto ja kollegoita, joiden kanssa pallotellaan ajatuksia.”
Kotimainen haastaja kasvattaa jalansijaansa
Vaikka kansainväliset jättiläiset hallitsevat markkinoita, Suomessa on myös kotimaisia kasvuyhtiöitä.
Turkulainen United Festivals Oy on noussut yhdeksi maan merkittävimmistä festivaalijärjestäjistä. Yhtiön liikevaihto oli viime tilikaudella noin 6,4 miljoonaa euroa ja tulos säilyi voitollisena.
Kesällä 2026 yhtiö järjestää 12 festivaalia eri puolilla Suomea. Kasvua tukevat myös uudet yhteistyökumppanit, kuten Veikkaus ja Varsinais-Suomen Osuuspankki. Samalla yhtiö rakentaa uusia tapahtumabrändejä, joista osa tähtää myöhemmin myös kansainvälisille markkinoille.
Sijoittajalle festivaaliala kertoo yhdestä selkeästä trendistä: kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa elämyksiin myös epävarmassa taloustilanteessa. Lipputulot ovat edelleen liiketoiminnan perusta, mutta yhä suurempi merkitys on sponsoroinnilla, kumppanuuksilla ja kansainvälisillä omistajilla.
Siksi kesän festivaalit eivät ole enää pelkkää viihdettä. Niistä on tullut omaisuusluokka, jonka tuottoja seurataan yhtä tarkasti kuin monen muun kuluttajaliiketoiminnan tuloslukuja.
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