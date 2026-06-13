Pörssihistorian suurin anti nosti Elon Muskin maailman ensimmäiseksi biljonääriksi

Avaruus- ja satelliittiyhtiö SpaceX aloitti kaupankäynnin Nasdaq-pörssissä perjantaina tunnuksella SPCX. Merkintähinnaksi oli asetettu 135 dollaria, mutta osake avautui 150 dollarissa ja päätyi päivän päätteeksi 160,95 dollariin. Nousua merkintähinnasta kertyi noin 19 prosenttia.

Anti rikkoi ennätyksiä jo kokoluokaltaan. Yhtiö keräsi noin 75 miljardia dollaria myymällä yli 555 miljoonaa osaketta, mikä tekee listautumisesta pörssihistorian suurimman. Saudi-Aramcon vuoden 2019 anti jäi taakse selvästi.

Päivän sisällä kurssi kävi korkeimmillaan 176,52 dollarissa ennen kuin se hieman valui kohti päätöskelloa. Jälkipörssissä osake nousi vielä 3,7 prosenttia.

Päätöskurssilla yhtiön markkina-arvo ylitti kahden biljoonan dollarin rajan, ja siitä tuli kuudenneksi arvokkain Yhdysvalloissa listattu yhtiö.

Kysyntä oli poikkeuksellista. Markkinakommentaattorien mukaan antiin kohdistui yhteensä yli 350 miljardin dollarin kysyntä, ja toimitusjohtaja Elon Musk varasi piensijoittajille jopa 30 prosenttia osakkeista, mikä on moninkertainen osuus tavanomaiseen antiin verrattuna.

Listattu yhtiö ei ole puhdas rakettifirma. Se on vertikaalisesti integroitu kokonaisuus, joka yhdistää avaruuslennot, satelliittiyhteydet ja tekoälyn. Alkuvuonna yhtiö sulautti tekoälyyhtiö xAI:n osaksi rakennettaan.

Arvostuksen ydin on satelliittiyhteyspalvelu Starlink. Se vastasi noin 60 prosentista yhtiön 18,67 miljardin dollarin liikevaihtoa vuonna 2025 ja palvelee arviolta 10,3 miljoonaa käyttäjää lähes 9 600 satelliitin verkolla. Juuri tämä toistuva tulovirta on vakuuttanut monet sijoittajat.

Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri

Vielä torstaina Muskin nettovarallisuus oli Forbesin arvion mukaan noin 795 miljardia dollaria. Listautuminen muutti laskelmat kertaheitolla.

Listautuminen ja ensimmäisen päivän kurssinousu kasvattivat Muskin omaisuutta yli 180 miljardilla dollarilla. Hänen osuutensa yhtiöstä on perjantain päätöskurssilla noin 766 miljardin dollarin arvoinen.

Yhdessä Tesla-omistusten kanssa varallisuus kipusi reilusti yli biljoonan dollarin, eri arvioiden mukaan noin 1,1 biljoonaan ja päätöskurssilla jopa 1,14 biljoonaan eli 1140 miljardiin dollariin.

Musk on maailman ensimmäinen biljonääri.

Näin siis paperilla. Omistustaan hän ei pääse realisoimaan käteiseksi vielä pitkään aikaan, sillä myyntirajoitus estää osakkeiden myynnin vuoden ajan. Kaksoisosakerakenteen ansiosta Muskin äänivalta yhtiössä säilyy yli 82 prosentissa.

Mittakaava hahmottuu vertailuista. Musk on nyt varakkaampi kuin viisi seuraavaa miljardööriä yhteensä, ja hänen omaisuutensa ylittää useiden valtioiden bruttokansantuotteen.

Avustusjärjestö Oxfam kuvasi nousua uuden oligarkian huipentumaksi.

Analyytikot jakautuvat jyrkästi

Pörssidebyytin euforia kätkee taakseen poikkeuksellisen erimielisyyden SpaceX:n arvostuksesta. Saman osakkeen tavoitehinnat vaihtelevat alle puolesta merkintähinnasta liki kaksinkertaiseen.

Skeptikoita on vaikea sivuuttaa. Tutkimusyhtiö Morningstar arvioi yhtiön käyväksi arvoksi vain 63 dollaria osakkeelta, mikä on 53 prosenttia merkintähinnan alle. Pääanalyytikko Nicolas Owens kutsui osaketta merkittävästi yliarvostetuksi ja perusti näkemyksensä kassavirtamalliin. CFRA aloitti seurannan myyntisuosituksella ja 115 dollarin tavoitteella.

Karhujen huoli kohdistuu kahteen asiaan. Tekoäly-yksikkö xAI polttaa rahaa arviolta miljardin dollarin kuukausivauhtia, ja se kirjasi alkuvuonna 7,72 miljardin dollarin menot sekä 2,47 miljardin dollarin liiketappion.

Myös yhtiön hallinnointi mietityttää sijoittajia, sillä kaksoisosakerakenne jättää piensijoittajat käytännössä vaille sananvaltaa, eikä xAI:n sulautusta tehty markkinaehtoisesti.

Härät katsovat aivan toiseen suuntaan. Oppenheimer antoi osakkeelle ylipainosuosituksen ja 190 dollarin tavoitehinnan, mikä merkitsisi noin 40 prosentin nousuvaraa merkintähinnasta ja 2,5 biljoonan dollarin arvostusta. Analyytikko Timothy Horan kuvasi yhtiötä ainoaksi vertikaalisesti integroiduksi tekoäly-yhtiöksi, jolla on tarvittava pääoma, data ja osaaminen, ja arvioi sen kokonaismarkkinan kasvavan 10 biljoonaan dollariin vuoteen 2035 mennessä. New Street Research asetti tavoitteekseen 165 dollaria.

Lähiajan kohtalon ratkaisee kysyntä, ei tase. Morningstarkin myöntää, että institutionaalisten ja piensijoittajien into voi pitää kurssin korkealla kuukausia, vaikka fundamentit eivät sitä tukisi.

Osakkeen pidemmän aikavälin happotesti tulee vasta, kun vuoden myyntirajoitus raukeaa ja varhaiset omistajat pääsevät realisoimaan voittonsa.

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