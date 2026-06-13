Bittium kahmii tärkeitä puolustustilauksia

Bittium kertoi torstaina tytäryhtiönsä Bittium Wirelessin saaneen Puolustusvoimilta noin 14 miljoonan euron tilauksen Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioista ja niihin liittyvistä varusteista. Tuotteet toimitetaan kuluvan vuoden aikana.

Kyse on ohjelmistoradioista, joilla korvataan vaiheittain Puolustusvoimien analogisia kenttäradioita. Ohjelmistoradiossa osa suorituskyvystä luodaan laitteen ohjelmistolla, jolloin radiota voidaan kehittää koko sen elinkaaren ajan. Radiot toimivat yhteen Puolustusvoimien jo käyttämän Tactical Wireless IP Network -runkoverkon kanssa ja tukevat Naton ESSOR-aaltomuotoa, joka sallii taktisen tiedonsiirron eri maiden joukkojen välillä.

Tilaus tehtiin Bittiumin ja Puolustusvoimien kumppanuussopimuksen alla, joka kattaa vuodet 2025–2036 ja raamittaa laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen ostot. Hankinnat suunnitellaan vuosittain, ja Puolustusvoimat tekee erilliset tilaukset useassa erässä.

Sarjahankinnat käynnistyivät vuoden 2024 lopussa noin 25,6 miljoonan euron tilauksella, jolle puolustusministeri Antti Häkkänen oli antanut valtuutuksen.

Tuore kauppa jatkaa tiheää puolustustilausten sarjaa.

Joulukuussa Puolustusvoimat tilasi Tough SDR -radioita, varusteita ja ohjelmistojen jatkokehitystä yhteensä 15,9 miljoonalla eurolla, mistä itse radioiden osuus oli noin 12,4 miljoonaa. Kotimainen avainasiakas on siis ostanut samaa tuoteperhettä puolen vuoden sisällä useaan otteeseen.

Ulkomailta tuli viime vuonna painavampaa. Espanjalainen Indra Group allekirjoitti joulukuussa sopimuksen Tough SDR -teknologian lisensoinnista ja teki ensimmäisen, 50 miljoonan euron tilauksen.

Itävaltalainen Cancom Austria hankki taktisen tiedonsiirtojärjestelmän tuotteita ja elinkaaripalveluita 18,5 miljoonalla eurolla, ja marraskuussa Bittium solmi puitesopimuksen Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa.

Yhtiö itse kuvasi vuotta 2025 puolustusliiketoiminnan kansainvälistymisen läpimurtovuodeksi.

Luvut tukevat luonnehdintaa. Uusien tilausten arvo nousi vuodessa 38,8 miljoonasta 97,9 miljoonaan euroon, liikevaihto 85,2 miljoonasta 119,3 miljoonaan ja liiketulos 8,6 miljoonasta 19,4 miljoonaan euroon. Vielä 2023 yhtiö teki 4,3 miljoonaa euroa tappiota.

Alkuvuosi muistutti, ettei kasvu etene suoraviivaisesti

Vuoden ensimmäinen neljännes jäi vaisuksi. Liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia 21,3 miljoonaan euroon, ja Defence & Security -segmentti veti 24,1 prosentin kasvullaan, mutta segmentin tuotetoimitukset jäivät alkuvuonna ohuiksi. Liiketulos painui sen myötä vaatimattomaksi.

Yhtiön oma ohjeistus vuodelle 2026 lupaa 140–155 miljoonan euron liikevaihtoa ja 26–32 miljoonan euron liiketulosta. Tavoite toistettiin huhtikuun osavuosikatsauksessa. Viime vuonna liikevaihto oli 119 miljoonaa euroa ja liiketulos 19,4 miljoonaa euroa.

Sen saavuttaminen ei kuitenkaan ole varmaa. Inderes huomautti tuloskommentissaan, että uudet merkittävät tilaukset ovat ennusteiden täyttymiselle välttämättömiä, vaikka tarjouskanta on vahva ja Defence & Security -segmentin tilauskanta kohosi vuoden 2025 lopussa 78 miljoonaan euroon.

Analyysitalo toisti osakkeelle vähennä-suosituksen ja laski tavoitehintansa 32 euroon pitäen arvostusta kireänä.

Tätä taustaa vasten torstain radiokauppa tulee hyvään saumaan. 14 miljoonan euron tilaus ei yksin ratkaise vuotta, mutta se kasvattaa juuri sitä toimituskantaa, jonka analyytikot katsoivat puuttuvan loppuvuoden tuloskertymästä. Tuotteet kirjautuvat vielä kuluvalle vuodelle, eli ne osuvat ohjeistuksen kannalta oikeaan jaksoon.

Kotimaa kantaa, kasvu haetaan rajojen takaa

Aiemmin yhtiö on isompien tilausten yhteydessä kertonut niiden parantavan talousnäkymäänsä, mutta nyt julkaistu tiedote ei sisältänyt vastaavaa mainintaa. Kauppa esitettiin kumppanuussopimuksen mukaisena rutiinihankintana, jonka suuruusluokka mahtuu jo annettuun ohjeistukseen.

Kotimaa pysyy ankkurina. Puolustusvoimat laajentaa sekä taktisen runkoverkon että radioiden ja aaltomuotojen käyttöönottoa suunnitelmiensa mukaan, ja tilaukset toistuvat ennustettavasti.

Suuren mittaluokan kasvu tulee silti muualta. Painavin yksittäinen tekijä on Indra, jonka kanssa solmittu lisensointi- ja teknologiansiirtokokonaisuus tuo Bittiumille kuluvana vuonna arviolta noin 32 miljoonaa euroa. Valtaosa summasta on ajoitettu vuoden viimeiselle neljännekselle.

Itse radiot ehtivät toimituskirjanpitoon kuluvan vuoden puolella. Vuoden ratkaisee silti viimeinen neljännes, jolle Indran tulot ja muut kansainväliset toimitukset on valtaosin ajoitettu. Samalle jaksolle kasautuu myös paine kuroa kiinni alkuvuoden hidas käynnistys.