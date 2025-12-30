Bittium vahvassa vedossa – nappasi jättitilauksen ja teki ison ohjeistuksen noston

Luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen keskittyvä Bittium kertoi tiistaina nostavansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2025. Ohjeistuksen nosto on merkittävä niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin osalta.

Syynä muutokselle on kuluvan vuoden lopulla toteutuneet ennakoitua suuremmat kaupat Defense & Security -liiketoimintasegmentissä puolustusmarkkinan voimakkaan kasvun vetämänä.

Bittium tiedotti tänään pörssitiedotteella, että se on allekirjoittanut sopimuksen Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioteknologian lisensoinnista espanjalaiselle Indra Groupille ja saaneensa sopimusta vastaavan tilauksen arvoltaan 50 miljoonaa euroa Indralta.

Lisäksi saadun ensimmäisen tilauksen lisäksi sopimuksen arvioitu arvo seuraavan kymmenen vuoden aikana on noin 70 miljoona euroa sopimuksen toteutuessa tämän hetken ennusteiden mukaisesti.

Lisenssointimalli puree

Lisensoimalla Bittiumin Tough SDR -teknologiaa Indra kehittää ja valmistaa omavaraiset, korkean suorituskyvyn omaavat sotilas-, ajoneuvo- ja repussa kannettavat manpack-radiot keskittyen pääasiassa Espanjan markkinoille sisältäen kuitenkin mahdollisuuden laajentaa myös muihin maihin.

”Tämä sopimus osoittaa vahvaa luottamusta ohjelmistoradioteknologiamme erinomaisuuteen. Uusi liiketoimintamalli, jossa lisensoimme teknologiamme, mahdollistaa sen, että maat, jotka tarvitsevat suvereenin modernin taktisen radioteknologian, voivat hyödyntää ratkaisujamme. Tämä laajentaa merkittävästi teknologiamme ja tuotteidemme kansainvälistä ulottuvuutta maihin, joissa on vahvoja puolustusteollisuuden toimijoita”, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo.

Bittium kertoi viime heinäkuussa julkaisemassaan pörssitiedotteessa aiesopimuksesta strategisesta yhteistyöstä Indran kanssa koskien Bittiumin SDR-teknologiaa.

Aiemmin Bittium ja Indra ovat tehneet yhteistyötä a4ESSOR-yhteisyrityksessä. Tämä konsortio koostuu Euroopan johtavista taktisten tiedonsiirron ratkaisujen toimittajista, jotka yhdessä kehittävät, kuuden Euroopan maan toimeksiannosta, ESSOR-aaltomuotoja asevoimien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. ESSOR HDRWF -aaltomuoto on Naton hyväksymä ratkaisu taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden standardiksi. Aaltomuoto on yhteensopiva Bittiumin Indralle lisensoiman ohjelmistoradioteknologian kanssa.

Päivitetyn taloudellisen ohjeistuksen mukaan Bittium arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan 116-120 miljoonaa euroa ja liiketuloksen olevan 19-21 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa.

Aiemmin helmikuussa Bittium oli arvioinut koko vuoden liikevaihdoksi 95-105 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 10-13 miljoonaa euroa.

Takana vahva tuloskausi

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti osoittaa Bittiumin olevan oikeilla raiteilla.

Heinä-elokuussa liikevaihto kasvoi lähes 65 prosenttia edellisvuodesta 23,1 miljoonaan euroon. Tuotepohjainen liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa ja palvelupohjainen liikevaihto 7,4 miljoonaa euroa.

Kasvu syntyi ennen kaikkea Defense & Security -liiketoimintasegmentin ansioista, sillä sen liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 124 prosenttia edellisvuodesta ja oli 15,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos nousi viime vuoden miinusmerkkisestä -0,3 miljoonasta eurosta positiiviseksi 2,5 miljoonaan euroon.

Bittiumia seuraava Inderes odotti 19 miljoonan euron liikevaihtoa ja 1,3 miljoonan euron liikevoittoa, joten sekä toteutunut liikevaihto että toteutunut liiketulos ylittivät selvästi Inderesin odotukset.

Bittiumin osake nousi tiistaina 5,1 prosenttia positiivisen tulosvaroituksen ansioista.