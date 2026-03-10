F-Secure nappasi jättisopimuksen – antoi positiivisen tulosvaroituksen

Aiemmin tiistaina kyberturvayhtiö F-Secure tiedotti kumppanuudestaan Verizonin kanssa, joka on yksi maailman johtavista tietoliikennepalveluiden tarjoajista.

Sitovaa sopimusta ei ole vielä täysin allekirjoitettu, mutta Verizonin julkaisemien tietojen mukaan lanseerauksen odotetaan tapahtuvan huhtikuussa 2026.

F-Secure tarjoaa valikoiman sulautettuja tietoturvaominaisuuksia, joiden avulla Verizon voi päivittää ja parantaa laajalti käytettyä Digital Secure -palveluaan lukuisilla tietoturvapalveluilla nykyisille ja uusille asiakkailleen.

”Tämä laajennettu kumppanuus vahvistaa strategiaamme toimittaa alan johtavia kuluttajien tietoturvaratkaisuja massamarkkinoille maailman suurimpien palveluntarjoajien kautta” sanoo F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Sopimuksessa on taattu vähimmäisliikevaihto, joka alkaa palvelun lanseerauksesta loppuasiakkaalle. F-Securen vuotuisen liikevaihtovaikutuksen arvioidaan olevan yli 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ensimmäisenä kokonaisena palveluvuotena. Liikevaihdon kasvu taatun vähimmäislaskutuksen lisäksi määräytyy palveluratkaisun kysynnän mukaan.

Sopimuksella on myös välitön myönteinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Sopimuksen vähimmäiskesto on 18 kuukautta ja enimmäiskesto on viisi vuotta.

Verizon-kumppanuus yhdessä liiketoiminnan ja näkymien odotettua paremman kehityksen kanssa vuoden 2026 ensimmäisten kuukausien aikana ovat F-Securen tärkeimmät ajurit ohjeistuksen päivityksen taustalla.

Kannattavuuden osalta yhtiö pitää ohjeistuksen ennallaan.

Uusissa näkymissään F-Secure odottaa liikevaihdon kasvun olevan 7–12 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla vuonna 2026. Oikaistun EBITAn yhtiö arvioi olevan 44–50 miljoonaa euroa vuonna 2026, kun viime vuonna se oli 50,3 miljoonaa euroa.

Aiemmin helmikuussa F-Secure odotti vuodelle 2026 keskikorkeaa tai korkeaa yksinumeroista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Oikaistun EBITAn yhtiö odotti olevan 44–50 miljoonaa euroa.

F-Secure odottaa kuluttajien tietoturvamarkkinoiden kasvavan keskitason yksinumeroista kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Yhtiö näkee mahdollisuuksia kasvaa markkinoita nopeammin keskittymällä kumppanikanavaan sekä sulautettuun tietoturvaan ja huijaussuojaukseen liittyvään tarjontaansa.

Kasvua saattaa hidastaa kuluttajasentimenttiin tietyillä markkinoilla liittyvä epävarmuus ja yleinen talouden epävakaus.

Kumppaniliiketoiminnan ja erityisesti sulautetun tietoturvan ratkaisujen odotetaan toimivan kasvuajureina F-Securelle vuonna 2026. Kasvun odotetaan kiihtyvän vuoden aikana, kun kaikkein merkittävimmät uudet Tier 1 -kumppanit alkavat vähitellen tuottaa liikevaihtoa ja tukea kannattavuutta.

Suoramyyntiliiketoiminnan kasvun F-Securen odottaa olevan negatiivista, koska yhtiö jatkaa strategiaa, jossa pitäydytään maksetusta asiakashankinnasta. Yhtiö keskittyy asiakaspysyvyyteen ja keskimääräisen käyttäjäkohtaisen liikevaihdon parantamiseen.

Bruttokatteen yhtiö odottaa olevan hieman alhaisempi kuin vuonna 2025 johtuen strategisten kumppaneiden sulautetun tietoturvan ratkaisujen kasvusta, sillä näiden bruttokate on tyypillisesti matalampi kuin F-Securen Total -liiketoiminnassa.

F-Secure kehittää edelleen palvelu-, toiminta- ja tuotantovalmiuksiaan vastaamaan Tier 1 -kumppanien vaatimuksia. Nämä panostukset heijastuvat korkeampaan kulurakenteeseen.

Liiketoiminnan kasvaessa yhtiö odottaa voivamme hyödyntää jatkuvia palvelutasoinvestointeja laajemmalla kumppanipohjalla, mikä johtaa ajan mittaan positiiviseen oikaistun EBITA-marginaalin kehitykseen.

Capex-investointien F-Secure odottaa pysyvän samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 2025, mikä johtuu sekä tuotekehityksestä että teknologiainfrastruktuurin parannuksista.